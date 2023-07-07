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https://sputniknews.com.tr/20230707/-macaristan-basbakani-orban-bruksele-karsi-da-kendimizi-korumamiz-gerekiyor-1073296368.html
Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel’e karşı da kendimizi korumamız gerekiyor
Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel’e karşı da kendimizi korumamız gerekiyor
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Yalnız göçmenlerden değil aynı zamanda Brüksel’e karşı da kendimizi korumamız gerekiyor" dedi. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T23:12+0300
2023-07-07T23:12+0300
dünya
viktor orban
avusturya
karl nehammer
macaristan
sırbistan
düzensiz göç
mülteci
mülteci krizi
avrupa birliği
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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, düzensiz göçle mücadele kapsamında sınırların korunması ve işbirliğinin artırılması konusunda anlaştı.Avusturya’nın başkenti Viyana’da "göç zirvesi" adlı toplantı düzenlendi.Avusturya Başbakanı Nehammer, Macaristan Başbakanı Orban ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in katıldığı zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.Nehammer, düzensiz göç ve insan kaçakçılığına yönelik üçlü işbirliğinin önemine işaret ederek, Avrupa Birliği’nin (AB) mülteci sisteminin işlemediğini, bu nedenle ikili ve üçlü işbirliğinin zorunlu olduğunu savundu.'Avusturya, Macaristan ve Sırbistan birlikte iltica frenini güçlü bir şekilde çekmiştir'Düzensiz göçün üç ülkeyi doğrudan etkileyen bir konu olduğunu belirten ​​​​​​​Nehammer, "Avusturya, Macaristan ve Sırbistan birlikte iltica frenini güçlü bir şekilde çekmiştir. Birlikte aldığımız önlemler etkisini göstermeye başladı" dedi.- Geçen yıl 700 insan kaçakçısı yakalandıNehammer, Sırbistan’ın Hindistan ve Tunus’a yönelik vize serbestisini kaldırmasıyla göçmen sayısında hissedilir oranda düşüş yaşandığını kaydetti.Sırp, Macar ve Avusturya polisinin işbirliğiyle geçen yıl yaklaşık 700 insan kaçakçısının yakalandığını ifade eden Nehammer, emniyet güçleri arasındaki işbirliğinin bu görüşme ile daha da derinleştirileceğini vurguladı.Nehammer, 3 ülkenin düzensiz göçle mücadele kapsamında sınırların korunması ve işbirliğinin artırılması konusunda anlaştığını ve bunun insan kaçakçıları ve suç oluşumlarının oluşturduğu yapıların üzerine gitmeyi kolaylaştıracağını söyledi.- Orban, mültecilerden Avrupa'yı koruyorMacaristan Başbakanı Orban ise ülkesinin mülteci baskısına karşı Avrupa’yı koruduğunu ileri sürerek, Macaristan’ın sınırlarını etkili bir şekilde korumaması durumunda Avusturya, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde düzensiz göçmen sayısının çok daha fazla olacağını anlattı.Orban, Macaristan’ın göçmen stratejisinin çok basit olduğunu belirterek, "İltica başvurusu tamamlanmamış hiç kimse, Macar sınırlarından içeri giremez. İltica başvurusu olumlu sonuçlanmış kişiler Macaristan’a girebilir. İşte bu Macaristan’ın uyguladığı yöntem" dedi.AB’nin üye ülkelere belirli oranda göçmen almalarını ve onlara yönelik "bir göçmen gettosu oluşturmayı" önerdiğini ileri süren Orban, AB’nin aldığı bu kararı uygulamayacaklarını ve bağlayıcı kotayı kabul etmeyeceklerini söyledi.Orban, "Yalnız göçmenlerden değil aynı zamanda Brüksel’e karşı da kendimizi korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic ise üç ülke olarak bu zamana kadar attıkları ortak adımların olumlu sonuçlarını elde etmeye başladıklarını söyledi.Vucic, bu yılın ilk çeyreğinde Avusturya’da iltica başvurusunda bulunanların sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 80 gerilemesinin memnun edici olduğunu dile getirdi.İşbirliğini sürdürmeye her zaman hazır olduklarını, özellikle Kuzey Makedonya sınırında kontrollerin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Vucic, söz konusu mutabakatla düzensiz göç sorununun kontrol altında tutulabileceğini sözlerine ekledi.​​​​​​​- Taraflar arasında mutabakat imzalandıBasın toplantısının ardından üç ülkenin ilgili yetkilileri arasında düzensiz göçe karşı politikaları belirleyen mutabakat imzalandı.Bu arada toplantının yapıldığı başbakanlık binası önünde bir grup, protesto gösterisi düzenledi.
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viktor orban, avusturya, karl nehammer, macaristan, sırbistan, düzensiz göç, mülteci, mülteci krizi, avrupa birliği, avrupa birliği
viktor orban, avusturya, karl nehammer, macaristan, sırbistan, düzensiz göç, mülteci, mülteci krizi, avrupa birliği, avrupa birliği

Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel’e karşı da kendimizi korumamız gerekiyor

23:12 07.07.2023
© İHA / MAX SLOVENCIKAvusturya Başbakanı Karl Nehammer, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avusturya'nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen 2023 Göç Zirvesi’nde bir araya geldi.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avusturya'nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen 2023 Göç Zirvesi’nde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© İHA / MAX SLOVENCIK
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Yalnız göçmenlerden değil aynı zamanda Brüksel’e karşı da kendimizi korumamız gerekiyor" dedi.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, düzensiz göçle mücadele kapsamında sınırların korunması ve işbirliğinin artırılması konusunda anlaştı.
Avusturya’nın başkenti Viyana’da "göç zirvesi" adlı toplantı düzenlendi.
© İHA / MAX SLOVENCIKAvusturya Başbakanı Karl Nehammer, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avusturya'nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen 2023 Göç Zirvesi’nde bir araya geldi.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avusturya'nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen 2023 Göç Zirvesi’nde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avusturya'nın başkenti Viyana’da gerçekleştirilen 2023 Göç Zirvesi’nde bir araya geldi.
© İHA / MAX SLOVENCIK
Avusturya Başbakanı Nehammer, Macaristan Başbakanı Orban ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in katıldığı zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
Nehammer, düzensiz göç ve insan kaçakçılığına yönelik üçlü işbirliğinin önemine işaret ederek, Avrupa Birliği’nin (AB) mülteci sisteminin işlemediğini, bu nedenle ikili ve üçlü işbirliğinin zorunlu olduğunu savundu.

'Avusturya, Macaristan ve Sırbistan birlikte iltica frenini güçlü bir şekilde çekmiştir'

Düzensiz göçün üç ülkeyi doğrudan etkileyen bir konu olduğunu belirten ​​​​​​​Nehammer, "Avusturya, Macaristan ve Sırbistan birlikte iltica frenini güçlü bir şekilde çekmiştir. Birlikte aldığımız önlemler etkisini göstermeye başladı" dedi.
- Geçen yıl 700 insan kaçakçısı yakalandı
Nehammer, Sırbistan’ın Hindistan ve Tunus’a yönelik vize serbestisini kaldırmasıyla göçmen sayısında hissedilir oranda düşüş yaşandığını kaydetti.
Sırp, Macar ve Avusturya polisinin işbirliğiyle geçen yıl yaklaşık 700 insan kaçakçısının yakalandığını ifade eden Nehammer, emniyet güçleri arasındaki işbirliğinin bu görüşme ile daha da derinleştirileceğini vurguladı.
Nehammer, 3 ülkenin düzensiz göçle mücadele kapsamında sınırların korunması ve işbirliğinin artırılması konusunda anlaştığını ve bunun insan kaçakçıları ve suç oluşumlarının oluşturduğu yapıların üzerine gitmeyi kolaylaştıracağını söyledi.
- Orban, mültecilerden Avrupa'yı koruyor
Macaristan Başbakanı Orban ise ülkesinin mülteci baskısına karşı Avrupa’yı koruduğunu ileri sürerek, Macaristan’ın sınırlarını etkili bir şekilde korumaması durumunda Avusturya, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde düzensiz göçmen sayısının çok daha fazla olacağını anlattı.
Orban, Macaristan’ın göçmen stratejisinin çok basit olduğunu belirterek, "İltica başvurusu tamamlanmamış hiç kimse, Macar sınırlarından içeri giremez. İltica başvurusu olumlu sonuçlanmış kişiler Macaristan’a girebilir. İşte bu Macaristan’ın uyguladığı yöntem" dedi.
AB’nin üye ülkelere belirli oranda göçmen almalarını ve onlara yönelik "bir göçmen gettosu oluşturmayı" önerdiğini ileri süren Orban, AB’nin aldığı bu kararı uygulamayacaklarını ve bağlayıcı kotayı kabul etmeyeceklerini söyledi.
Orban, "Yalnız göçmenlerden değil aynı zamanda Brüksel’e karşı da kendimizi korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic ise üç ülke olarak bu zamana kadar attıkları ortak adımların olumlu sonuçlarını elde etmeye başladıklarını söyledi.
Vucic, bu yılın ilk çeyreğinde Avusturya’da iltica başvurusunda bulunanların sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 80 gerilemesinin memnun edici olduğunu dile getirdi.
İşbirliğini sürdürmeye her zaman hazır olduklarını, özellikle Kuzey Makedonya sınırında kontrollerin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Vucic, söz konusu mutabakatla düzensiz göç sorununun kontrol altında tutulabileceğini sözlerine ekledi.

​​​​​​​- Taraflar arasında mutabakat imzalandı

Basın toplantısının ardından üç ülkenin ilgili yetkilileri arasında düzensiz göçe karşı politikaları belirleyen mutabakat imzalandı.
Bu arada toplantının yapıldığı başbakanlık binası önünde bir grup, protesto gösterisi düzenledi.
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