https://sputniknews.com.tr/20230707/-macaristan-basbakani-orban-bruksele-karsi-da-kendimizi-korumamiz-gerekiyor-1073296368.html

Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel’e karşı da kendimizi korumamız gerekiyor

Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel’e karşı da kendimizi korumamız gerekiyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Yalnız göçmenlerden değil aynı zamanda Brüksel’e karşı da kendimizi korumamız gerekiyor" dedi. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T23:12+0300

2023-07-07T23:12+0300

2023-07-07T23:12+0300

dünya

viktor orban

avusturya

karl nehammer

macaristan

sırbistan

düzensiz göç

mülteci

mülteci krizi

avrupa birliği

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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, düzensiz göçle mücadele kapsamında sınırların korunması ve işbirliğinin artırılması konusunda anlaştı.Avusturya’nın başkenti Viyana’da "göç zirvesi" adlı toplantı düzenlendi.Avusturya Başbakanı Nehammer, Macaristan Başbakanı Orban ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in katıldığı zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.Nehammer, düzensiz göç ve insan kaçakçılığına yönelik üçlü işbirliğinin önemine işaret ederek, Avrupa Birliği’nin (AB) mülteci sisteminin işlemediğini, bu nedenle ikili ve üçlü işbirliğinin zorunlu olduğunu savundu.'Avusturya, Macaristan ve Sırbistan birlikte iltica frenini güçlü bir şekilde çekmiştir'Düzensiz göçün üç ülkeyi doğrudan etkileyen bir konu olduğunu belirten ​​​​​​​Nehammer, "Avusturya, Macaristan ve Sırbistan birlikte iltica frenini güçlü bir şekilde çekmiştir. Birlikte aldığımız önlemler etkisini göstermeye başladı" dedi.- Geçen yıl 700 insan kaçakçısı yakalandıNehammer, Sırbistan’ın Hindistan ve Tunus’a yönelik vize serbestisini kaldırmasıyla göçmen sayısında hissedilir oranda düşüş yaşandığını kaydetti.Sırp, Macar ve Avusturya polisinin işbirliğiyle geçen yıl yaklaşık 700 insan kaçakçısının yakalandığını ifade eden Nehammer, emniyet güçleri arasındaki işbirliğinin bu görüşme ile daha da derinleştirileceğini vurguladı.Nehammer, 3 ülkenin düzensiz göçle mücadele kapsamında sınırların korunması ve işbirliğinin artırılması konusunda anlaştığını ve bunun insan kaçakçıları ve suç oluşumlarının oluşturduğu yapıların üzerine gitmeyi kolaylaştıracağını söyledi.- Orban, mültecilerden Avrupa'yı koruyorMacaristan Başbakanı Orban ise ülkesinin mülteci baskısına karşı Avrupa’yı koruduğunu ileri sürerek, Macaristan’ın sınırlarını etkili bir şekilde korumaması durumunda Avusturya, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde düzensiz göçmen sayısının çok daha fazla olacağını anlattı.Orban, Macaristan’ın göçmen stratejisinin çok basit olduğunu belirterek, "İltica başvurusu tamamlanmamış hiç kimse, Macar sınırlarından içeri giremez. İltica başvurusu olumlu sonuçlanmış kişiler Macaristan’a girebilir. İşte bu Macaristan’ın uyguladığı yöntem" dedi.AB’nin üye ülkelere belirli oranda göçmen almalarını ve onlara yönelik "bir göçmen gettosu oluşturmayı" önerdiğini ileri süren Orban, AB’nin aldığı bu kararı uygulamayacaklarını ve bağlayıcı kotayı kabul etmeyeceklerini söyledi.Orban, "Yalnız göçmenlerden değil aynı zamanda Brüksel’e karşı da kendimizi korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic ise üç ülke olarak bu zamana kadar attıkları ortak adımların olumlu sonuçlarını elde etmeye başladıklarını söyledi.Vucic, bu yılın ilk çeyreğinde Avusturya’da iltica başvurusunda bulunanların sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 80 gerilemesinin memnun edici olduğunu dile getirdi.İşbirliğini sürdürmeye her zaman hazır olduklarını, özellikle Kuzey Makedonya sınırında kontrollerin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Vucic, söz konusu mutabakatla düzensiz göç sorununun kontrol altında tutulabileceğini sözlerine ekledi.​​​​​​​- Taraflar arasında mutabakat imzalandıBasın toplantısının ardından üç ülkenin ilgili yetkilileri arasında düzensiz göçe karşı politikaları belirleyen mutabakat imzalandı.Bu arada toplantının yapıldığı başbakanlık binası önünde bir grup, protesto gösterisi düzenledi.

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viktor orban, avusturya, karl nehammer, macaristan, sırbistan, düzensiz göç, mülteci, mülteci krizi, avrupa birliği, avrupa birliği