https://sputniknews.com.tr/20230706/yuksek-gerilimli-abd-cin-iliskilerine-istikrar-dokunusu-abd-hazine-bakani-pekini-ziyaret-ediyor-1073237348.html

Yüksek gerilimli ABD-Çin ilişkilerine istikrar dokunuşu: ABD Hazine Bakanı Pekin'i ziyaret ediyor

Yüksek gerilimli ABD-Çin ilişkilerine istikrar dokunuşu: ABD Hazine Bakanı Pekin'i ziyaret ediyor

Biden'ın dibe vurdurduğu ABD-Çin ilişkilerini toparlamak için Blinken'ın ardından Yellen da Pekin'de. ABD Hazine Bakanı, ilk kez Çinli mevkidaşlarıyla... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T12:43+0300

2023-07-06T12:43+0300

2023-07-06T12:53+0300

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ardından Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Pekin ziyareti, Biden yönetimin Çin'e yeni yatırım kısıtlamaları getirmek için kararname çıkarma hazırlığının gölgesinde gerçekleşiyor. Yellen'ın Pekin ziyaretiyle dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında gergin ilişkiyi istikrara kavuşturmanın ve iletişimi geliştirmenin amaçlandığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın şubatta fos çıkan 'Çin casus balonlarının ABD'yi istilası' iddiaları gerekçesiyle ertelediği ziyareti uzun çabalar sonucu 20 Haziran'da gerçekleştirmesinden yaklaşık 2 hafta sonra Janet Yellen da ABD Hazine Bakanı sıfatıyla ilk kez Pekin'e ayak bastı. Yellen daha önce açıkladığı Çin'i ziyaret etme niyetini 'Çin casus balonları' krizi gerekçesiyle rafa kaldırmıştı.

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