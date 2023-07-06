https://sputniknews.com.tr/20230706/turkiye-finlandiya-isvec-daimi-ortak-mekanizma-toplantisi-basladi-1073246477.html

Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı başladı

Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı başladı

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkındaki Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı başladı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T15:37+0300

2023-07-06T15:37+0300

2023-07-06T15:37+0300

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Brüksel'deki NATO karargahında yapılan toplantıya, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ev sahipliği yapıyor.Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar yer alıyor.Daimi Ortak Mekanizma Toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanı Fidan başkanlığındaki Türk heyeti, Stoltenberg ile görüşmüştü.Toplantıda, 14 Haziran'da Ankara'da yapılan bir önceki toplantıdan bu yana geçen sürede, Finlandiya ile İsveç'in özellikle terörle mücadelenin çeşitli boyutları bağlamında, Madrid'deki NATO Zirvesi sırasında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde attıkları adımların gözden geçirilmesi planlanıyor.

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