https://sputniknews.com.tr/20230706/ticaret-bakanligindan-arac-ilani-aciklamasi-1073253506.html

Ticaret Bakanlığı: Satış bedelinden sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası uygulanacak

Ticaret Bakanlığı: Satış bedelinden sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, "Satış bedelinden sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası uygulanacak" açıklaması yaptı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T18:49+0300

2023-07-06T18:49+0300

2023-07-06T19:05+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

ikinci el

ikinci el otomobil

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Ticaret Bakanlığından, ikinci el araç satış ilanlarında tüketiciyi aldatanlara yönelik yaptığı son açıklamada, para cezası uygulanacağını açıkladı. Açıklamada, "İlan sitelerinde taşıt ilan fiyatlarının sıfır atılarak girildiği veya güncellendiği tespit edilmiştir. Düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da söz konusu ilan kısıtlaması kapsamında değerlendirilecek ve bu ilanları verenler hakkında idari para cezası uygulanabilecektir." ifadelerine yer verildi.

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2023

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Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, ikinci el, ikinci el otomobil