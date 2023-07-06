Ticaret Bakanlığı: Satış bedelinden sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası uygulanacak
18:49 06.07.2023 (güncellendi: 19:05 06.07.2023)
© AAYediemin otoparkı
© AA
Ticaret Bakanlığı, "Satış bedelinden sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası uygulanacak" açıklaması yaptı.
Ticaret Bakanlığından, ikinci el araç satış ilanlarında tüketiciyi aldatanlara yönelik yaptığı son açıklamada, para cezası uygulanacağını açıkladı.
Açıklamada, "İlan sitelerinde taşıt ilan fiyatlarının sıfır atılarak girildiği veya güncellendiği tespit edilmiştir. Düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da söz konusu ilan kısıtlaması kapsamında değerlendirilecek ve bu ilanları verenler hakkında idari para cezası uygulanabilecektir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "İlan sitelerinde taşıt ilan fiyatlarının sıfır atılarak girildiği veya güncellendiği tespit edilmiştir. Düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da söz konusu ilan kısıtlaması kapsamında değerlendirilecek ve bu ilanları verenler hakkında idari para cezası uygulanabilecektir." ifadelerine yer verildi.
İlan Kısıtlaması Kapsamında Aldatıcı İlanlara İlişkin Basın Açıklaması— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) July 6, 2023
(06.07.2023) pic.twitter.com/KMZRWDNsMl