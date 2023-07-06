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Ticaret Bakanlığı: Satış bedelinden sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası uygulanacak
Ticaret Bakanlığı: Satış bedelinden sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası uygulanacak
Ticaret Bakanlığı, "Satış bedelinden sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası uygulanacak" açıklaması yaptı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T18:49+0300
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ekonomi
ticaret bakanlığı
ikinci el
ikinci el otomobil
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Ticaret Bakanlığından, ikinci el araç satış ilanlarında tüketiciyi aldatanlara yönelik yaptığı son açıklamada, para cezası uygulanacağını açıkladı. Açıklamada, "İlan sitelerinde taşıt ilan fiyatlarının sıfır atılarak girildiği veya güncellendiği tespit edilmiştir. Düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da söz konusu ilan kısıtlaması kapsamında değerlendirilecek ve bu ilanları verenler hakkında idari para cezası uygulanabilecektir." ifadelerine yer verildi.
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ticaret bakanlığı, ikinci el, ikinci el otomobil
ticaret bakanlığı, ikinci el, ikinci el otomobil

Ticaret Bakanlığı: Satış bedelinden sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası uygulanacak

18:49 06.07.2023 (güncellendi: 19:05 06.07.2023)
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Yediemin otoparkı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AA
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Ticaret Bakanlığı, "Satış bedelinden sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası uygulanacak" açıklaması yaptı.
Ticaret Bakanlığından, ikinci el araç satış ilanlarında tüketiciyi aldatanlara yönelik yaptığı son açıklamada, para cezası uygulanacağını açıkladı.

Açıklamada, "İlan sitelerinde taşıt ilan fiyatlarının sıfır atılarak girildiği veya güncellendiği tespit edilmiştir. Düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da söz konusu ilan kısıtlaması kapsamında değerlendirilecek ve bu ilanları verenler hakkında idari para cezası uygulanabilecektir." ifadelerine yer verildi.
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