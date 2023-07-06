https://sputniknews.com.tr/20230706/tffden-lale-orta-karari-1073237418.html

TFF'den Lale Orta kararı

TFF'den Lale Orta kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetimi 11 Temmuz'da ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda görev... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T12:45+0300

2023-07-06T12:45+0300

2023-07-06T12:45+0300

spor

lale orta

türkiye futbol federasyonu (tff)

merkez

tff merkez hakem kurulu

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22 Haziran tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Genel Kurul'a tek liste ile girerek yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, ilk toplantısını 11 Temmuz'da yapacak.Yönetim, toplantıda başkan vekilleri ve sorumlularını belirleyecek. Büyükekşi yönetiminin görev dağılımının yanı sıra bu toplantı sonucunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, Sağlık ve Dış İlişkiler Kurulu ve Temsilciler Kurulu'nu seçecek.TFF yeni yönetimini en çok Merkez Hakem Kurulu seçimi zorlayacak. Yönetimin, MHK'da değişiklikler yaparak Lale Orta ile devam etmesi bekleniyor.Bu arada yeni yönetim transfer işleri hariç, bölge müdürlükleri dahil bünyesinde bulunan tüm çalışanlarına 11 Temmuz tarihine kadar izin verdi. Öte yandan yönetimin yurt genelinde yeni bir yapılanma içerisine gireceği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230318/galatasaraydan-lale-orta-aciklamasi-1068441721.html

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lale orta, türkiye futbol federasyonu (tff), merkez, tff merkez hakem kurulu