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https://sputniknews.com.tr/20230706/tedavulden-kalktigindan-haberi-olmadi-biriktirdigi-350-bin-lira-pul-oldu-1073232119.html
Tedavülden kalktığından haberi olmadı, biriktirdiği 350 bin lira pul oldu
Tedavülden kalktığından haberi olmadı, biriktirdiği 350 bin lira pul oldu
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde uzun yıllar rahatsızlık geçiren yüzde 83 engelli raporlu ve yatağa mahkum olan vatandaşın yıllarca biriktirdiği paralar... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, para, фото, tedavül , pul

Tedavülden kalktığından haberi olmadı, biriktirdiği 350 bin lira pul oldu

11:58 06.07.2023 (güncellendi: 12:24 06.07.2023)
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde uzun yıllar rahatsızlık geçiren yüzde 83 engelli raporlu ve yatağa mahkum olan vatandaşın yıllarca biriktirdiği paralar tedavülden kalkınca pul oldu.
© İHAHayrettin Balkan yaşadığı olaylar sonrası hem sağlığını hem de geleceğinin teminatı olan parasını kaybetti. Bandırmalı Hayrettin Balkan, yıllarca çalışarak kazandığı birikimi sağlık nedeni ile müdahale olanağı bulunmadığı bir süreçte yıllarca biriktirdiği parasını pul etti.
350 bin lira biriktirmişti, paralarının tedavülden kalktığını öğrendi - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Hayrettin Balkan yaşadığı olaylar sonrası hem sağlığını hem de geleceğinin teminatı olan parasını kaybetti. Bandırmalı Hayrettin Balkan, yıllarca çalışarak kazandığı birikimi sağlık nedeni ile müdahale olanağı bulunmadığı bir süreçte yıllarca biriktirdiği parasını pul etti.
© İHAAyni zamanda epilepsi hastası olan 63 yaşındaki Hayrettin Balkan bypass ameliyatı için yattığı hastanede kendisine 4 sten takıldı, 3 kez felç oldu. Aylarca yatağa bağlı olarak yaşamak durumunda kaldı.
350 bin lira biriktirmişti, paralarının tedavülden kalktığını öğrendi - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Ayni zamanda epilepsi hastası olan 63 yaşındaki Hayrettin Balkan bypass ameliyatı için yattığı hastanede kendisine 4 sten takıldı, 3 kez felç oldu. Aylarca yatağa bağlı olarak yaşamak durumunda kaldı.
© İHATalihsiz adamın elinde olmadan yaşadığı zor günler sadece sağlığını almakla kalmadı, bu süreçte tedavülden kalkan paralar ise elinde kaldı.
350 bin lira biriktirmişti, paralarının tedavülden kalktığını öğrendi - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Talihsiz adamın elinde olmadan yaşadığı zor günler sadece sağlığını almakla kalmadı, bu süreçte tedavülden kalkan paralar ise elinde kaldı.
© İHAGeleceğinin teminatı birikimlerini dönemin Refah Partisi Merhum Genel Başkanı Necmettin Erbakan tarafından armağan edilen çantada biriktiren Hayrettin Balkan uzun ve yorucu sürecin ardından sağlığına kavuşup ayağa kalktığında ilk iş olarak adına oluşan borçlarını ödemek üzere çantasında biriktirdiği 350 bin Türk lirasını kullanmak isteyince gerçekle yüz yüze geldi.
350 bin lira biriktirmişti, paralarının tedavülden kalktığını öğrendi - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Geleceğinin teminatı birikimlerini dönemin Refah Partisi Merhum Genel Başkanı Necmettin Erbakan tarafından armağan edilen çantada biriktiren Hayrettin Balkan uzun ve yorucu sürecin ardından sağlığına kavuşup ayağa kalktığında ilk iş olarak adına oluşan borçlarını ödemek üzere çantasında biriktirdiği 350 bin Türk lirasını kullanmak isteyince gerçekle yüz yüze geldi.
© İHAHayrettin Balkan’ın yıllarca çantasında topladığı paralar yaşanan tedavül sonucu değerini kaybetmişti. Tedavülden kalkan Türk lirasının değişim sürecinin de dolması üzerine talihsiz adamı sadece hastalık değil, bir de yılların birikimi parasının kaybetmiş olmanın talihsizliği yaktı.
350 bin lira biriktirmişti, paralarının tedavülden kalktığını öğrendi - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Hayrettin Balkan’ın yıllarca çantasında topladığı paralar yaşanan tedavül sonucu değerini kaybetmişti. Tedavülden kalkan Türk lirasının değişim sürecinin de dolması üzerine talihsiz adamı sadece hastalık değil, bir de yılların birikimi parasının kaybetmiş olmanın talihsizliği yaktı.
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