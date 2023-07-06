Tedavülden kalktığından haberi olmadı, biriktirdiği 350 bin lira pul oldu

© İHA Hayrettin Balkan yaşadığı olaylar sonrası hem sağlığını hem de geleceğinin teminatı olan parasını kaybetti. Bandırmalı Hayrettin Balkan, yıllarca çalışarak kazandığı birikimi sağlık nedeni ile müdahale olanağı bulunmadığı bir süreçte yıllarca biriktirdiği parasını pul etti.