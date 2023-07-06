Sera Kadıgil: Hiç kimse Can Atalay’ın neden Meclis’e gelip yemin edemediğini açıklayamıyor

"Fakat Can Atalay’ın tahliyesine ilişkin dilekçeyi Yargıtay Savcılığı'na vermiş olmamız rağmen aldığı dilekçeyi ilgili ceza dairesinin önüne koymuyor. Çünkü o dilekçe mahkemenin önüne gittiğinde 3 gün içinde karar vermek zorunda. Bu hüküm işlemeye başlamasın diye mahkemeye yollamıyorlar. Aslında ne MHP’li ne AKP’li herhangi bir resmi ağız bu durumu açık açık savunan doğru düzgün bir beyan gelmiyor. Adalet Bakanı iki hafta önce çıkıp ‘hükümlü’ dedi. Hükümlü falan değil halen tutuklu statüsünde. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay kararları yokmuş gibi, bunun Anayasa 14’üncü madde kapsamında olduğunu buyurdular. Ülkenin saygın hukukçuları aynı şeyde birleştiği için o da bunun arkasında duramadı ve uzatmadı bu konuyu. Başka bir açıklama gelmedi."