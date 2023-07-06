Sera Kadıgil: Hiç kimse Can Atalay’ın neden Meclis’e gelip yemin edemediğini açıklayamıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'NATO, Avrasya'ya yerleşmeye çalışırken ŞİÖ de Avrupa'ya doğru giriyor'
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
AKŞAM POSTASI
Ekonomiden gelen sinyaller
17:07
89 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünya aylarca o koyunu konuştu
18:45
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Radyo Sputnik'in konuğu oluyor
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sokakta başladı, caz müziğin en tanınan isimlerinden oldu
13:25
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memur zammına sendikalar ne diyor?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay için eylem. Sera Kadıgil anlatıyor
17:03
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230706/sera-kadigil-hic-kimse-can-atalayin-neden-meclise-gelip-yemin-edemedigini-aciklayamiyor-1073256107.html
Sera Kadıgil: Hiç kimse Can Atalay’ın neden Meclis’e gelip yemin edemediğini açıklayamıyor
Sera Kadıgil: Hiç kimse Can Atalay’ın neden Meclis’e gelip yemin edemediğini açıklayamıyor
TİP milletvekili Kadıgil, tutuklu milletvekili Can Atalay'ın durumuyla ilgili, “Ne MHP’li ne AKP’li herhangi bir resmi ağızdan bu durumu açık açık savunan... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T20:18+0300
2023-07-06T20:18+0300
akşam postasi
radyo
sera kadıgil
can atalay
türkiye işçi partisi (tip)
tbmm
hatay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605162_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d664d8247d9bbbf2900a2b69c345ceae.jpg
Gezi Davası'nın tutuklu sanıklarından Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçildi ancak 52 gündür TBMM'de yemin edemedi. TİP milletvekili Sera Kadıgil, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayında yaşananları anlattı.Sera Kadıgil’in açıklamalarından satırbaşları:Bakan ‘hükümlü’ dediHataylılar bilmiyor muydu?
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605162_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a35e59277d1d5fc5bd1ca02c00375510.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
radyo, sera kadıgil, can atalay, türkiye işçi partisi (tip), tbmm, hatay
radyo, sera kadıgil, can atalay, türkiye işçi partisi (tip), tbmm, hatay

Sera Kadıgil: Hiç kimse Can Atalay’ın neden Meclis’e gelip yemin edemediğini açıklayamıyor

20:18 06.07.2023
© SputnikAtilla Güner'le Akşam Postası
Atilla Güner'le Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
TİP milletvekili Kadıgil, tutuklu milletvekili Can Atalay'ın durumuyla ilgili, “Ne MHP’li ne AKP’li herhangi bir resmi ağızdan bu durumu açık açık savunan doğru düzgün bir beyan gelmiyor. Meclis’te konuşma yaptım, isim isim MHP ve AK Parti’nin hukukçu başkanvekillerine sordum. Cevap bile veremediler. Böyle bir hukuksuzluğu kimse savunamaz” dedi.

Gezi Davası'nın tutuklu sanıklarından Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçildi ancak 52 gündür TBMM'de yemin edemedi.

TİP milletvekili Sera Kadıgil, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayında yaşananları anlattı.

Sera Kadıgil’in açıklamalarından satırbaşları:

"Can, gayet yüksek bir oyla tutukluyken milletvekili seçildi. Daha önce defalarca benzer durumda insanlar seçildi. Yargıtay savcılığı hukuka karşı hile yapıyor oluşu bir ilk. Anayasa’nın 83’üncü maddesi diyor ki milletvekili seçilen bir kişi meclis kararı olmaksızın tutulamaz ve yargılanamaz. İstisnası Anayasa’nın 14’üncü maddesi kapsamındaki durumda. AK Partililer Gezi’nin buna girdiğini düşünüyor. Ama bunu söylemek için cahil olmak lazım. Yüksek yargı bu durumu defalarca tartıştı. Anayasa Mahkemesi diyor ki 'Meclis kanun çıkarıncaya dek hangi insan milletvekili seçilirse sen onu serbest bırakacaksın'."

Bakan ‘hükümlü’ dedi

"Fakat Can Atalay’ın tahliyesine ilişkin dilekçeyi Yargıtay Savcılığı'na vermiş olmamız rağmen aldığı dilekçeyi ilgili ceza dairesinin önüne koymuyor. Çünkü o dilekçe mahkemenin önüne gittiğinde 3 gün içinde karar vermek zorunda. Bu hüküm işlemeye başlamasın diye mahkemeye yollamıyorlar. Aslında ne MHP’li ne AKP’li herhangi bir resmi ağız bu durumu açık açık savunan doğru düzgün bir beyan gelmiyor. Adalet Bakanı iki hafta önce çıkıp ‘hükümlü’ dedi. Hükümlü falan değil halen tutuklu statüsünde. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay kararları yokmuş gibi, bunun Anayasa 14’üncü madde kapsamında olduğunu buyurdular. Ülkenin saygın hukukçuları aynı şeyde birleştiği için o da bunun arkasında duramadı ve uzatmadı bu konuyu. Başka bir açıklama gelmedi."

Hataylılar bilmiyor muydu?

"Meclis’te konuşma yaptım isim isim MHP ve AK Parti’nin hukukçu başkanvekillerine sordum. Cevap bile veremediler. Böyle bir hukuksuzluğu kimse savunamaz. Hatay halkı Can Atalay’ın Gezi’den tutuklu olduğunu bilmiyor muydu ona oy verirken? Halkın iradesini gaspetmiş durumdalar."

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала