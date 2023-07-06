https://sputniknews.com.tr/20230706/sera-kadigil-hic-kimse-can-atalayin-neden-meclise-gelip-yemin-edemedigini-aciklayamiyor-1073256107.html
Sera Kadıgil: Hiç kimse Can Atalay’ın neden Meclis’e gelip yemin edemediğini açıklayamıyor
Sera Kadıgil: Hiç kimse Can Atalay’ın neden Meclis’e gelip yemin edemediğini açıklayamıyor
TİP milletvekili Kadıgil, tutuklu milletvekili Can Atalay'ın durumuyla ilgili, “Ne MHP’li ne AKP’li herhangi bir resmi ağızdan bu durumu açık açık savunan... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T20:18+0300
2023-07-06T20:18+0300
2023-07-06T20:18+0300
akşam postasi
radyo
sera kadıgil
can atalay
türkiye işçi partisi (tip)
tbmm
hatay
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Gezi Davası'nın tutuklu sanıklarından Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçildi ancak 52 gündür TBMM'de yemin edemedi. TİP milletvekili Sera Kadıgil, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayında yaşananları anlattı.Sera Kadıgil’in açıklamalarından satırbaşları:Bakan ‘hükümlü’ dediHataylılar bilmiyor muydu?
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, sera kadıgil, can atalay, türkiye işçi partisi (tip), tbmm, hatay
radyo, sera kadıgil, can atalay, türkiye işçi partisi (tip), tbmm, hatay
Sera Kadıgil: Hiç kimse Can Atalay’ın neden Meclis’e gelip yemin edemediğini açıklayamıyor
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TİP milletvekili Kadıgil, tutuklu milletvekili Can Atalay'ın durumuyla ilgili, “Ne MHP’li ne AKP’li herhangi bir resmi ağızdan bu durumu açık açık savunan doğru düzgün bir beyan gelmiyor. Meclis’te konuşma yaptım, isim isim MHP ve AK Parti’nin hukukçu başkanvekillerine sordum. Cevap bile veremediler. Böyle bir hukuksuzluğu kimse savunamaz” dedi.
Gezi Davası'nın tutuklu sanıklarından Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçildi ancak 52 gündür TBMM'de yemin edemedi.
TİP milletvekili Sera Kadıgil, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayında yaşananları anlattı.
Sera Kadıgil’in açıklamalarından satırbaşları:
"Can, gayet yüksek bir oyla tutukluyken milletvekili seçildi. Daha önce defalarca benzer durumda insanlar seçildi. Yargıtay savcılığı hukuka karşı hile yapıyor oluşu bir ilk. Anayasa’nın 83’üncü maddesi diyor ki milletvekili seçilen bir kişi meclis kararı olmaksızın tutulamaz ve yargılanamaz. İstisnası Anayasa’nın 14’üncü maddesi kapsamındaki durumda. AK Partililer Gezi’nin buna girdiğini düşünüyor. Ama bunu söylemek için cahil olmak lazım. Yüksek yargı bu durumu defalarca tartıştı. Anayasa Mahkemesi diyor ki 'Meclis kanun çıkarıncaya dek hangi insan milletvekili seçilirse sen onu serbest bırakacaksın'."
Bakan ‘hükümlü’ dedi
"Fakat Can Atalay’ın tahliyesine ilişkin dilekçeyi Yargıtay Savcılığı'na vermiş olmamız rağmen aldığı dilekçeyi ilgili ceza dairesinin önüne koymuyor. Çünkü o dilekçe mahkemenin önüne gittiğinde 3 gün içinde karar vermek zorunda. Bu hüküm işlemeye başlamasın diye mahkemeye yollamıyorlar. Aslında ne MHP’li ne AKP’li herhangi bir resmi ağız bu durumu açık açık savunan doğru düzgün bir beyan gelmiyor. Adalet Bakanı iki hafta önce çıkıp ‘hükümlü’ dedi. Hükümlü falan değil halen tutuklu statüsünde. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay kararları yokmuş gibi, bunun Anayasa 14’üncü madde kapsamında olduğunu buyurdular. Ülkenin saygın hukukçuları aynı şeyde birleştiği için o da bunun arkasında duramadı ve uzatmadı bu konuyu. Başka bir açıklama gelmedi."
Hataylılar bilmiyor muydu?
"Meclis’te konuşma yaptım isim isim MHP ve AK Parti’nin hukukçu başkanvekillerine sordum. Cevap bile veremediler. Böyle bir hukuksuzluğu kimse savunamaz. Hatay halkı Can Atalay’ın Gezi’den tutuklu olduğunu bilmiyor muydu ona oy verirken? Halkın iradesini gaspetmiş durumdalar."