Şanlıurfa'da bir kişi kuduz vakası nedeniyle tedaviye alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'NATO, Avrasya'ya yerleşmeye çalışırken ŞİÖ de Avrupa'ya doğru giriyor'
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
AKŞAM POSTASI
Ekonomiden gelen sinyaller
17:07
89 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünya aylarca o koyunu konuştu
18:45
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Radyo Sputnik'in konuğu oluyor
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sokakta başladı, caz müziğin en tanınan isimlerinden oldu
13:25
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memur zammına sendikalar ne diyor?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay için eylem. Sera Kadıgil anlatıyor
17:03
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230706/sanliurfada-bir-kisi-kuduz-vakasi-nedeniyle-tedaviye-alindi-1073253040.html
Şanlıurfa'da bir kişi kuduz vakası nedeniyle tedaviye alındı
Şanlıurfa'da bir kişi kuduz vakası nedeniyle tedaviye alındı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz vakası nedeniyle bir kişi tedavi altına alındı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T18:40+0300
2023-07-06T18:40+0300
kuduz
türkiye
şanlıurfa
köpek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/0d/1042835607_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_fd093cbf6d80632330d239ba34a239ef.jpg
türkiye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/0d/1042835607_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_77a3c301b433669561861f6dc1a2e529.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuduz, şanlıurfa, köpek
kuduz, şanlıurfa, köpek

Şanlıurfa'da bir kişi kuduz vakası nedeniyle tedaviye alındı

18:40 06.07.2023
© AATürkiye, koronavirüs, hastane
Türkiye, koronavirüs, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AA
Abone olTelegram
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz vakası nedeniyle bir kişi tedavi altına alındı.
Siverek Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kuduz vakası nedeniyle bir kişinin tedavi altına alınmasının ardından konuyla ilgili araştırma yapıldığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan araştırmada köpek saldırısı nedeniyle bazı büyükbaş hayvanlarda da kuduz vakasına rastlanmıştır. İlçe Hıfzıssıha Kurulu toplanmış olup konuyla ilgili tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu yerlerde karantina uygulamaları yapılmıştır. Ayrıca belediyemiz, Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bununla birlikte şüpheli durumların derhal yetkili mercilere bildirilmesi ve herhangi bir vakada ivedilikle sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekmektedir."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала