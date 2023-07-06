https://sputniknews.com.tr/20230706/saglik-bakani-koca-ambulans-takip-eden-suruculeri-kaza-goruntusuyle-uyardi-1073259229.html

Sağlık Bakanı Koca, ambulans takip eden sürücüleri kaza görüntüsüyle uyardı

Sağlık Bakanı Koca, ambulans takip eden sürücüleri kaza görüntüsüyle uyardı

Sağlık Bakanı Koca, bir kazaya ait görüntülerle trafikte hızlı ilerlemek için ambulansların peşine takılmamaları konusunda sürücüleri uyardı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T21:57+0300

2023-07-06T21:57+0300

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türkiye

fahrettin koca

ambulans

kaza

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kazaya ait görüntüleri paylaşarak, sürücüleri, trafikte hızlı ilerlemek için ambulansların peşine takılmamaları konusunda uyardı.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasılsa önümde ambulans var, bana bir şey olursa kurtarırlar'. İstanbul'da yaşanan bu kazanın benzerlerinden kaçınmak için trafikte ambulansın peşine takılmaktan ve takip mesafesi kuralını ihlal etmekten kaçınılmalı" ifadelerini kullandı.

türkiye

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fahrettin koca, ambulans, kaza