https://sputniknews.com.tr/20230706/saglik-bakani-koca-ambulans-takip-eden-suruculeri-kaza-goruntusuyle-uyardi-1073259229.html
Sağlık Bakanı Koca, ambulans takip eden sürücüleri kaza görüntüsüyle uyardı
Sağlık Bakanı Koca, ambulans takip eden sürücüleri kaza görüntüsüyle uyardı
Sağlık Bakanı Koca, bir kazaya ait görüntülerle trafikte hızlı ilerlemek için ambulansların peşine takılmamaları konusunda sürücüleri uyardı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T21:57+0300
2023-07-06T21:57+0300
2023-07-06T21:57+0300
türkiye
fahrettin koca
ambulans
kaza
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kazaya ait görüntüleri paylaşarak, sürücüleri, trafikte hızlı ilerlemek için ambulansların peşine takılmamaları konusunda uyardı.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasılsa önümde ambulans var, bana bir şey olursa kurtarırlar'. İstanbul'da yaşanan bu kazanın benzerlerinden kaçınmak için trafikte ambulansın peşine takılmaktan ve takip mesafesi kuralını ihlal etmekten kaçınılmalı" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, ambulans, kaza
fahrettin koca, ambulans, kaza
Sağlık Bakanı Koca, ambulans takip eden sürücüleri kaza görüntüsüyle uyardı
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Sağlık Bakanı Koca, bir kazaya ait görüntülerle trafikte hızlı ilerlemek için ambulansların peşine takılmamaları konusunda sürücüleri uyardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kazaya ait görüntüleri paylaşarak, sürücüleri, trafikte hızlı ilerlemek için ambulansların peşine takılmamaları konusunda uyardı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasılsa önümde ambulans var, bana bir şey olursa kurtarırlar'. İstanbul'da yaşanan bu kazanın benzerlerinden kaçınmak için trafikte ambulansın peşine takılmaktan ve takip mesafesi kuralını ihlal etmekten kaçınılmalı" ifadelerini kullandı.