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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230706/rusya-ve-ukrayna-45e-45-esir-takasini-yapti-1073252517.html
Rusya ve Ukrayna 45’e 45 esir takası yaptı
Rusya ve Ukrayna 45’e 45 esir takası yaptı
Rusya ve Ukrayna bugün 45’e karşılık 45 esir takasında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, 45 Rus askerin ülkelerine döndüğünü belirtti. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T17:59+0300
2023-07-06T18:00+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
esir takası
rusya
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna tarafıyla esir takasının gerçekleştiğini açıkladı. Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus esirlerin ölüm tehdidiyle karşı karşıya olduğunu anımsatılarak, “Kurtarılan tüm askerlere gereken tıbbi ve psikolojik yardım sağlanıyor. En kısa zamanda tedavi ve rehabilitasyon için hastanelere ulaştırılacaklar” ifadesine yer verildi.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak takası doğruladı. Yermak ayrıca daha önce Ukrayna’dan 'yasadışı biçimde çıkarılan' iki çocuğun da Ukrayna’ya döndürüldüğünü kaydetti.
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ukrayna krizi, esir takası, rusya, rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi, esir takası, rusya, rusya savunma bakanlığı

Rusya ve Ukrayna 45’e 45 esir takası yaptı

17:59 06.07.2023 (güncellendi: 18:00 06.07.2023)
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
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Rusya ve Ukrayna bugün 45’e karşılık 45 esir takasında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, 45 Rus askerin ülkelerine döndüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna tarafıyla esir takasının gerçekleştiğini açıkladı. Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus esirlerin ölüm tehdidiyle karşı karşıya olduğunu anımsatılarak, “Kurtarılan tüm askerlere gereken tıbbi ve psikolojik yardım sağlanıyor. En kısa zamanda tedavi ve rehabilitasyon için hastanelere ulaştırılacaklar” ifadesine yer verildi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak takası doğruladı. Yermak ayrıca daha önce Ukrayna’dan 'yasadışı biçimde çıkarılan' iki çocuğun da Ukrayna’ya döndürüldüğünü kaydetti.
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