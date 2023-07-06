https://sputniknews.com.tr/20230706/rusya-ve-ukrayna-45e-45-esir-takasini-yapti-1073252517.html

Rusya ve Ukrayna 45’e 45 esir takası yaptı

Rusya ve Ukrayna 45’e 45 esir takası yaptı

Rusya ve Ukrayna bugün 45’e karşılık 45 esir takasında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, 45 Rus askerin ülkelerine döndüğünü belirtti. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T17:59+0300

2023-07-06T17:59+0300

2023-07-06T18:00+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

esir takası

rusya

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna tarafıyla esir takasının gerçekleştiğini açıkladı. Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus esirlerin ölüm tehdidiyle karşı karşıya olduğunu anımsatılarak, “Kurtarılan tüm askerlere gereken tıbbi ve psikolojik yardım sağlanıyor. En kısa zamanda tedavi ve rehabilitasyon için hastanelere ulaştırılacaklar” ifadesine yer verildi.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak takası doğruladı. Yermak ayrıca daha önce Ukrayna’dan 'yasadışı biçimde çıkarılan' iki çocuğun da Ukrayna’ya döndürüldüğünü kaydetti.

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ukrayna krizi, esir takası, rusya, rusya savunma bakanlığı