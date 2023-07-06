https://sputniknews.com.tr/20230706/rusya-ve-ukrayna-45e-45-esir-takasini-yapti-1073252517.html
Rusya ve Ukrayna 45’e 45 esir takası yaptı
Rusya ve Ukrayna 45’e 45 esir takası yaptı
Rusya ve Ukrayna bugün 45’e karşılık 45 esir takasında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, 45 Rus askerin ülkelerine döndüğünü belirtti. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T17:59+0300
2023-07-06T17:59+0300
2023-07-06T18:00+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
esir takası
rusya
rusya savunma bakanlığı
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna tarafıyla esir takasının gerçekleştiğini açıkladı. Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus esirlerin ölüm tehdidiyle karşı karşıya olduğunu anımsatılarak, “Kurtarılan tüm askerlere gereken tıbbi ve psikolojik yardım sağlanıyor. En kısa zamanda tedavi ve rehabilitasyon için hastanelere ulaştırılacaklar” ifadesine yer verildi.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak takası doğruladı. Yermak ayrıca daha önce Ukrayna’dan 'yasadışı biçimde çıkarılan' iki çocuğun da Ukrayna’ya döndürüldüğünü kaydetti.
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ukrayna krizi, esir takası, rusya, rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi, esir takası, rusya, rusya savunma bakanlığı
Rusya ve Ukrayna 45’e 45 esir takası yaptı
17:59 06.07.2023 (güncellendi: 18:00 06.07.2023) Abone ol
Rusya ve Ukrayna bugün 45’e karşılık 45 esir takasında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, 45 Rus askerin ülkelerine döndüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı,
bugün Ukrayna tarafıyla esir takasının gerçekleştiğini açıkladı. Telegram
hesabından yapılan açıklamada, Rus esirlerin ölüm tehdidiyle karşı karşıya olduğunu anımsatılarak, “Kurtarılan tüm askerlere gereken tıbbi ve psikolojik yardım sağlanıyor. En kısa zamanda tedavi ve rehabilitasyon için hastanelere ulaştırılacaklar
” ifadesine yer verildi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak takası doğruladı. Yermak ayrıca daha önce Ukrayna’dan 'yasadışı biçimde çıkarılan' iki çocuğun da Ukrayna’ya döndürüldüğünü kaydetti.