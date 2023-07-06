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https://sputniknews.com.tr/20230706/rusya-disisleri-fransadaki-protestocular-kieve-tedarik-edilen-silahlari-kullaniyor-1073243988.html
Rusya Dışişleri: Fransa'daki protestocular Kiev'e tedarik edilen silahları kullanıyor
Rusya Dışişleri: Fransa'daki protestocular Kiev'e tedarik edilen silahları kullanıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’daki protestocuların ellerinde Ukrayna’ya tedarik edilen silahların görüldüğünü belirtti. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T14:57+0300
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dünya
rusya
mariya zaharova
fransa
polis
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bugünkü basın toplantısında Fransa’daki protestocuların ellerinde Ukrayna’ya tedarik edilen silahların görüldüğünü, silahların bumerang gibi sadece Paris’e gelmekle kalmayıp, ülke halkına karşı da kullanıldığını söyledi.“Kiev'e tedarik edilen silahlar, protestocuların eline geçiyor ve Fransa'da polise karşı kullanılıyor” diyen Zaharova sözlerini şöyle sürdürdü:“Batı'nın, NATO'nun ve Fransa'nın tedarik ettiği silahlar, Ukrayna’daki aşırı milliyetçileri, Nazileri ve faşistleri desteklemek için akıttıkları paralar bir bumerang gibi sadece kendi topraklarına gelmekle kalmayıp, aynı zamanda kendi halklarını da vuruyor.”‘Fransa'yı Nanterre cinayetinin sorumlularını cezalandırmak için önlem almaya çağırıyoruz’Moskova’nın Fransa'yı Nanterre cinayetinin sorumlularını cezalandırmak için önlem almaya çağırdığına dikkat çeken Zaharova, “Yetkilileri, Fransa'yı ayağa kaldıran cinayetin ayrıntılarını ivedilikle tespit etmeye ve sorumluların cezalandırılması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz” diye konuştu.Moskova’nın ‘kriz durumu ve Fransa'da eşi benzeri görülmemiş şiddet artışı ile ilgili büyük endişe duyduğunu’ da ifade eden Zaharova, “Bu, modern Fransız toplumunun giderek ağırlaşan sorunlarını ve içinde derin çelişkilerin varlığını açıkça gösteriyor” vurgusunu yaptı.Fransız yetkililerin ‘toplumdaki artan radikalleşme ile ciddi bir şekilde ilgilenmesi ve ülkedeki yabancı düşmanlığı ve ırkçı duyguların büyümesine karşı daha dikkatli olması’ gerektiğinin altını çizen Sözcü, “Fransa'daki durum, ortak Avrupa kıtamızın güvenliğini tehdit etmemelidir” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230703/fransadaki-kargasayi-yorumlayan-zaharova-hayali-hosgoru-gozlerimizin-onunde-cokuyor-1073095421.html
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rusya, mariya zaharova, fransa, polis, silah

Rusya Dışişleri: Fransa'daki protestocular Kiev'e tedarik edilen silahları kullanıyor

14:57 06.07.2023 (güncellendi: 15:27 06.07.2023)
© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAUFransa'da protestolar
Fransa'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAU
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’daki protestocuların ellerinde Ukrayna’ya tedarik edilen silahların görüldüğünü belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bugünkü basın toplantısında Fransa’daki protestocuların ellerinde Ukrayna’ya tedarik edilen silahların görüldüğünü, silahların bumerang gibi sadece Paris’e gelmekle kalmayıp, ülke halkına karşı da kullanıldığını söyledi.
“Kiev'e tedarik edilen silahlar, protestocuların eline geçiyor ve Fransa'da polise karşı kullanılıyor” diyen Zaharova sözlerini şöyle sürdürdü:
“Batı'nın, NATO'nun ve Fransa'nın tedarik ettiği silahlar, Ukrayna’daki aşırı milliyetçileri, Nazileri ve faşistleri desteklemek için akıttıkları paralar bir bumerang gibi sadece kendi topraklarına gelmekle kalmayıp, aynı zamanda kendi halklarını da vuruyor.”
Mariya Zaharova - SPIEF - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
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‘Fransa'yı Nanterre cinayetinin sorumlularını cezalandırmak için önlem almaya çağırıyoruz’

Moskova’nın Fransa'yı Nanterre cinayetinin sorumlularını cezalandırmak için önlem almaya çağırdığına dikkat çeken Zaharova, “Yetkilileri, Fransa'yı ayağa kaldıran cinayetin ayrıntılarını ivedilikle tespit etmeye ve sorumluların cezalandırılması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz” diye konuştu.
Moskova’nın ‘kriz durumu ve Fransa'da eşi benzeri görülmemiş şiddet artışı ile ilgili büyük endişe duyduğunu’ da ifade eden Zaharova, “Bu, modern Fransız toplumunun giderek ağırlaşan sorunlarını ve içinde derin çelişkilerin varlığını açıkça gösteriyor” vurgusunu yaptı.
Fransız yetkililerin ‘toplumdaki artan radikalleşme ile ciddi bir şekilde ilgilenmesi ve ülkedeki yabancı düşmanlığı ve ırkçı duyguların büyümesine karşı daha dikkatli olması’ gerektiğinin altını çizen Sözcü, “Fransa'daki durum, ortak Avrupa kıtamızın güvenliğini tehdit etmemelidir” ifadelerini kullandı.
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