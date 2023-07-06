https://sputniknews.com.tr/20230706/rus-ordusu-hassas-silahlarla-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-rezervlerine-onemli-hasar-verdi-1073254761.html

Rus ordusu, hassas silahlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin rezervlerine önemli hasar verdi

Rus ordusu, hassas silahlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin rezervlerine önemli hasar verdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı noktaları, ayrıca Batı yapımı zırhlı araçların... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T19:47+0300

2023-07-06T19:47+0300

2023-07-06T19:47+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün gece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeli ile yabancı paralı askerlerin geçici olarak konuşlandığı noktalarının, yabancı yapım zırhlı araçların depolandığı yerlerin uzun menzilli hassas silahlarla vurulduğu belirtildi.Açıklamada, “Belirlenen tüm hedefler vuruldu, düşmanın stratejik rezervleri önemli ölçüde hasar gördü” ifadelerine yer verildi.Saldırıların Rus Donanmasına ait gemilerde bulunan uzun menzilli hassas silahlarla gerçekleştirildiği ifade edildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bir günlük toplam kaybının 750’nin üzerinde askeri personel olduğuna dikkat çekilen açıklamada, imha edilen teçhizat arasında bir tank, bir adet Stryker zırhlı muharebe aracı, iki adet Krab kundağı motorlu obüs, bir adet Grad çok namlulu roketatar sistemi, bir adet Caesar obüsü, iki adet Gvozdika kundağı motrlu obüs ve bir adet M777 topçu sistemi yer aldığı vurgulandı.Açıklamada ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Novoandreyevka ve Georgiyevka yerleşim bölgelerinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait iki Su-25 uçağının düşürüldüğü bilgisi verildi.Bakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin üç yönde taarruz girişimlerinde bulunduğunu duyurdu:

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