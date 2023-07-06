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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230706/rus-ordusu-hassas-silahlarla-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-rezervlerine-onemli-hasar-verdi-1073254761.html
Rus ordusu, hassas silahlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin rezervlerine önemli hasar verdi
Rus ordusu, hassas silahlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin rezervlerine önemli hasar verdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı noktaları, ayrıca Batı yapımı zırhlı araçların... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T19:47+0300
2023-07-06T19:47+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün gece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeli ile yabancı paralı askerlerin geçici olarak konuşlandığı noktalarının, yabancı yapım zırhlı araçların depolandığı yerlerin uzun menzilli hassas silahlarla vurulduğu belirtildi.Açıklamada, “Belirlenen tüm hedefler vuruldu, düşmanın stratejik rezervleri önemli ölçüde hasar gördü” ifadelerine yer verildi.Saldırıların Rus Donanmasına ait gemilerde bulunan uzun menzilli hassas silahlarla gerçekleştirildiği ifade edildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bir günlük toplam kaybının 750’nin üzerinde askeri personel olduğuna dikkat çekilen açıklamada, imha edilen teçhizat arasında bir tank, bir adet Stryker zırhlı muharebe aracı, iki adet Krab kundağı motorlu obüs, bir adet Grad çok namlulu roketatar sistemi, bir adet Caesar obüsü, iki adet Gvozdika kundağı motrlu obüs ve bir adet M777 topçu sistemi yer aldığı vurgulandı.Açıklamada ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Novoandreyevka ve Georgiyevka yerleşim bölgelerinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait iki Su-25 uçağının düşürüldüğü bilgisi verildi.Bakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin üç yönde taarruz girişimlerinde bulunduğunu duyurdu:
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Rus ordusu, hassas silahlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin rezervlerine önemli hasar verdi

19:47 06.07.2023
© Sputnik / Дмитрий Макеев / Multimedya arşivine gidinRus askerleri
Rus askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı noktaları, ayrıca Batı yapımı zırhlı araçların depolandığı yerleri hassas silahlarla vurduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün gece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeli ile yabancı paralı askerlerin geçici olarak konuşlandığı noktalarının, yabancı yapım zırhlı araçların depolandığı yerlerin uzun menzilli hassas silahlarla vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, “Belirlenen tüm hedefler vuruldu, düşmanın stratejik rezervleri önemli ölçüde hasar gördü” ifadelerine yer verildi.
Saldırıların Rus Donanmasına ait gemilerde bulunan uzun menzilli hassas silahlarla gerçekleştirildiği ifade edildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bir günlük toplam kaybının 750’nin üzerinde askeri personel olduğuna dikkat çekilen açıklamada, imha edilen teçhizat arasında bir tank, bir adet Stryker zırhlı muharebe aracı, iki adet Krab kundağı motorlu obüs, bir adet Grad çok namlulu roketatar sistemi, bir adet Caesar obüsü, iki adet Gvozdika kundağı motrlu obüs ve bir adet M777 topçu sistemi yer aldığı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Novoandreyevka ve Georgiyevka yerleşim bölgelerinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait iki Su-25 uçağının düşürüldüğü bilgisi verildi.
Bakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin üç yönde taarruz girişimlerinde bulunduğunu duyurdu:
Donetsk yönünde Pervomayskoye, Vodyanoye, Opıtnoye, Krasnogorovka, Severnoye (DHC) ve Zolotarevka (LHC) yerleşim bölgelerinde düşmanın dokuz saldırısı;
Krasnıy Liman yönünde Yampolovka, Torskoye (DHC) ve Kovalevka (LHC) yerleşim bölgelerinde düşmanın dört saldırısı;
Kupyansk yönünde da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Novoselovskoye (LHC) yerleşim bölgesindeki saldırısı püskürtüldü.
Artyomovsk kentinin güneyinde yer alan Kleşeyevka yerleşim bölgesindeki durumu ayrıca ele alan bakanlık, “Yerleşimin batısında düşmana ait insan gücü ve teçhizatlar vuruldu” ifadelerini kullandı.
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