RTÜK'ten Merdan Yanardağ'ın sözleri dolayısıyla Tele 1'e ceza

"Yapılan inceleme sırasında, mahkemece 'teröristbaşı' olarak tescillenen, toplum tarafından da 'teröristbaşı' olarak kabul edilen şahsı mağdur ilan etme çabası RTÜK üyelerinin tespitleri arasında yer aldı. Türk hukuk sistemince yargılanan teröristbaşı hakkında 'elinde rehin olarak tutmuşsun' sözleri ile devletin yargı organlarını alenen aşağılayan Yanardağ'ın yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği tespit edildi. RTÜK toplantısında ayrıca, Yanardağ'ın, 'çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof olmuş, çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor, siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.' ifadeleri ile terör suçundan hüküm giymiş ve ömür boyu hapse mahkum edilmiş bir suçluyu övmesinin toplumda infial uyandıracak nitelikte olduğuna karar verildi. Yanardağ'ın 'normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor.' sözleriyle bağımsız Türk mahkemelerini hiçe sayarak, bir hükümlünün serbest bırakılması gerektiğini savunması, yargıya karşı toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek olarak değerlendirildi."