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https://sputniknews.com.tr/20230706/rtukten-merdan-yanardagin-sozleri-dolayisiyla-tele-1e-ceza-1073246082.html
RTÜK'ten Merdan Yanardağ'ın sözleri dolayısıyla Tele 1'e ceza
RTÜK'ten Merdan Yanardağ'ın sözleri dolayısıyla Tele 1'e ceza
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gazeteci Merdan Yanardağ'ın katıldığı programda, "bölücü terör örgüt elebaşını övdüğü, yargı organlarını aşağıladığı... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T15:34+0300
2023-07-06T15:34+0300
türkiye
tele1
merdan yanardağ
ceza
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
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RTÜK'ten yapılan açıklamada, Yanardağ'ın, "canlı yayında binlerce insanın hayatını kaybetmesinden sorumlu, 'bebek katili' terörist başını öven ve şirin gösteren" sözleri üzerine RTÜK'ün harekete geçtiği belirtildi.Üst Kurulun haftalık olağan toplantısında, izleme raporunun ayrıntılarıyla ele alındığı aktarılan açıklamada, Yanardağ'ın bağımsız Türk mahkemeleri tarafından terör suçuyla yargılanarak suçu sabit görülmüş bir hükümlü için "Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkum" şeklindeki sözlerinin, düşünce özgürlüğü ve medyanın bağımsızlığı kapsamında değerlendirilemeyecek türde olduğu ifade edildi.Yanardağ'ın, yakalanıp yurt dışından getirilen, mahkemede kameralar önünde yargılanarak hüküm giyen terörist başını "siyasi mahkum" ilan ederek, Türk yargısının güvenirliğini zedelediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, müzakereler sonunda, 6112 sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un "Yayın Hizmeti İlkeleri"ni düzenleyen maddesini ihlal ettiği belirlenen Tele 1'e, 7 gün yayın durdurma ve üst sınırdan para cezası verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230530/rtuk-5-kanalin-secim-gecesi-yayinlarina-inceleme-baslatti-1071777404.html
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tele1, merdan yanardağ, ceza, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
tele1, merdan yanardağ, ceza, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

RTÜK'ten Merdan Yanardağ'ın sözleri dolayısıyla Tele 1'e ceza

15:34 06.07.2023
© DHARadyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© DHA
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gazeteci Merdan Yanardağ'ın katıldığı programda, "bölücü terör örgüt elebaşını övdüğü, yargı organlarını aşağıladığı, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle Tele 1'e, 7 gün yayın durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.
RTÜK'ten yapılan açıklamada, Yanardağ'ın, "canlı yayında binlerce insanın hayatını kaybetmesinden sorumlu, 'bebek katili' terörist başını öven ve şirin gösteren" sözleri üzerine RTÜK'ün harekete geçtiği belirtildi.
Üst Kurulun haftalık olağan toplantısında, izleme raporunun ayrıntılarıyla ele alındığı aktarılan açıklamada, Yanardağ'ın bağımsız Türk mahkemeleri tarafından terör suçuyla yargılanarak suçu sabit görülmüş bir hükümlü için "Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkum" şeklindeki sözlerinin, düşünce özgürlüğü ve medyanın bağımsızlığı kapsamında değerlendirilemeyecek türde olduğu ifade edildi.
Yanardağ'ın, yakalanıp yurt dışından getirilen, mahkemede kameralar önünde yargılanarak hüküm giyen terörist başını "siyasi mahkum" ilan ederek, Türk yargısının güvenirliğini zedelediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan inceleme sırasında, mahkemece 'teröristbaşı' olarak tescillenen, toplum tarafından da 'teröristbaşı' olarak kabul edilen şahsı mağdur ilan etme çabası RTÜK üyelerinin tespitleri arasında yer aldı. Türk hukuk sistemince yargılanan teröristbaşı hakkında 'elinde rehin olarak tutmuşsun' sözleri ile devletin yargı organlarını alenen aşağılayan Yanardağ'ın yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği tespit edildi. RTÜK toplantısında ayrıca, Yanardağ'ın, 'çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof olmuş, çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor, siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.' ifadeleri ile terör suçundan hüküm giymiş ve ömür boyu hapse mahkum edilmiş bir suçluyu övmesinin toplumda infial uyandıracak nitelikte olduğuna karar verildi. Yanardağ'ın 'normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor.' sözleriyle bağımsız Türk mahkemelerini hiçe sayarak, bir hükümlünün serbest bırakılması gerektiğini savunması, yargıya karşı toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek olarak değerlendirildi."
Açıklamada, müzakereler sonunda, 6112 sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un "Yayın Hizmeti İlkeleri"ni düzenleyen maddesini ihlal ettiği belirlenen Tele 1'e, 7 gün yayın durdurma ve üst sınırdan para cezası verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
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