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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230706/pusilin-ukrayna-ordusu--nato-zirvesi-oncesinde-dhcye-yonelik-bombardimani-yogunlastirdi-1073247821.html
Puşilin: Ukrayna ordusu NATO zirvesi öncesinde DHC’ye yönelik bombardımanı yoğunlaştırdı
Puşilin: Ukrayna ordusu NATO zirvesi öncesinde DHC’ye yönelik bombardımanı yoğunlaştırdı
DHC lideri Puşilin, Ukrayna ordusunun NATO zirvesi öncesinde DHC’deki yerleşim alanlarına yönelik bombardımanı yoğunlaştırdığını duyurdu. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T16:09+0300
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donetsk
denis puşilin
ukrayna
nato
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Solovyov Live TV kanalına demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO Zirvesi öncesinde DHC’deki sivil yerleşim alanlarına yönelik bombardımanını yoğunlaştırdığını söyledi.Puşilin. "NATO Zirvesi öncesinde düşmanın DHC şehirlerindeki konut alanlarına, sivil yerleşim alanlarına yönelik bombardımanı yoğunlaştırdığını görüyoruz" dedi.NATO Liderler Zirvesi 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek.
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donetsk, denis puşilin, ukrayna, nato, bombardıman
donetsk, denis puşilin, ukrayna, nato, bombardıman

Puşilin: Ukrayna ordusu NATO zirvesi öncesinde DHC’ye yönelik bombardımanı yoğunlaştırdı

16:09 06.07.2023
© Sputnik / Сергей Аверин / Multimedya arşivine gidinDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© Sputnik / Сергей Аверин
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DHC lideri Puşilin, Ukrayna ordusunun NATO zirvesi öncesinde DHC’deki yerleşim alanlarına yönelik bombardımanı yoğunlaştırdığını duyurdu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Solovyov Live TV kanalına demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO Zirvesi öncesinde DHC’deki sivil yerleşim alanlarına yönelik bombardımanını yoğunlaştırdığını söyledi.
Puşilin. "NATO Zirvesi öncesinde düşmanın DHC şehirlerindeki konut alanlarına, sivil yerleşim alanlarına yönelik bombardımanı yoğunlaştırdığını görüyoruz" dedi.
NATO Liderler Zirvesi 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek.
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