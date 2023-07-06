https://sputniknews.com.tr/20230706/pusilin-ukrayna-ordusu--nato-zirvesi-oncesinde-dhcye-yonelik-bombardimani-yogunlastirdi-1073247821.html
Puşilin: Ukrayna ordusu NATO zirvesi öncesinde DHC’ye yönelik bombardımanı yoğunlaştırdı
Puşilin: Ukrayna ordusu NATO zirvesi öncesinde DHC’ye yönelik bombardımanı yoğunlaştırdı
DHC lideri Puşilin, Ukrayna ordusunun NATO zirvesi öncesinde DHC’deki yerleşim alanlarına yönelik bombardımanı yoğunlaştırdığını duyurdu. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T16:09+0300
2023-07-06T16:09+0300
2023-07-06T16:09+0300
ukrayna krizi
donetsk
denis puşilin
ukrayna
nato
bombardıman
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Solovyov Live TV kanalına demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO Zirvesi öncesinde DHC’deki sivil yerleşim alanlarına yönelik bombardımanını yoğunlaştırdığını söyledi.Puşilin. "NATO Zirvesi öncesinde düşmanın DHC şehirlerindeki konut alanlarına, sivil yerleşim alanlarına yönelik bombardımanı yoğunlaştırdığını görüyoruz" dedi.NATO Liderler Zirvesi 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek.
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donetsk, denis puşilin, ukrayna, nato, bombardıman
donetsk, denis puşilin, ukrayna, nato, bombardıman
Puşilin: Ukrayna ordusu NATO zirvesi öncesinde DHC’ye yönelik bombardımanı yoğunlaştırdı
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DHC lideri Puşilin, Ukrayna ordusunun NATO zirvesi öncesinde DHC’deki yerleşim alanlarına yönelik bombardımanı yoğunlaştırdığını duyurdu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Solovyov Live TV kanalına demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO Zirvesi öncesinde DHC’deki sivil yerleşim alanlarına yönelik bombardımanını yoğunlaştırdığını söyledi.
Puşilin. "NATO Zirvesi öncesinde düşmanın DHC şehirlerindeki konut alanlarına, sivil yerleşim alanlarına yönelik bombardımanı yoğunlaştırdığını görüyoruz" dedi.
NATO Liderler Zirvesi 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek.