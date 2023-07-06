https://sputniknews.com.tr/20230706/pakistandaki-sel-ve-firtinada-can-kaybi-32ye-yukseldi-1073257758.html
Pakistan’daki sel ve fırtınada can kaybı 32’ye yükseldi
Pakistan’daki sel ve fırtınada can kaybı 32’ye yükseldi
Pakistan'ın Pencap ve Hayber Pakhtunkhwa eyaletlerinde meydana gelen sellerde ve fırtınada can kaybı 32’ye yükseldi. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T21:28+0300
2023-07-06T21:28+0300
2023-07-06T21:33+0300
dünya
pakistan
sel
fırtına
asya & pasifik
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Pakistan'ın Pencap ve Hayber Pakhtunkhwa eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sellerde ve fırtınada can kaybı ve yaralı sayısı arttı.Pencap’ta hayatını kaybedenlerin sayısı 29’a, yaralı sayısı ise 60’a yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 10 yaşın altında olan 3 çocuk bulunduğu bildirildi. Pencap ve Hayber Pakhtunkhwa eyaletlerinde iki gündür etkili olan sel ve fırtınaya bağlı toplam can kaybı 32’ye, yaralı sayısı ise 60’a ulaşmış oldu.Yetkililer, can kayıplarının ana nedenlerinin ağaç ve duvar devrilmeleri ile çatı çökmeleri olduğunu açıkladı. Yetkililer, 8-10 Temmuz tarihlerinde beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle Chenab Nehri ve Satlec Nehri'nde de taşkınlar beklendiğini ifade etti.
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pakistan, sel, fırtına, asya & pasifik
pakistan, sel, fırtına, asya & pasifik
Pakistan’daki sel ve fırtınada can kaybı 32’ye yükseldi
21:28 06.07.2023 (güncellendi: 21:33 06.07.2023) Abone ol
Pakistan'ın Pencap ve Hayber Pakhtunkhwa eyaletlerinde meydana gelen sellerde ve fırtınada can kaybı 32’ye yükseldi.
Pakistan'ın Pencap ve Hayber Pakhtunkhwa eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sellerde ve fırtınada can kaybı ve yaralı sayısı arttı.
Pencap’ta hayatını kaybedenlerin sayısı 29’a, yaralı sayısı ise 60’a yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 10 yaşın altında olan 3 çocuk bulunduğu bildirildi.
Pencap ve Hayber Pakhtunkhwa eyaletlerinde iki gündür etkili olan sel ve fırtınaya bağlı toplam can kaybı 32’ye, yaralı sayısı ise 60’a ulaşmış oldu.
Yetkililer, can kayıplarının ana nedenlerinin ağaç ve duvar devrilmeleri ile çatı çökmeleri olduğunu açıkladı. Yetkililer, 8-10 Temmuz tarihlerinde beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle Chenab Nehri ve Satlec Nehri'nde de taşkınlar beklendiğini ifade etti.