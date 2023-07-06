Pakistan’daki sel ve fırtınada can kaybı 32’ye yükseldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'NATO, Avrasya'ya yerleşmeye çalışırken ŞİÖ de Avrupa'ya doğru giriyor'
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
AKŞAM POSTASI
Ekonomiden gelen sinyaller
17:07
89 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünya aylarca o koyunu konuştu
18:45
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Radyo Sputnik'in konuğu oluyor
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sokakta başladı, caz müziğin en tanınan isimlerinden oldu
13:25
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memur zammına sendikalar ne diyor?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay için eylem. Sera Kadıgil anlatıyor
17:03
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230706/pakistandaki-sel-ve-firtinada-can-kaybi-32ye-yukseldi-1073257758.html
Pakistan’daki sel ve fırtınada can kaybı 32’ye yükseldi
Pakistan’daki sel ve fırtınada can kaybı 32’ye yükseldi
Pakistan'ın Pencap ve Hayber Pakhtunkhwa eyaletlerinde meydana gelen sellerde ve fırtınada can kaybı 32’ye yükseldi. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T21:28+0300
2023-07-06T21:33+0300
dünya
pakistan
sel
fırtına
asya & pasifik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073258003_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af8a4b8427ce84aa4c60639294b1c59c.jpg
Pakistan'ın Pencap ve Hayber Pakhtunkhwa eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sellerde ve fırtınada can kaybı ve yaralı sayısı arttı.Pencap’ta hayatını kaybedenlerin sayısı 29’a, yaralı sayısı ise 60’a yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 10 yaşın altında olan 3 çocuk bulunduğu bildirildi. Pencap ve Hayber Pakhtunkhwa eyaletlerinde iki gündür etkili olan sel ve fırtınaya bağlı toplam can kaybı 32’ye, yaralı sayısı ise 60’a ulaşmış oldu.Yetkililer, can kayıplarının ana nedenlerinin ağaç ve duvar devrilmeleri ile çatı çökmeleri olduğunu açıkladı. Yetkililer, 8-10 Temmuz tarihlerinde beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle Chenab Nehri ve Satlec Nehri'nde de taşkınlar beklendiğini ifade etti.
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073258003_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21728eb1ee8895696076f94a124c2e07.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pakistan, sel, fırtına, asya & pasifik
pakistan, sel, fırtına, asya & pasifik

Pakistan’daki sel ve fırtınada can kaybı 32’ye yükseldi

21:28 06.07.2023 (güncellendi: 21:33 06.07.2023)
© AP Photo / K.M. ChaudaryPakistan sel
Pakistan sel - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / K.M. Chaudary
Abone olTelegram
Pakistan'ın Pencap ve Hayber Pakhtunkhwa eyaletlerinde meydana gelen sellerde ve fırtınada can kaybı 32’ye yükseldi.
Pakistan'ın Pencap ve Hayber Pakhtunkhwa eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sellerde ve fırtınada can kaybı ve yaralı sayısı arttı.
Pencap’ta hayatını kaybedenlerin sayısı 29’a, yaralı sayısı ise 60’a yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 10 yaşın altında olan 3 çocuk bulunduğu bildirildi.
Pencap ve Hayber Pakhtunkhwa eyaletlerinde iki gündür etkili olan sel ve fırtınaya bağlı toplam can kaybı 32’ye, yaralı sayısı ise 60’a ulaşmış oldu.
Yetkililer, can kayıplarının ana nedenlerinin ağaç ve duvar devrilmeleri ile çatı çökmeleri olduğunu açıkladı. Yetkililer, 8-10 Temmuz tarihlerinde beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle Chenab Nehri ve Satlec Nehri'nde de taşkınlar beklendiğini ifade etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала