https://sputniknews.com.tr/20230706/pakistandaki-sel-ve-firtinada-can-kaybi-32ye-yukseldi-1073257758.html

Pakistan’daki sel ve fırtınada can kaybı 32’ye yükseldi

Pakistan’daki sel ve fırtınada can kaybı 32’ye yükseldi

Pakistan'ın Pencap ve Hayber Pakhtunkhwa eyaletlerinde meydana gelen sellerde ve fırtınada can kaybı 32’ye yükseldi. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T21:28+0300

2023-07-06T21:28+0300

2023-07-06T21:33+0300

dünya

pakistan

sel

fırtına

asya & pasifik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073258003_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af8a4b8427ce84aa4c60639294b1c59c.jpg

Pakistan'ın Pencap ve Hayber Pakhtunkhwa eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışın neden olduğu sellerde ve fırtınada can kaybı ve yaralı sayısı arttı.Pencap’ta hayatını kaybedenlerin sayısı 29’a, yaralı sayısı ise 60’a yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 10 yaşın altında olan 3 çocuk bulunduğu bildirildi. Pencap ve Hayber Pakhtunkhwa eyaletlerinde iki gündür etkili olan sel ve fırtınaya bağlı toplam can kaybı 32’ye, yaralı sayısı ise 60’a ulaşmış oldu.Yetkililer, can kayıplarının ana nedenlerinin ağaç ve duvar devrilmeleri ile çatı çökmeleri olduğunu açıkladı. Yetkililer, 8-10 Temmuz tarihlerinde beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle Chenab Nehri ve Satlec Nehri'nde de taşkınlar beklendiğini ifade etti.

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pakistan, sel, fırtına, asya & pasifik