Yangın riski taşıyan ormanlık alanlara 31 Ekim tarihine kadar girişler yasaklandı

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İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile orman yangını için risk taşıyan bölgelerde 31 Ekim 2023 tarihine kadar orman alanlarına girişler yasaklandı.