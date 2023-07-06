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SON DAKİKA | Yangın riski taşıyan ormanlık alanlara 31 Ekim tarihine kadar girişler yasaklandı
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Yangın riski taşıyan ormanlık alanlara 31 Ekim tarihine kadar girişler yasaklandı
Yangın riski taşıyan ormanlık alanlara 31 Ekim tarihine kadar girişler yasaklandı
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile orman yangını için risk taşıyan bölgelerde 31 Ekim 2023 tarihine kadar orman alanlarına girişler yasaklandı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
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içişleri bakanlığı
içişleri bakanlığı

Yangın riski taşıyan ormanlık alanlara 31 Ekim tarihine kadar girişler yasaklandı

17:29 06.07.2023 (güncellendi: 17:30 06.07.2023)
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İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile orman yangını için risk taşıyan bölgelerde 31 Ekim 2023 tarihine kadar orman alanlarına girişler yasaklandı.
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