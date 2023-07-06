https://sputniknews.com.tr/20230706/orman-yangini-riski-tasiyan-bolgelerde-31-ekim-tarihine-kadar-orman-alanlarina-giris-yasaklandi-1073251781.html
Yangın riski taşıyan ormanlık alanlara 31 Ekim tarihine kadar girişler yasaklandı
Yangın riski taşıyan ormanlık alanlara 31 Ekim tarihine kadar girişler yasaklandı
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile orman yangını için risk taşıyan bölgelerde 31 Ekim 2023 tarihine kadar orman alanlarına girişler yasaklandı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T17:29+0300
2023-07-06T17:29+0300
2023-07-06T17:30+0300
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içişleri bakanlığı
Yangın riski taşıyan ormanlık alanlara 31 Ekim tarihine kadar girişler yasaklandı
17:29 06.07.2023 (güncellendi: 17:30 06.07.2023) Abone ol
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile orman yangını için risk taşıyan bölgelerde 31 Ekim 2023 tarihine kadar orman alanlarına girişler yasaklandı.