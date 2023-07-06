https://sputniknews.com.tr/20230706/opec-genel-sekreteri-4-ulkeyle-uyelik-icin-gorusmeler-yapildigini-duyurdu-1073219170.html

OPEC Genel Sekreteri, 4 ülkeyle üyelik için görüşmeler yapıldığını duyurdu

OPEC Genel Sekreteri, 4 ülkeyle üyelik için görüşmeler yapıldığını duyurdu

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, OPEC'e katılmaları için 4 ülkeyle istişare görüşmeleri yaptıklarını söyledi. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T00:02+0300

2023-07-06T00:02+0300

2023-07-06T00:02+0300

opec

ekonomi

üyelik

petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

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Gays, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'a açıklamada bulundu.OPEC grubuna üye olmaları için halihazırda Azerbaycan, Malezya, Brunei ve Meksika ile görüşmeler yaptıklarını aktaran Gays, bunun OPEC'e güç katacağını belirtti.Genel Sekreter Gays, şunları kaydetti:İstişare görüşmelerinin yapıldığı 4 ülkenin 2017 yılından beri OPEC'le dayanışma içinde olduğunu söyleyen Gays, tüm bu ülkelerin "petrol piyasalarını istikrara kavuşturmak için" ortak hedefe sahip olduğuna dikkati çekti.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile Rusya'nın da aralarında bulunduğu OPEC dışı bazı üretici ülkeler 2016'da Cezayir'de OPEC+ grubunu kurmuştu.OPEC halihazırda 13 üye ülkeden oluşuyor ve aralarındaki en büyük üretici, günlük 11 milyon varil üretim kapasitesine sahip Suudi Arabistan.

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opec, üyelik, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)