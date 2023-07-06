https://sputniknews.com.tr/20230706/motorine-zam-lpgye-indirim-pompa-fiyatlarina-yansidi-1073223383.html

Motorine zam, LPG'ye indirim: Pompa fiyatlarına yansıdı

Motorine zam, LPG'ye indirim: Pompa fiyatlarına yansıdı

Motorinin litre fiyatına 87 kuruş zam geldi. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. LPG'de ise 65 kuruş indirim gerçekleşti. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T08:12+0300

2023-07-06T08:12+0300

2023-07-06T08:12+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

akaryakıt

akaryakıt zammı

lpg

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Dolar kurundaki yükseliş pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Motorine gece yarısı itibarıyla 87 kuruş zam geldi. LPG'de 65 kuruş fiyat indirimi gerçekleşti.Güncel akaryakıt fiyatlarıZammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 24.79 lira, Ankara'da 25.52 lira, İzmir'de 25.37 lira, Adana'da 25.65 lira, Bursa'da 25.28 lira, Diyarbakır'da ise ortalama 25.92 liraya yükseldi.Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Benzinin litresi ise ortalama 26.19 liradan satılıyor.LPG'nin litre fiyatı 11.08 lira oldu. Benzine geçen günlerde 2 lira 11 kuruş zam gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230705/benzinin-ardindan-motorine-zam-yolda-1073183873.html

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