https://sputniknews.com.tr/20230706/motorine-zam-lpgye-indirim-pompa-fiyatlarina-yansidi-1073223383.html
Motorine zam, LPG'ye indirim: Pompa fiyatlarına yansıdı
Motorine zam, LPG'ye indirim: Pompa fiyatlarına yansıdı
Motorinin litre fiyatına 87 kuruş zam geldi. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. LPG'de ise 65 kuruş indirim gerçekleşti. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T08:12+0300
2023-07-06T08:12+0300
2023-07-06T08:12+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
lpg
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Dolar kurundaki yükseliş pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Motorine gece yarısı itibarıyla 87 kuruş zam geldi. LPG'de 65 kuruş fiyat indirimi gerçekleşti.Güncel akaryakıt fiyatlarıZammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 24.79 lira, Ankara'da 25.52 lira, İzmir'de 25.37 lira, Adana'da 25.65 lira, Bursa'da 25.28 lira, Diyarbakır'da ise ortalama 25.92 liraya yükseldi.Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Benzinin litresi ise ortalama 26.19 liradan satılıyor.LPG'nin litre fiyatı 11.08 lira oldu. Benzine geçen günlerde 2 lira 11 kuruş zam gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230705/benzinin-ardindan-motorine-zam-yolda-1073183873.html
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benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı, lpg
benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı, lpg
Motorine zam, LPG'ye indirim: Pompa fiyatlarına yansıdı
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Motorinin litre fiyatına 87 kuruş zam geldi. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. LPG'de ise 65 kuruş indirim gerçekleşti.
Dolar kurundaki yükseliş pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Motorine gece yarısı itibarıyla 87 kuruş zam geldi. LPG'de 65 kuruş fiyat indirimi gerçekleşti.
Güncel akaryakıt fiyatları
Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 24.79 lira, Ankara'da 25.52 lira, İzmir'de 25.37 lira, Adana'da 25.65 lira, Bursa'da 25.28 lira, Diyarbakır'da ise ortalama 25.92 liraya yükseldi.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. Benzinin litresi ise ortalama 26.19 liradan satılıyor.
LPG'nin litre fiyatı 11.08 lira oldu.
Benzine geçen günlerde 2 lira 11 kuruş zam gelmişti.