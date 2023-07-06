https://sputniknews.com.tr/20230706/meteorolojiden-izmirin-dogusu-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1073221650.html
Meteorolojiden İzmir'in doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteorolojiden İzmir'in doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T05:28+0300
2023-07-06T05:28+0300
2023-07-06T05:28+0300
türkiye
izmir
meteoroloji
sağanak
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, meteoroloji radarından alınan verilere göre Beydağ, Kiraz ve Ödemiş'te devam eden gök gürültülü sağanağın önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli sağanağa dönüşeceği beklendiği belirtildi.Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
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izmir, meteoroloji, sağanak
izmir, meteoroloji, sağanak
Meteorolojiden İzmir'in doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, meteoroloji radarından alınan verilere göre Beydağ, Kiraz ve Ödemiş'te devam eden gök gürültülü sağanağın önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli sağanağa dönüşeceği beklendiği belirtildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.