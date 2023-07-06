https://sputniknews.com.tr/20230706/meteorolojiden-izmirin-dogusu-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1073221650.html

Meteorolojiden İzmir'in doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden İzmir'in doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T05:28+0300

2023-07-06T05:28+0300

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türkiye

izmir

meteoroloji

sağanak

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, meteoroloji radarından alınan verilere göre Beydağ, Kiraz ve Ödemiş'te devam eden gök gürültülü sağanağın önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli sağanağa dönüşeceği beklendiği belirtildi.Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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izmir, meteoroloji, sağanak