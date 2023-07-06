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https://sputniknews.com.tr/20230706/meteoroloji-saat-vererek-cok-sayida-il-icin-saganak-uyarisi-yapti-1073221779.html
Meteoroloji saat vererek çok sayıda il için 'sağanak' uyarısı yaptı
Meteoroloji saat vererek çok sayıda il için 'sağanak' uyarısı yaptı
Meteoroloji, 6 Haziran'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre Edirne, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Eskişehir ve Bolu... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T06:29+0300
2023-07-06T06:29+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Edirne, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Eskişehir ve Bolu çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 35°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 32°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 36°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutluMUĞLA °C, 35°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKAYSERİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, İç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 34°CParçalı bulutluSİNOP °C, 29°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.RİZE °C, 29°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN °C, 30°CAz bulutlu ve açıkTOKAT °C, 34°CAz bulutlu ve açıkTRABZON °C, 28°CAz bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CParçalı ve az bulutluIĞDIR °C, 34°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 37°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 28°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açık
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu

Meteoroloji saat vererek çok sayıda il için 'sağanak' uyarısı yaptı

06:29 06.07.2023
© AAYağış
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AA
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Meteoroloji, 6 Haziran'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre Edirne, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Eskişehir ve Bolu çevreleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların öğle saatlerinden sonra etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Edirne, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Eskişehir ve Bolu çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, İç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 34°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık
Yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
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Meteorolojiden İzmir'in doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı
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