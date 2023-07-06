https://sputniknews.com.tr/20230706/meteoroloji-saat-vererek-cok-sayida-il-icin-saganak-uyarisi-yapti-1073221779.html

Meteoroloji saat vererek çok sayıda il için 'sağanak' uyarısı yaptı

Meteoroloji saat vererek çok sayıda il için 'sağanak' uyarısı yaptı

Meteoroloji, 6 Haziran'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre Edirne, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Eskişehir ve Bolu... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T06:29+0300

2023-07-06T06:29+0300

2023-07-06T06:29+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/04/1073137266_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1c9bd57c672df0dcbe65940d9d0192e0.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Edirne, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Eskişehir ve Bolu çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 35°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 32°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 36°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutluMUĞLA °C, 35°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKAYSERİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, İç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 34°CParçalı bulutluSİNOP °C, 29°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.RİZE °C, 29°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN °C, 30°CAz bulutlu ve açıkTOKAT °C, 34°CAz bulutlu ve açıkTRABZON °C, 28°CAz bulutlu ve açıkDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CParçalı ve az bulutluIĞDIR °C, 34°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 37°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 28°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230706/meteorolojiden-izmirin-dogusu-icin-kuvvetli-saganak-uyarisi-1073221650.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu