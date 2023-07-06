https://sputniknews.com.tr/20230706/merkez-bankasi-rezervleri-1086-milyar-dolara-yukseldi-1073256138.html

Merkez Bankası rezervleri 108.6 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası rezervleri 108.6 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 26 milyon dolar artarak 108 milyar 587 milyon dolara ulaştı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T20:06+0300

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ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

rezerv

döviz rezervi

döviz

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 27 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 909 milyon dolar artışla 67 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 23 Haziran'da 66 milyar 246 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri de 117 milyon dolar artarak 41 milyar 315 milyon dolardan, 41 milyar 432 milyon dolara yükseldi.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 26 milyon dolar artışla 107 milyar 561 milyon dolardan 108 milyar 587 milyon dolara çıktı.TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, döviz rezervi, döviz