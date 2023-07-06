https://sputniknews.com.tr/20230706/merdivenden-dustu-denilen-4-yasindaki-halid-dayisinin-otomobilinin-altinda-kalmis-1073241014.html
'Merdivenden düştü' denilen 4 yaşındaki Halid, dayısının otomobilinin altında kalmış
'Merdivenden düştü' denilen 4 yaşındaki Halid, dayısının otomobilinin altında kalmış
Denizli'den merdivenden düştü denilen ve hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Halid Hilal'in, dayısının aracının altında kalarak ağır yaralandığı ortaya... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T13:41+0300
2023-07-06T13:41+0300
2023-07-06T13:41+0300
yaşam
merdiven
kuzen
gözaltı
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Denizli'nin Honaz ilçesinde, merdivenden düştüğü öne sürülen Suriye uyruklu Halid Hilal (4), annesi F. Hilal (35) ve dayısı Hasan Şamil (45) tarafından götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede yolda kan izleri bulunmasıyla Hilal ve Şamil gözaltına alındı. Halid'in, dayısı Şamil'in kullandığı otomobilin altında kaldığı ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan Şamil tutuklanırken, Hilal'e suçu gizlediği gerekçesiyle işlem yapıldı.Olay, Kocabaş Mahallesi'nde 3 Temmuz'da meydana geldi. Fatma Hilal, oğlu Halid Hilal'i, ağabeyi Hasan Şamil ile Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Annesi Hilal ve dayısı Şamil tarafından, 2 katlı evin bodrum katına inen merdivenlerden düştüğü öne sürülen ağır yaralı Halid, tedaviye alındı. Vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen Halid, tüm müdahaleye rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti.Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside Halid'in vücudunda ve başında kırıklar olduğu, söz konusu kırıkların merdiven düşmesi sonucu oluşamayacağı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı araştırma başlattı. Şamil ve Hilal'in ifadelerini alan JASAT, ifadelerdeki çelişki üzerine soruşturmayı derinleştirdi.Gerçeği yoldaki kan izi ortaya çıkardıHalid'in düştüğü ileri sürülen evin bodrum katına inen merdivenlerde inceleme yapan JASAT ekipleri, herhangi bir ize rastlamadı. Evin bulunduğu sokakta çalışma başlatan ekipler, yolda kan izine rastladı. Alınan örnekler üzerinde yapılan incelemede kanın Halid'e ait olduğu belirlendi. Fatma Hilal ile Hasan Şamil, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Şamil, jandarmadaki ifadesinde otomobili hareket ettirdiği sırada sokakta oynayan yeğeni Halid'i fark etmeyerek, çarptığını söyledi. Olayın ardından paniğe kapılıp, yeğenine çarptığı otomobili evden uzak bir noktaya gizlediğini itiraf eden Şamil, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şamil'in kullandığı otomobil ise jandarma ekiplerince belirttiği noktada bulundu. Anne F. Hilal'e suçu gizlediği gerekçesiyle işlem yapılırken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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merdiven, kuzen, gözaltı
'Merdivenden düştü' denilen 4 yaşındaki Halid, dayısının otomobilinin altında kalmış
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Denizli'den merdivenden düştü denilen ve hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Halid Hilal'in, dayısının aracının altında kalarak ağır yaralandığı ortaya çıktı. Dehşete düşüren yalan ise yoldaki kan izleri ile anlaşıldı
Denizli'nin Honaz ilçesinde, merdivenden düştüğü öne sürülen Suriye uyruklu Halid Hilal (4), annesi F. Hilal (35) ve dayısı Hasan Şamil (45) tarafından götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.
Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede yolda kan izleri bulunmasıyla Hilal ve Şamil gözaltına alındı. Halid'in, dayısı Şamil'in kullandığı otomobilin altında kaldığı ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan Şamil tutuklanırken, Hilal'e suçu gizlediği gerekçesiyle işlem yapıldı.
Olay, Kocabaş Mahallesi'nde 3 Temmuz'da meydana geldi. Fatma Hilal, oğlu Halid Hilal'i, ağabeyi Hasan Şamil ile Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Annesi Hilal ve dayısı Şamil tarafından, 2 katlı evin bodrum katına inen merdivenlerden düştüğü öne sürülen ağır yaralı Halid, tedaviye alındı. Vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen Halid, tüm müdahaleye rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside Halid'in vücudunda ve başında kırıklar olduğu, söz konusu kırıkların merdiven düşmesi sonucu oluşamayacağı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı araştırma başlattı. Şamil ve Hilal'in ifadelerini alan JASAT, ifadelerdeki çelişki üzerine soruşturmayı derinleştirdi.
Gerçeği yoldaki kan izi ortaya çıkardı
Halid'in düştüğü ileri sürülen evin bodrum katına inen merdivenlerde inceleme yapan JASAT ekipleri, herhangi bir ize rastlamadı. Evin bulunduğu sokakta çalışma başlatan ekipler, yolda kan izine rastladı. Alınan örnekler üzerinde yapılan incelemede kanın Halid'e ait olduğu belirlendi. Fatma Hilal ile Hasan Şamil, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Şamil, jandarmadaki ifadesinde otomobili hareket ettirdiği sırada sokakta oynayan yeğeni Halid'i fark etmeyerek, çarptığını söyledi. Olayın ardından paniğe kapılıp, yeğenine çarptığı otomobili evden uzak bir noktaya gizlediğini itiraf eden Şamil, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şamil'in kullandığı otomobil ise jandarma ekiplerince belirttiği noktada bulundu. Anne F. Hilal'e suçu gizlediği gerekçesiyle işlem yapılırken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.