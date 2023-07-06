https://sputniknews.com.tr/20230706/meksikada-yolcu-otobusu-sarampole-yuvarlandi-27-olu-ikisi-agir-17-yarali-1073219322.html
Meksika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 27 ölü, ikisi ağır 17 yaralı
Meksika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 27 ölü, ikisi ağır 17 yaralı
Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T00:05+0300
2023-07-06T00:05+0300
2023-07-06T00:10+0300
dünya
meksika
yolcu otobüsü
kaza
güney amerika
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Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yer alan Tlaxiaco şehri yakınlarında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi. Oaxaca Eyalet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kazada 27 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.Oaxaca eyaletindeki Santiago Yosundua şehrine varmak üzere sabahın erken saatlerinde başkent Mexico City’den yola çıkan otobüsün, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandığı açıklandı.Oaxaca Eyaleti Valisi Salamon Jara kazanın ardından yaptığı açıklamada, olay nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirerek, ekiplerin bölgede kurtarma faaliyetleri için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
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meksika, yolcu otobüsü, kaza, güney amerika
meksika, yolcu otobüsü, kaza, güney amerika
Meksika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 27 ölü, ikisi ağır 17 yaralı
00:05 06.07.2023 (güncellendi: 00:10 06.07.2023) Abone ol
Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yer alan Tlaxiaco şehri yakınlarında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi. Oaxaca Eyalet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kazada 27 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Oaxaca eyaletindeki Santiago Yosundua şehrine varmak üzere sabahın erken saatlerinde başkent Mexico City’den yola çıkan otobüsün, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandığı açıklandı.
Oaxaca Eyaleti Valisi Salamon Jara kazanın ardından yaptığı açıklamada, olay nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirerek, ekiplerin bölgede kurtarma faaliyetleri için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.