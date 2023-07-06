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Meksika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 26 ölü, 17 yaralı
Meksika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 26 ölü, 17 yaralı
Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
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meksika
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Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yer alan Tlaxiaco şehri yakınlarında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.Oaxaca Eyalet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kazada 27 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.Oaxaca eyaletindeki Santiago Yosundua şehrine varmak üzere sabahın erken saatlerinde başkent Mexico City’den yola çıkan otobüsün, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandığı açıklandı.Oaxaca Eyaleti Valisi Salamon Jara kazanın ardından yaptığı açıklamada, olay nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirerek, ekiplerin bölgede kurtarma faaliyetleri için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
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meksika, trafik kazası
meksika, trafik kazası

Meksika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 26 ölü, 17 yaralı

02:21 06.07.2023
© AFP 2023 / Alfredo EstrellaMeksika - ambulans
Meksika - ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AFP 2023 / Alfredo Estrella
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Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Meksika’nın Oaxaca eyaletinde yer alan Tlaxiaco şehri yakınlarında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.
Oaxaca Eyalet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kazada 27 kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Oaxaca eyaletindeki Santiago Yosundua şehrine varmak üzere sabahın erken saatlerinde başkent Mexico City’den yola çıkan otobüsün, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandığı açıklandı.
Oaxaca Eyaleti Valisi Salamon Jara kazanın ardından yaptığı açıklamada, olay nedeniyle üzüntü duyduğunu dile getirerek, ekiplerin bölgede kurtarma faaliyetleri için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
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