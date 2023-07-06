https://sputniknews.com.tr/20230706/maltepe-belediye-baskanina-saldiran-supheli-cok-icerledim-ayaklarina-ates-ettim-1073243521.html

Maltepe Belediye Başkanı'na saldıran şüpheli: Çok içerledim, ayaklarına ateş ettim

Maltepe Belediye Başkanı'na saldıran şüpheli: Çok içerledim, ayaklarına ateş ettim

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasında ateş ettikten sonra yakalanan müteahhit Fevzi P. "Erken geldiğim için beni kapıda beklettiler. Daha sonra içeri... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T14:51+0300

2023-07-06T14:51+0300

2023-07-06T14:51+0300

türkiye

maltepe

maltepe belediyesi

silahlı saldırı

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Olay dün saat 15.00 sıralarında Maltepe Belediyesi binasında meydana geldi.Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olayda randevu alarak geldiği binada Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasına giren müteahhit Fevzi P. ruhsatsız silahıyla ateş açtı.Odadan çıkan Fevzi P.'ye Kılıç'ın resmi koruma polisi müdahale etti. Kaçmaya çalışan Fevzi P. ile koruma polisi arasında 8. katta başlayan kovalamaca karşılıklı ateş edilerek 5. kata kadar sürdü. Burada diğer çalışanların da müdahalesi ile saldırgan Fevzi P. yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen Fevzi P. sorgulandı. Poliste ifade veren Fevzi P.'nin, Ali Kılıç ile daha önceden tanıştıklarını söyleyerek "Onunla konuşmak istedim. Özel kalemini arayarak randevu aldım. Bana saat 14.00'e randevu verdiler. Ancak ben saat 12.30 civarlarında Belediye binasına gittim. Özel kalemine çıktığımda bana randevu saatimi beklemem gerektiğini söylediler. Bu duruma çok içerledim. Vakit geçirmek için belediyede diğer tanıdıklarımla konuşarak vakit geçirdim. Randevu saati gelince içeri girdim" dediği öğrenildi.Belediye Başkanının odasına girdiğinde beklediği samimiyeti göremediğini anlatan şüpheli Fevzi P., "Beni daha iyi karşılamasını bekliyordum. Elinin tersiyle bir yer gösterip oturmamı istedi. Beni aşağıladığını hissettim. Ortam gerilmişti. Tansiyon hastasıyım, bu duruma üzüldüğüm için tansiyonum çıktı” dedi.Konuşmanın bitiminde dışarı çıktım özel kalemde beklediğini anlatan Fevzi P. “Bu sırada başkan benden sonra gelen ziyaretçisini kapıya kadar uğurlarken, özel kalem e beni görüp 'Sen daha halen gitmedin mi" diye sordu. Ben de 'Başkanım bir şey söylemeyi unuttum. Bunu söyleyip gideceğim, diyerek tekrar odaya girdim. Belimdeki silahı çıkararak korkutmak için yere doğru ateş ettim" dedi.Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, Fevzi P.'nin belindeki ruhsatsız tabancayla belediye binasına geldiğini, X-Ray cihazının alarm vermesine rağmen, kapıdaki güvenlik görevlilerinin Fevzi P'yi tanıdıkları için üzerini aramadan içeri girmesine izin verdikleri tespit edildi.Yapılan incelemede Fevzi P.'nin özel kalemde bekletildiği dönemde park ettiği otomobilinin çekilip çekilmediğini kontrol etmek için bir kez daha dışarı çıktığını, ikinci kez içeri girerken X-Ray cihazının bir kez daha öttüğünün tespit edildiği belirtildi. Ancak güvenlik görevlilerinin yine de üst araması yapmadan Fevzi P.'nin içeri girmesine izin verdikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Fevzi Polat, adliyeye sevk edildi.

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maltepe, maltepe belediyesi, silahlı saldırı