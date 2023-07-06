https://sputniknews.com.tr/20230706/kraken-grubunun-esir-dusen-mensubu-birligini-olmeye-giden-elit-askerler-diye-tanimladi-1073242473.html

‘Kraken’ grubunun esir düşen mensubu, birliğini ‘ölmeye giden elit askerler’ diye tanımladı

‘Kraken’ grubunun esir düşen mensubu, birliğini ‘ölmeye giden elit askerler’ diye tanımladı

Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ oluşumunun esir düşen üyesi Andrey Prihodko, birliğini Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T14:11+0300

2023-07-06T14:11+0300

2023-07-06T14:11+0300

ukrayna krizi

kraken

neo-nazi

açıklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102335/90/1023359093_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_876604e1bcd86404715164c8368457f4.jpg

Rus askerlerin esir aldığı Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ grubunun militanı Prihodko, birliğini Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın İstihbarat Dairesi Başkanı Budanov’un ‘ölmeye giden elit askerleri’ diye tanımladı ve bu ifadenin grubun içindeki askerler arasında kullanıldığını söyledi.Prihodko, “Resimde, YouTube ya da Telegram’da (orada görev yapmak) harika, süper. Gerçekte ise bu, tabiri caizse en iyi olmak isteyen sıradan bir birlik. Aslında sabotaj ve keşif birliği olarak kabul edilecekti, fakat gerçekte saldırı birliğidir. Aramızda, birliğin içinde ‘Budanov’un ölmeye giden elit askerleri’ ifadesi kullanılıyor” diye konuştu.‘Kraken’ komutanlarının birliği olumlu tanıtmaya büyük önem verdiklerine ve tüm içeriklerin gerekli medya görünümünü oluşturmak üzere Kiev'e gönderildiğine dikkat çeken Prihodko, “Bilgiler Kiev’e, medya çevrelerine ulaşıyor, bize GoPro’lar (aksiyon kameraları) dağıtılıyor. Eğer operasyon başarılı olursa, bazı kısımları yayınlanıyor. Aynı şekilde poligonda çalışıyorsak güzel bir video çekiliyor, aynı şekilde GoPro’lar kullanılıyor, her şey güzel, her şey taktik, herkes iyi giyinmiş durumda. Böylece bu özel birliğin elitlerin eliti imiş gibi tanıtılıyor” ifadelerini kullandı.Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ grubu, Kirill Budanov’un başında bulunduğu Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından kuruldu ve onun denetimi altında faaliyet gösteriyor. Birliğin çekirdek kadrosu eski Azov Taburu militanlarından, aşırı milliyetçi hareket mensuplarından, futbol fanatiklerinden ve istihbaratçı subaylardan oluşuyor. Görevleri sabotaj ve keşif olarak tanıtılıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kraken, neo-nazi, açıklama