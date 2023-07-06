https://sputniknews.com.tr/20230706/kraken-grubunun-esir-dusen-mensubu-birligini-olmeye-giden-elit-askerler-diye-tanimladi-1073242473.html
‘Kraken’ grubunun esir düşen mensubu, birliğini ‘ölmeye giden elit askerler’ diye tanımladı
‘Kraken’ grubunun esir düşen mensubu, birliğini ‘ölmeye giden elit askerler’ diye tanımladı
Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ oluşumunun esir düşen üyesi Andrey Prihodko, birliğini Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T14:11+0300
2023-07-06T14:11+0300
2023-07-06T14:11+0300
ukrayna krizi
kraken
neo-nazi
açıklama
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Rus askerlerin esir aldığı Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ grubunun militanı Prihodko, birliğini Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın İstihbarat Dairesi Başkanı Budanov’un ‘ölmeye giden elit askerleri’ diye tanımladı ve bu ifadenin grubun içindeki askerler arasında kullanıldığını söyledi.Prihodko, “Resimde, YouTube ya da Telegram’da (orada görev yapmak) harika, süper. Gerçekte ise bu, tabiri caizse en iyi olmak isteyen sıradan bir birlik. Aslında sabotaj ve keşif birliği olarak kabul edilecekti, fakat gerçekte saldırı birliğidir. Aramızda, birliğin içinde ‘Budanov’un ölmeye giden elit askerleri’ ifadesi kullanılıyor” diye konuştu.‘Kraken’ komutanlarının birliği olumlu tanıtmaya büyük önem verdiklerine ve tüm içeriklerin gerekli medya görünümünü oluşturmak üzere Kiev'e gönderildiğine dikkat çeken Prihodko, “Bilgiler Kiev’e, medya çevrelerine ulaşıyor, bize GoPro’lar (aksiyon kameraları) dağıtılıyor. Eğer operasyon başarılı olursa, bazı kısımları yayınlanıyor. Aynı şekilde poligonda çalışıyorsak güzel bir video çekiliyor, aynı şekilde GoPro’lar kullanılıyor, her şey güzel, her şey taktik, herkes iyi giyinmiş durumda. Böylece bu özel birliğin elitlerin eliti imiş gibi tanıtılıyor” ifadelerini kullandı.Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ grubu, Kirill Budanov’un başında bulunduğu Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından kuruldu ve onun denetimi altında faaliyet gösteriyor. Birliğin çekirdek kadrosu eski Azov Taburu militanlarından, aşırı milliyetçi hareket mensuplarından, futbol fanatiklerinden ve istihbaratçı subaylardan oluşuyor. Görevleri sabotaj ve keşif olarak tanıtılıyor.
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kraken, neo-nazi, açıklama
kraken, neo-nazi, açıklama
‘Kraken’ grubunun esir düşen mensubu, birliğini ‘ölmeye giden elit askerler’ diye tanımladı
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Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ oluşumunun esir düşen üyesi Andrey Prihodko, birliğini Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov’un ‘ölmeye giden elit askerleri’ diye tanımladı.
Rus askerlerin esir aldığı Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ grubunun militanı Prihodko, birliğini Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın İstihbarat Dairesi Başkanı Budanov’un ‘ölmeye giden elit askerleri’ diye tanımladı ve bu ifadenin grubun içindeki askerler arasında kullanıldığını söyledi.
Prihodko, “Resimde, YouTube ya da Telegram’da (orada görev yapmak) harika, süper. Gerçekte ise bu, tabiri caizse en iyi olmak isteyen sıradan bir birlik. Aslında sabotaj ve keşif birliği olarak kabul edilecekti, fakat gerçekte saldırı birliğidir. Aramızda, birliğin içinde ‘Budanov’un ölmeye giden elit askerleri’ ifadesi kullanılıyor” diye konuştu.
‘Kraken’ komutanlarının birliği olumlu tanıtmaya büyük önem verdiklerine ve tüm içeriklerin gerekli medya görünümünü oluşturmak üzere Kiev'e gönderildiğine dikkat çeken Prihodko, “Bilgiler Kiev’e, medya çevrelerine ulaşıyor, bize GoPro’lar (aksiyon kameraları) dağıtılıyor. Eğer operasyon başarılı olursa, bazı kısımları yayınlanıyor. Aynı şekilde poligonda çalışıyorsak güzel bir video çekiliyor, aynı şekilde GoPro’lar kullanılıyor, her şey güzel, her şey taktik, herkes iyi giyinmiş durumda. Böylece bu özel birliğin elitlerin eliti imiş gibi tanıtılıyor” ifadelerini kullandı.
Ukraynalı aşırı milliyetçi ‘Kraken’ grubu, Kirill Budanov’un başında bulunduğu Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından kuruldu ve onun denetimi altında faaliyet gösteriyor. Birliğin çekirdek kadrosu eski Azov Taburu militanlarından, aşırı milliyetçi hareket mensuplarından, futbol fanatiklerinden ve istihbaratçı subaylardan oluşuyor. Görevleri sabotaj ve keşif olarak tanıtılıyor.