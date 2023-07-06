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KPSS tercihleri başladı
KPSS tercihleri başladı
KPSS-2023/1 kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için tercih süreci başladı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
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Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. KPSS-2023/1 tercih kılavuzunun paylaşılması ardından adayların tercihleri alınmaya başlandı.Adaylar KPSS-2023/1 tercihlerini 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 13 Temmuz 2023 günü, saat 23.59’da sona erecek.Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.
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kpss, sınav, tercih
kpss, sınav, tercih

KPSS tercihleri başladı

11:11 06.07.2023 (güncellendi: 11:13 06.07.2023)
© Fotoğraf : AAÖSYM tüm sınavları yeniden inceleyecek
ÖSYM tüm sınavları yeniden inceleyecek - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© Fotoğraf : AA
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KPSS-2023/1 kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için tercih süreci başladı.
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. KPSS-2023/1 tercih kılavuzunun paylaşılması ardından adayların tercihleri alınmaya başlandı.
Adaylar KPSS-2023/1 tercihlerini 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 13 Temmuz 2023 günü, saat 23.59’da sona erecek.
Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.
LGS - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
TÜRKİYE
LGS tercih süreci başlıyor
3 Temmuz, 08:52
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