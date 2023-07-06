https://sputniknews.com.tr/20230706/kpss-tercihleri-basladi-1073227917.html

KPSS tercihleri başladı

KPSS tercihleri başladı

KPSS-2023/1 kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için tercih süreci başladı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T11:11+0300

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yaşam

kpss

sınav

tercih

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Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. KPSS-2023/1 tercih kılavuzunun paylaşılması ardından adayların tercihleri alınmaya başlandı.Adaylar KPSS-2023/1 tercihlerini 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 13 Temmuz 2023 günü, saat 23.59’da sona erecek.Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230703/lgs-tercih-sureci-basliyor-1073098436.html

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