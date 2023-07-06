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https://sputniknews.com.tr/20230706/karavana-talep-3-kat-artti-1073229432.html
Karavana talep 3 kat arttı
Karavana talep 3 kat arttı
Yaz tatili dönemine denk gelen 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle bu sene karavana olan talep geçen yıla göre üç kat arttı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T11:37+0300
2023-07-06T11:37+0300
türkiye
karavan
tatil
tatil planı
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Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği (KAİTED) Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Köksal, son yıllarda artışa geçen karavan talebini karşılamak için Türkiye'de çok sayıda üretici firma bulunduğunu söyledi.Bu şirketlerin karavanların tasarımı, imalatı ve montajı konusunda uzman olduğunu dile getiren Köksal, şirketlerin genellikle karavanları özelleştirilebildiğini ve kullanıcının ihtiyaçlarına göre tasarlanmış şekilde üretebildiklerini söyledi.Köksal, "Bu sene karavan sektörüne talep geçtiğimiz yıla göre yüzde 300 arttı" dedi.'Tüketiciler merdiven altı üretilen karavana dikkat etmeli'Köksal, Türkiye'de karavan üretiminin genellikle müşterinin istekleri doğrultusunda özelleştiğini, farklı boyutlarda ve özelliklerde karavanların sunulduğuna dikkati çekerek, özellikle son dönemde artan trend çerçevesinde, tüketicilerin karavan seçerken, firmaların güvenirliğini araştırması gerektiğinin altını çizdi.Kayıt dışı merdiven altı karavan üretiminin, genellikle standartlara ve düzenlemelere uymayan, güvenlik ve kalite açısından sorunlu üretim olduğunu belirten Köksal, şunları kaydetti:Fiyatları etkileyebilirKiralık ve satılık karavanda fiyatlar hakkında bilgi veren Köksal, "Kiralık ve satılık karavan fiyatları çeşitli faktörlere bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir. Bu faktörler arasında karavanın markası, modeli, büyüklüğü, donanımı, yaş ve genel durumu yer alır. Ayrıca, sezon, talep düzeyi ve arz durumu da fiyatları etkileyebilir" dedi.Köksal, kiralık karavanların günlük veya haftalık kira ücretlerinin genellikle sezon, talep düzeyi ve karavanın özelliklerine bağlı olarak değiştiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:"Genel olarak, günlük kira ücretleri 2 bin TL'den başlayıp büyük modellerde 10 bin TL'ye kadar çıkabilir. Marka, model, büyüklük gibi faktörlere bağlı olarak ikinci el karavanların fiyatları 150 bin TL'den, O1 belgeli karavanların fiyatı 200 bin TL'den, O2 belgeli ruhsata tabi karavanların fiyatı ise 400 bin TL'den başlıyor. Bu fiyat aralıkları genel bir kılavuz niteliğinde ve marka, model gibi unsurlara göre değişebilir."'Otel fiyatlarındaki artış, karavana olan ilgiyi tetikledi'Son dönemde kamuoyunda öne çıkan otel fiyatlarındaki artışın karavana olan talebe etkisini değerlendiren Köksal, "Güncel veriler olmadığı için kesin karşılaştırma sunmak mümkün olmasa da genel olarak otel fiyatlarındaki artışın karavana olan ilgiyi tetiklediği söylenebilir." değerlendirmesinde bulundu.Yüksek otel fiyatlarının tatil maliyetlerini artırdığına ve bazı insanları daha ekonomik ve bağımsız bir konaklama seçeneği aramaya yönlendirdiğine dikkati çeken Köksal, bu durumda, karavanların cazip bir alternatif olarak ortaya çıktığını söyledi.Köksal, "Karavanlar, seyahat edenlere daha uygun maliyetli konaklama, seyahat rotalarını özelleştirme ve doğa ile daha yakın temas kurma imkanı sunar. Bu nedenle, yüksek otel fiyatları karavan talebinde artışa yol açabilir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230704/bayram-tatilinde-35-milyon-kisi-seyahat-etti-1073152435.html
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karavan , tatil, tatil planı
karavan , tatil, tatil planı

Karavana talep 3 kat arttı

11:37 06.07.2023
© İHAKaravan tatili
Karavan tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© İHA
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Yaz tatili dönemine denk gelen 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin de etkisiyle bu sene karavana olan talep geçen yıla göre üç kat arttı.
Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği (KAİTED) Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Köksal, son yıllarda artışa geçen karavan talebini karşılamak için Türkiye'de çok sayıda üretici firma bulunduğunu söyledi.
Bu şirketlerin karavanların tasarımı, imalatı ve montajı konusunda uzman olduğunu dile getiren Köksal, şirketlerin genellikle karavanları özelleştirilebildiğini ve kullanıcının ihtiyaçlarına göre tasarlanmış şekilde üretebildiklerini söyledi.
Köksal, "Bu sene karavan sektörüne talep geçtiğimiz yıla göre yüzde 300 arttı" dedi.

'Tüketiciler merdiven altı üretilen karavana dikkat etmeli'

Köksal, Türkiye'de karavan üretiminin genellikle müşterinin istekleri doğrultusunda özelleştiğini, farklı boyutlarda ve özelliklerde karavanların sunulduğuna dikkati çekerek, özellikle son dönemde artan trend çerçevesinde, tüketicilerin karavan seçerken, firmaların güvenirliğini araştırması gerektiğinin altını çizdi.
Kayıt dışı merdiven altı karavan üretiminin, genellikle standartlara ve düzenlemelere uymayan, güvenlik ve kalite açısından sorunlu üretim olduğunu belirten Köksal, şunları kaydetti:
"Bu tür üretimler genellikle yasal düzenlemeleri ve standardizasyon süreçlerini ihlal eder ve kullanıcılara yönelik potansiyel riskler taşıyabilir. Merdiven altı karavan üretimi, kaynakların ve yeteneklerin sınırlı olduğu durumlarda veya düşük maliyetli alternatifler arayan kişiler tarafından tercih edilebilir. Ancak, bu tür üretimlerde güvenlik, kalite, yapısal dayanıklılık ve diğer standartlara uyum konusunda ciddi endişeler olabilir.
Karavan üretiminde standartlar, güvenlik önlemleri, yapısal dayanıklılık, elektrik ve gaz tesisatı, yangın güvenliği, iç mekan düzenlemesi, enerji verimliliği ve diğer unsurları kapsar. Yasal olarak tanınan ve uygun standartlara uyan karavan üreticileri, kaliteli ve güvenli ürünler sunarak müşteri memnuniyetini ve güvenini sağlamaktadır. Dolayısıyla, güvenlik ve kalite açısından risklerden kaçınmak ve yasal standartlara uygun bir karavana sahip olmak için lisanslı ve tanınmış bir karavan üreticisinden karavan satın almak önemlidir. Tüketiciler merdiven altı üretilen karavana dikkat etmeli."

Fiyatları etkileyebilir

Kiralık ve satılık karavanda fiyatlar hakkında bilgi veren Köksal, "Kiralık ve satılık karavan fiyatları çeşitli faktörlere bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir. Bu faktörler arasında karavanın markası, modeli, büyüklüğü, donanımı, yaş ve genel durumu yer alır. Ayrıca, sezon, talep düzeyi ve arz durumu da fiyatları etkileyebilir" dedi.
Köksal, kiralık karavanların günlük veya haftalık kira ücretlerinin genellikle sezon, talep düzeyi ve karavanın özelliklerine bağlı olarak değiştiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:
"Genel olarak, günlük kira ücretleri 2 bin TL'den başlayıp büyük modellerde 10 bin TL'ye kadar çıkabilir. Marka, model, büyüklük gibi faktörlere bağlı olarak ikinci el karavanların fiyatları 150 bin TL'den, O1 belgeli karavanların fiyatı 200 bin TL'den, O2 belgeli ruhsata tabi karavanların fiyatı ise 400 bin TL'den başlıyor. Bu fiyat aralıkları genel bir kılavuz niteliğinde ve marka, model gibi unsurlara göre değişebilir."

'Otel fiyatlarındaki artış, karavana olan ilgiyi tetikledi'

Son dönemde kamuoyunda öne çıkan otel fiyatlarındaki artışın karavana olan talebe etkisini değerlendiren Köksal, "Güncel veriler olmadığı için kesin karşılaştırma sunmak mümkün olmasa da genel olarak otel fiyatlarındaki artışın karavana olan ilgiyi tetiklediği söylenebilir." değerlendirmesinde bulundu.
Yüksek otel fiyatlarının tatil maliyetlerini artırdığına ve bazı insanları daha ekonomik ve bağımsız bir konaklama seçeneği aramaya yönlendirdiğine dikkati çeken Köksal, bu durumda, karavanların cazip bir alternatif olarak ortaya çıktığını söyledi.
Köksal, "Karavanlar, seyahat edenlere daha uygun maliyetli konaklama, seyahat rotalarını özelleştirme ve doğa ile daha yakın temas kurma imkanı sunar. Bu nedenle, yüksek otel fiyatları karavan talebinde artışa yol açabilir" dedi.
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