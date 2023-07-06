https://sputniknews.com.tr/20230706/kanadada-arastirmacilar-paketli-tavuklarda-anlik-zararli-bakteri-tespiti-yapan-sensorlu-kap-uretti-1073227098.html

Kanada'da araştırmacılar, paketli tavuklarda anlık zararlı bakteri tespiti yapan sensörlü kap üretti

Kanada'da araştırmacılar, paketli tavuklarda anlık zararlı bakteri tespiti yapan sensörlü kap üretti

Kanada'da araştırmacılar, paketli çiğ veya pişmiş tavuk ürünlerinde gıda zehirlenmesine yol açan zararlı bakterileri anında tespit eden sensörlü kap... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T10:45+0300

2023-07-06T10:45+0300

2023-07-06T10:45+0300

dünya

sağlık

salmonella

salmonella bakterisi

bakteri

araştırma

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McMaster Üniversitesinin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, üniversiteden araştırmacılar, gıda zehirlenmesine yol açan "salmonella" adlı bakteri ve hastalığa neden olan diğer tehlikeli mikropları (patojen) tespit eden sensörlü kap üretti.Eğimli kenarları olan sensörlü kap, içine yerleştirilen tavuk etinin bıraktığı sıvıyı analiz ederek, tüketici ve satıcılara cep telefonları yardımıyla ellerindeki üründe 'salmonella' olup olmadığını gösterecek.Araştırmacılar, tekne şeklindeki kabın salmonellayı tespit etmesini sağlayan teknolojinin, hastalığa sebep olan listeria ve kalın bağırsakta enfeksiyona neden olan E. coli gibi diğer besin kaynaklı bakterilerin saptanması için geliştirilebileceğini kaydetti.Yeni teknolojiyi 'hayat kurtarıcı' olarak niteleyen bilim insanları, zararlı bakterilere ilişkin bilgiye anlık erişimin, gıda ürünlerinden kaynaklanan sağlık sorunlarının önlenmesinde etkili olabileceğine işaret etti.Bilim insanları böylece sağlık sektöründe maddi tasarruf sağlanabileceğinin altını çizdi.Dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon kişi besinlerdeki zararlı bakterilere bağlı sağlık sorunları yaşıyor.Araştırma, 'Advanced Materials' adlı dergide yayımlandı.

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sağlık, salmonella, salmonella bakterisi, bakteri, araştırma