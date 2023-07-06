https://sputniknews.com.tr/20230706/kacak-salep-yumrusu-toplamaya-488-bin-lira-ceza-1073260945.html

Kaçak salep yumrusu toplamaya 488 bin lira ceza

Kaçak salep yumrusu toplamaya 488 bin lira ceza

Tunceli’de kaçak salep yumrusu toplayan kişilere 488 bin 630 lira ceza kesildi. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T23:22+0300

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türkiye

salep soğanı

tunceli

kaçak

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Tunceli’nin Ovacık ilçesinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 2 kişiye 488 bin 630 lira ceza kesildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, Ovacık’ta koruma kontrol faaliyeti yaptı.Ekipler, ilçenin Eğripınar köyü civarında 2 kişinin kaçak olarak arazide salep yumrusu topladığını fark etti.Bunun üzerine jandarmayla bölgeye giden DKMP ekipleri, bu kişiler hakkında, yasal işlem başlatarak 488 bin 630 lira ceza uyguladı.Kaçak toplanan 1 kilo 800 gram salep yumrusuna ise el konuldu.

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salep soğanı, tunceli, kaçak