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Kaçak salep yumrusu toplamaya 488 bin lira ceza
Kaçak salep yumrusu toplamaya 488 bin lira ceza
Tunceli’de kaçak salep yumrusu toplayan kişilere 488 bin 630 lira ceza kesildi. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
salep soğanı
tunceli
kaçak
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Tunceli’nin Ovacık ilçesinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 2 kişiye 488 bin 630 lira ceza kesildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, Ovacık’ta koruma kontrol faaliyeti yaptı.Ekipler, ilçenin Eğripınar köyü civarında 2 kişinin kaçak olarak arazide salep yumrusu topladığını fark etti.Bunun üzerine jandarmayla bölgeye giden DKMP ekipleri, bu kişiler hakkında, yasal işlem başlatarak 488 bin 630 lira ceza uyguladı.Kaçak toplanan 1 kilo 800 gram salep yumrusuna ise el konuldu.
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salep soğanı, tunceli, kaçak
salep soğanı, tunceli, kaçak

Kaçak salep yumrusu toplamaya 488 bin lira ceza

23:22 06.07.2023
© AA / Doğa Koruma ve Milli Parklarsalep yumrusu
salep yumrusu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AA / Doğa Koruma ve Milli Parklar
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Tunceli’de kaçak salep yumrusu toplayan kişilere 488 bin 630 lira ceza kesildi.
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 2 kişiye 488 bin 630 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, Ovacık’ta koruma kontrol faaliyeti yaptı.
Ekipler, ilçenin Eğripınar köyü civarında 2 kişinin kaçak olarak arazide salep yumrusu topladığını fark etti.
Bunun üzerine jandarmayla bölgeye giden DKMP ekipleri, bu kişiler hakkında, yasal işlem başlatarak 488 bin 630 lira ceza uyguladı.
Kaçak toplanan 1 kilo 800 gram salep yumrusuna ise el konuldu.
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