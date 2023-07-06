https://sputniknews.com.tr/20230706/kacak-salep-yumrusu-toplamaya-488-bin-lira-ceza-1073260945.html
Kaçak salep yumrusu toplamaya 488 bin lira ceza
Kaçak salep yumrusu toplamaya 488 bin lira ceza
Tunceli’de kaçak salep yumrusu toplayan kişilere 488 bin 630 lira ceza kesildi. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T23:22+0300
2023-07-06T23:22+0300
2023-07-06T23:22+0300
türkiye
salep soğanı
tunceli
kaçak
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Tunceli’nin Ovacık ilçesinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 2 kişiye 488 bin 630 lira ceza kesildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, Ovacık’ta koruma kontrol faaliyeti yaptı.Ekipler, ilçenin Eğripınar köyü civarında 2 kişinin kaçak olarak arazide salep yumrusu topladığını fark etti.Bunun üzerine jandarmayla bölgeye giden DKMP ekipleri, bu kişiler hakkında, yasal işlem başlatarak 488 bin 630 lira ceza uyguladı.Kaçak toplanan 1 kilo 800 gram salep yumrusuna ise el konuldu.
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salep soğanı, tunceli, kaçak
salep soğanı, tunceli, kaçak
Kaçak salep yumrusu toplamaya 488 bin lira ceza
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Tunceli’de kaçak salep yumrusu toplayan kişilere 488 bin 630 lira ceza kesildi.
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 2 kişiye 488 bin 630 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, Ovacık’ta koruma kontrol faaliyeti yaptı.
Ekipler, ilçenin Eğripınar köyü civarında 2 kişinin kaçak olarak arazide salep yumrusu topladığını fark etti.
Bunun üzerine jandarmayla bölgeye giden DKMP ekipleri, bu kişiler hakkında, yasal işlem başlatarak 488 bin 630 lira ceza uyguladı.
Kaçak toplanan 1 kilo 800 gram salep yumrusuna ise el konuldu.