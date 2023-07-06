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İsveç'te PKK adına para toplayan kişiye ilk kez hapis cezası verildi
İsveç'te PKK adına para toplayan kişiye ilk kez hapis cezası verildi
İsveç'te PKK için haraç toplamaktan yargılanan 40 yaşındaki kişi, 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, cezasını çektikten sonra Türkiye'ye iade edilecek. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T15:37+0300
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dünya
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ypg/pkk
para
hapis cezası
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Stockholm Bölge Mahkemesi, PKK adına para toplamaktan yargılanan sanığın 'teröre finansman sağlamak', 'gasp teşebbüsü' ve 'silahlı saldırı' suçlarından 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.Açıklamada, zanlının cezasını çektikten sonra Türkiye'ye iade edileceği belirtildi.Böylece, ülkede ilk kez, PKK/YPG adına para toplayan bir kişiye hapis cezası verilmiş oldu.İddianameyi hazırlayan Savcı Hans Ihrman, "PKK, İsveç'te şantaj yoluyla para toplamakla suçlanıyor. Uzun süredir organize biçimde yürütülen daha kapsamlı faaliyetlerin bir parçası. Zanlının PKK adına hareket ettiğine dair kuvvetli deliller var" ifadelerini kullanmıştı.Savcı Ihrman, sanık hakkında 5 yıl hapis cezası isterken, Türkiye'ye iade edilmesini talep etmişti.Devlet televizyonu SVT'nin haberinde de sanığın ocak ayında PKK için restorandan silahla tehdit yoluyla para istemesi üzerine tutuklandığı belirtilmişti.İsveç İstihbarat Servisi SEPO'nun raporuna göre de cezaya çarptırılan kişi, PKK'nın ülkedeki önemli figürlerinden biri.İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, nisanda Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının nedeni olarak PKK/YPG'yi göstermişti.Billström, "PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş" ifadesini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230616/isvec-disisleri-bakani-billstrom-pkkya-kinama-1072561912.html
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isveç, pkk, ypg/pkk, para, hapis cezası
isveç, pkk, ypg/pkk, para, hapis cezası

İsveç'te PKK adına para toplayan kişiye ilk kez hapis cezası verildi

15:37 06.07.2023
© AAİsveç Bayrağı
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© AA
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İsveç'te PKK için haraç toplamaktan yargılanan 40 yaşındaki kişi, 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, cezasını çektikten sonra Türkiye'ye iade edilecek.
Stockholm Bölge Mahkemesi, PKK adına para toplamaktan yargılanan sanığın 'teröre finansman sağlamak', 'gasp teşebbüsü' ve 'silahlı saldırı' suçlarından 4.5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.
Açıklamada, zanlının cezasını çektikten sonra Türkiye'ye iade edileceği belirtildi.
Böylece, ülkede ilk kez, PKK/YPG adına para toplayan bir kişiye hapis cezası verilmiş oldu.
İddianameyi hazırlayan Savcı Hans Ihrman, "PKK, İsveç'te şantaj yoluyla para toplamakla suçlanıyor. Uzun süredir organize biçimde yürütülen daha kapsamlı faaliyetlerin bir parçası. Zanlının PKK adına hareket ettiğine dair kuvvetli deliller var" ifadelerini kullanmıştı.
Savcı Ihrman, sanık hakkında 5 yıl hapis cezası isterken, Türkiye'ye iade edilmesini talep etmişti.
Devlet televizyonu SVT'nin haberinde de sanığın ocak ayında PKK için restorandan silahla tehdit yoluyla para istemesi üzerine tutuklandığı belirtilmişti.
İsveç İstihbarat Servisi SEPO'nun raporuna göre de cezaya çarptırılan kişi, PKK'nın ülkedeki önemli figürlerinden biri.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, nisanda Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının nedeni olarak PKK/YPG'yi göstermişti.
Billström, "PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş" ifadesini kullanmıştı.
Tobias Billström - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
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İsveç Dışişleri Bakanı Billström'den PKK'ya kınama
16 Haziran , 22:17
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