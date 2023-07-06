https://sputniknews.com.tr/20230706/istanbulda-sahte-ilac-operasyonunda-2-supheli-yaralandi-1073241404.html
İstanbul'da sahte ilaç operasyonunda 2 şüpheli yaralandı
İstanbul'da sahte ilaç operasyonunda 2 şüpheli yaralandı
İstanbul'da sahte ilaç üreterek sattıkları iddia edilen yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T13:46+0300
2023-07-06T13:46+0300
2023-07-06T13:46+0300
yaşam
istanbul
ilaç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0a/1061034583_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4937070458cff2581d8d2c810f6ee5fe.jpg
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta ikamet eden yabancı uyruklu bir grubun sahte kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaçlar üreterek bunu ülke içinde ve yurt dışında fahiş fiyatla sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.Yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 2 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin eczacı olduğu öğrenildi.Söz konusu adreste yapılan aramada, çeşitli markalara ait çok sayıda ilaç ve ilaç yapımında kullanılan ham madde ve materyaller ele geçirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230110/saglik-bakani-koca-turkiyeye-sahte-bir--kutu-dahi-ilac-girmedi-1065586964.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0a/1061034583_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bf8ed778bc4f0bc500b35410fa194a25.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, ilaç
İstanbul'da sahte ilaç operasyonunda 2 şüpheli yaralandı
Abone ol
İstanbul'da sahte ilaç üreterek sattıkları iddia edilen yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta ikamet eden yabancı uyruklu bir grubun sahte kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaçlar üreterek bunu ülke içinde ve yurt dışında fahiş fiyatla sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 2 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin eczacı olduğu öğrenildi.
Söz konusu adreste yapılan aramada, çeşitli markalara ait çok sayıda ilaç ve ilaç yapımında kullanılan ham madde ve materyaller ele geçirildi.