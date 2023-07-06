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İstanbul'da sahte ilaç operasyonunda 2 şüpheli yaralandı
İstanbul'da sahte ilaç operasyonunda 2 şüpheli yaralandı
İstanbul'da sahte ilaç üreterek sattıkları iddia edilen yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T13:46+0300
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta ikamet eden yabancı uyruklu bir grubun sahte kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaçlar üreterek bunu ülke içinde ve yurt dışında fahiş fiyatla sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.Yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 2 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin eczacı olduğu öğrenildi.Söz konusu adreste yapılan aramada, çeşitli markalara ait çok sayıda ilaç ve ilaç yapımında kullanılan ham madde ve materyaller ele geçirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230110/saglik-bakani-koca-turkiyeye-sahte-bir--kutu-dahi-ilac-girmedi-1065586964.html
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istanbul, ilaç
istanbul, ilaç

İstanbul'da sahte ilaç operasyonunda 2 şüpheli yaralandı

13:46 06.07.2023
© DHA- İstanbul Kağıthane'de düzenlenen sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.- Piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan ilaç ve sahte ilaç yapımında kullanılan malzemeye el konuldu
- İstanbul Kağıthane'de düzenlenen sahte ve kaçak ilaç operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.- Piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan ilaç ve sahte ilaç yapımında kullanılan malzemeye el konuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© DHA
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İstanbul'da sahte ilaç üreterek sattıkları iddia edilen yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta ikamet eden yabancı uyruklu bir grubun sahte kanser, hormon ve kırmızı reçeteli ilaçlar üreterek bunu ülke içinde ve yurt dışında fahiş fiyatla sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 2 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin eczacı olduğu öğrenildi.
Söz konusu adreste yapılan aramada, çeşitli markalara ait çok sayıda ilaç ve ilaç yapımında kullanılan ham madde ve materyaller ele geçirildi.
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
TÜRKİYE
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'ye sahte bir kutu dahi ilaç girmedi
10 Ocak, 12:19
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