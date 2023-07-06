https://sputniknews.com.tr/20230706/ispanya-calisma-bakanindan-18-yasina-giren-her-gence-20-bin-euro-verilsin-onerisi--1073227235.html

İspanya Çalışma Bakanı'ndan '18 yaşına giren her gence 20 bin euro verilsin' önerisi

İspanya Çalışma Bakanı'ndan '18 yaşına giren her gence 20 bin euro verilsin' önerisi

İspanya Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, ülkedeki her gence 18 yaşına geldiklerinde öğrenim görmeleri, eğitim almaları veya iş kurmaları için 20 bin euro vermeyi... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T11:50+0300

2023-07-06T11:50+0300

2023-07-06T11:50+0300

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avrupa

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İspanya'da üniversite çağındaki gençlere maddi destek sağlama konusu gündemde. 18 yaşına giren gençlere 20 bin euro vermeyi öneren Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, 23 Temmuz'daki erken genel seçimlerinden önce vadettiği girişimin maliyetini 10 milyar euro olarak açıkladı. Diaz'ın planına göre bu tutar, zenginlerden alınan vergilerin artırılmasıyla elde edilecek. Diaz, planın amacının toplumsal eşitsizliği ortadan kaldırmak ve fırsat eşitliğini sağlamak olduğunu açıkladı. Planın hayata geçmesiyle, gençlerin öğrenim görmesi, eğitim alması veya kendi işlerini kurması sağlanacak.Madrid'de yabancı muhabirlerle yaptığı bir toplantıda plana ilişkin konuşan İspanyol bakan, "Bu, gençlerin bir gelecek sahibi olmasının önünü açmak ve onlara soyadlarına veya aileleri fark etmeksizin okuma veya bir iş kurma şansı vermekle ilgili. Bu nedenle gençlere, 18 yaşına geldiklerinde ister okuyarak ister iş kurarak kendilerini geliştirebilsinler diye 20 bin euro verilmesini öneriyoruz" dedi.'Evrensel miras'Diaz ayrıca, 'evrensel miras' olarak adlandırdığı planın, ekonomik durumları ne olursa olsun tüm genç İspanyollar tarafından kullanılabileceğini ve yılda 3 milyon euro'dan daha fazla kazanan vatandaşlardan vergi alınarak finanse edileceğini doğruladı.Bakan "Bu, ülkemiz gençlerinin soyadları ne olursa olsun bir geleceğe sahip olmasını sağlayacak bir yeniden dağıtım tedbiridir” diye ekledi.Komünist bir ailede büyüdüğünü söyleyen bakan, yıllarca okuyarak geçinecek kadar parası olmadığı için istihdam müfettişi olma hayallerinin peşinden gidemediğini söyledi.Öneriye ülke genelinde hem destek hem de tepki gelirken, Sosyalistlerin önderliğindeki koalisyon hükümetinin Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, "Gelir düzeyleri veya hedefleri söz konusu olduğunda herhangi bir kısıtlama olmaksızın sübvansiyon veya hibe vermeyi öneren herkes, bunun nasıl finanse edileceğini açıklamalıdır çünkü önümüzdeki yıllarda sorumlu bir maliye politikası sürdürmek zorunda kalacağız" diyerek planı eleştirdi.

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