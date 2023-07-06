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https://sputniknews.com.tr/20230706/imamoglundan-kendisini-elestiren-kisiye-catla-da-patla-senin-de-oyunu-alacagiz-1073247129.html
İmamoğlu'ndan kendisini eleştiren kişiye: 'Çatla da patla, senin de oyunu alacağız'
İmamoğlu'ndan kendisini eleştiren kişiye: 'Çatla da patla, senin de oyunu alacağız'
Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler’de bulunan semt pazarını gezerken tepki ile karşılaştı. Pazarda alışveriş yapan bir kadın ”Suya çok zam yaptınız. Hani her şey... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T15:52+0300
2023-07-06T15:52+0300
yaşam
ekrem imamoğlu
seçim
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Bahçelievler Siyavuşpaşa’da bulunan Çarşamba pazarını gezdi. İmamoğlu’na gezisi sırasında vatandaşlar tepki gösterdi.Pazarda alışveriş yapan bir kadın, “Suya bugün fatura geldi 450 lira. Suya çok zam yaptınız. Hani her şey güzel olacaktı. Gerçekten güzel oldu İstanbul. Siz geldiniz çok güzel oldu. Hani suya zam yapmayacaktınız” diye sordu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “Elektriğe ne kadar zam geldi abla yüzde 25. Söz verme olur mu hiç. Hükümet zam yaptı mı ben nasıl zam yapmayacağım” diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine kadın, “Elektriği savunmuyorum o da zamlı ama siz söz verdiniz sözünüzün arkasında durun. Siz geldiniz oylarımızı aldınız ne dediniz? Siz sözünüzün eri değilsiniz” yanıtını verdi.'Vatandaş sizi nerede bulacak, tatillerde mi bulacak?' sorusuna 'Pazarda' yanıtıEkrem İmamoğlu'nun 'ayıp ediyorsun' demesi üzerine kadın, “Siz yaparken ayıp etmiyorsunuz da ben hakkımı savununca mı ayıp ediyorum. Siz hakkıyla siyaset yapmıyorsunuz. İnsanı sömürüyorsunuz insanı. Masallardan bıktık. İstanbul’u size verdik de ne oldu. Her şey güzel oldu. Arayınca vatandaş sizi nerede bulacak. Tatillerde mi bulacak” ifadelerini kullandı.İmamoğlu'nun “Pazarda bulacak. Senin de oyunu alacağım, çatla da patla” yanıtı üzerine ise kadın "Çünkü seçim zamanı geliyor. Şimdiden tohumları ekiyorsunuz. Tansiyonumu yükselttiler. Oy zamanı gel cebimi doldur,, arayınca nerede tatillerde, AK Parti çatır çatır alacak” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230616/ibb-ispark-otopark-ucretlerine-yuzde-63e-kadar-zam-istedi-1072538827.html
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ekrem imamoğlu, seçim
ekrem imamoğlu, seçim

İmamoğlu'ndan kendisini eleştiren kişiye: 'Çatla da patla, senin de oyunu alacağız'

15:52 06.07.2023
© İHAİmamoğlu ile tartışan teyze
İmamoğlu ile tartışan teyze - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© İHA
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Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler’de bulunan semt pazarını gezerken tepki ile karşılaştı. Pazarda alışveriş yapan bir kadın ”Suya çok zam yaptınız. Hani her şey güzel olacaktı. Arayınca vatandaş sizi nerede bulacak?” deyince İmamoğlu da “Pazarda bulacaksınız. Sen kıskan da çatla, senin oyunu da alacağım” diyerek yanıt verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Bahçelievler Siyavuşpaşa’da bulunan Çarşamba pazarını gezdi. İmamoğlu’na gezisi sırasında vatandaşlar tepki gösterdi.
Pazarda alışveriş yapan bir kadın, “Suya bugün fatura geldi 450 lira. Suya çok zam yaptınız. Hani her şey güzel olacaktı. Gerçekten güzel oldu İstanbul. Siz geldiniz çok güzel oldu. Hani suya zam yapmayacaktınız” diye sordu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “Elektriğe ne kadar zam geldi abla yüzde 25. Söz verme olur mu hiç. Hükümet zam yaptı mı ben nasıl zam yapmayacağım” diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine kadın, “Elektriği savunmuyorum o da zamlı ama siz söz verdiniz sözünüzün arkasında durun. Siz geldiniz oylarımızı aldınız ne dediniz? Siz sözünüzün eri değilsiniz” yanıtını verdi.

'Vatandaş sizi nerede bulacak, tatillerde mi bulacak?' sorusuna 'Pazarda' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'nun 'ayıp ediyorsun' demesi üzerine kadın, “Siz yaparken ayıp etmiyorsunuz da ben hakkımı savununca mı ayıp ediyorum. Siz hakkıyla siyaset yapmıyorsunuz. İnsanı sömürüyorsunuz insanı. Masallardan bıktık. İstanbul’u size verdik de ne oldu. Her şey güzel oldu. Arayınca vatandaş sizi nerede bulacak. Tatillerde mi bulacak” ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun “Pazarda bulacak. Senin de oyunu alacağım, çatla da patla” yanıtı üzerine ise kadın "Çünkü seçim zamanı geliyor. Şimdiden tohumları ekiyorsunuz. Tansiyonumu yükselttiler. Oy zamanı gel cebimi doldur,, arayınca nerede tatillerde, AK Parti çatır çatır alacak” dedi.
İSPARK - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
EKONOMİ
İBB, İSPARK otopark ücretlerine yüzde 63'e kadar zam istedi
16 Haziran , 14:22
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