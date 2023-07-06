İBB Genel Sekreter Yardımcısı'ndan fahiş kiralar için kademeli emlak vergisi önerisi
19:48 06.07.2023 (güncellendi: 19:53 06.07.2023)
© AAİstanbul, konut, ev
© AA
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, İstanbul'da 450 bin ile 750 bin arasında boş konut olduğunu belirterek, fahiş kiraların önüne geçmek için 'kademeli emlak vergisi' önerisinde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul'daki boş konut sayısını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gökce, "Sadece İstanbul'da 450 bin ile 750 bin arasında boş konut var. Bunların çoğu ikinci, üçüncü konut" diyerek, artan kira maliyetlerinin önüne geçmek için 'kademeli emlak vergisi' uygulamasının yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi:
Bir defaya mahsus motorlu taşıtlar vergisini 2 katına çıkarmak yerine. Hem konut sorununu hafifletmek hem de sosyal adaleti güçlendirmek için “kademeli emlak vergisi” uygulaması çok daha yerinde olurdu. Böylece bir arabası olan fakir fukara yerine 2-3 ve daha fazla evi olanlar bu yükü üstlenebilir üstelik boş konut sorunu da hafiflerdi.
Sadece İstanbul'da 450 bin ile 750 bin arasında boş konut var. Bunların çoğu ikinci, üçüncü konut.— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) July 6, 2023
🚫 Bir defaya mahsus motorlu taşıtlar vergisini 2 katına çıkarmak yerine
✅ Hem konut sorununu hafifletmek hem de sosyal adaleti güçlendirmek için “kademeli emlak vergisi”… pic.twitter.com/lKUL6BfQTZ
"Peki boş konut sorunu ne kadar derin?" diye soran Gökce, şu ifadeleri kullandı:
Yalnız İstanbul'da boş konut oranı FEANTSA (Avrupa Ulusal Evsizlik Organizasyonları Federasyonu) raporuna göre kabul edilebilir yüzde 2 ile 5 oranının çok üstünde.
İPA tarafından yapılan bir araştırmaya göre halkın yüzde 95'ten fazlası İstanbul'daki kira fiyatlarını yüksek buluyor.
Gökce, 'Boş konutla nasıl değerlendirilebilir?' sorusuna da şu yanıtı verdi:
Kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilebilir.
İstanbul'da deprem direncini arttırmak ve yapı stoğumuzu yenilemek için boş konutlar sosyal konut olarak kullanılabilir, belli bir süre hak sahiplerine ve riskli konutlarda oturanlara sunulabilir.
Sosyal konut olarak işlevlendirilebilir ve konut piyasasını dengelemek, konut erişimini arttırarak konut hakkını korumak için kullanılabilir.