https://sputniknews.com.tr/20230706/ibb-genel-sekreter-yardimcisindan-fahis-kiralar-icin-kademeli-emlak-vergisi-onerisi-1073255222.html

İBB Genel Sekreter Yardımcısı'ndan fahiş kiralar için kademeli emlak vergisi önerisi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı'ndan fahiş kiralar için kademeli emlak vergisi önerisi

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, İstanbul'da 450 bin ile 750 bin arasında boş konut olduğunu belirterek, fahiş kiraların önüne geçmek için... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T19:48+0300

2023-07-06T19:48+0300

2023-07-06T19:53+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

buğra gökce

konut

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul'daki boş konut sayısını açıkladı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gökce, "Sadece İstanbul'da 450 bin ile 750 bin arasında boş konut var. Bunların çoğu ikinci, üçüncü konut" diyerek, artan kira maliyetlerinin önüne geçmek için 'kademeli emlak vergisi' uygulamasının yürürlüğe girmesi gerektiğini söyledi:"Peki boş konut sorunu ne kadar derin?" diye soran Gökce, şu ifadeleri kullandı:Gökce, 'Boş konutla nasıl değerlendirilebilir?' sorusuna da şu yanıtı verdi:

türkiye

istanbul

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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), buğra gökce, konut