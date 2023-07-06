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https://sputniknews.com.tr/20230706/guney-korede-nufusa-kaydi-yapilmayan-bebeklerde-olum-sayisi-23e-yukseldi-1073228740.html
Güney Kore'de nüfusa kaydı yapılmayan bebeklerde ölüm sayısı 23'e yükseldi
Güney Kore'de nüfusa kaydı yapılmayan bebeklerde ölüm sayısı 23'e yükseldi
Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı (KNPA), doğduktan sonra resmi kayıtlara geçirilmeyen bebeklere ilişkin başlatılan soruşturmada, öldüğü tespit edilen bebek... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T11:19+0300
2023-07-06T11:19+0300
dünya
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güney kore
ölüm
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Yonhap ajansının KNPA'dan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, ülkede nüfusa kaydı yapılmayan bebeklere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler kaydedildi.Ülke genelinde kayda geçirilmeyen bebeklere ilişkin 664 ihbar alındığı aktarılan açıklamada, bu ihbarlara ilişkin başlatılan soruşturmada resmi kayıtlara geçirilmeyen bebek sayısının 400'ten 598'e çıktığı ifade edildi.Açıklamada, soruşturma kapsamında, dün 15 olarak açıklanan ölü bebek sayısının da 23'e yükseldiği belirtildi.KNPA soruşturması, haziranda Suwon kentindeki bir kadının 2018 ve 2019'da öldürdüğü 2 bebeğini dondurucuda sakladığını itiraf etmesiyle başlamıştı.4 Temmuz'daki açıklamada, doğduktan sonra resmi kayıtlara geçirilmeyen bebeklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 12 bebeğin öldüğünün tespit edildiği bildirilmişti.2015'ten sonra doğan 2 bin 236 bebek resmi kayıtlara geçmediGüney Kore Denetim ve Teftiş Kurulundan yapılan açıklamada, ülkede 2015 ila 2022'de doğup hastane kaydı olan ancak nüfus kayıtlarına geçirilmeyen 2 bin 236 bebeğin bulunduğu belirtilmişti.Resmi kayıtlara geçirilmeyen bebeklerden 1263'ünün, başkent Seul ve çevresindeki bölgelerden olduğu kaydedilmişti.Kurulun, bebeklerin durumlarını öğrenmek için soruşturma başlatmayı planladığı aktarılmıştı.Güney Kore yasalarına göre sağlık kurumlarının, yeni doğan bebekleri devlet kurumlarına bildirme zorunluluğu bulunmuyor.Ebeveynlerin, doğumdan sonraki bir ay içerisinde çocuklarının kaydını yaptırması gerekiyor.Doğumun bildirilmemesi durumunda ise caydırıcılığı olmayan düşük para cezaları veriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230705/guney-korede-nufusa-kaydi-yapilmayan-bebeklerde-olu-sayisi-15e-cikti-1073200476.html
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bebek, güney kore, ölüm
bebek, güney kore, ölüm

Güney Kore'de nüfusa kaydı yapılmayan bebeklerde ölüm sayısı 23'e yükseldi

11:19 06.07.2023
© PixabayBaba, bebek
Baba, bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© Pixabay
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Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı (KNPA), doğduktan sonra resmi kayıtlara geçirilmeyen bebeklere ilişkin başlatılan soruşturmada, öldüğü tespit edilen bebek sayısının 23'e, soruşturma kapsamındaki vaka sayısının da 598'e yükseldiğini bildirdi.
Yonhap ajansının KNPA'dan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, ülkede nüfusa kaydı yapılmayan bebeklere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler kaydedildi.
Ülke genelinde kayda geçirilmeyen bebeklere ilişkin 664 ihbar alındığı aktarılan açıklamada, bu ihbarlara ilişkin başlatılan soruşturmada resmi kayıtlara geçirilmeyen bebek sayısının 400'ten 598'e çıktığı ifade edildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında, dün 15 olarak açıklanan ölü bebek sayısının da 23'e yükseldiği belirtildi.
KNPA soruşturması, haziranda Suwon kentindeki bir kadının 2018 ve 2019'da öldürdüğü 2 bebeğini dondurucuda sakladığını itiraf etmesiyle başlamıştı.
4 Temmuz'daki açıklamada, doğduktan sonra resmi kayıtlara geçirilmeyen bebeklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 12 bebeğin öldüğünün tespit edildiği bildirilmişti.
Bebek ayağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
DÜNYA
Güney Kore'de nüfusa kaydı yapılmayan bebeklerde ölü sayısı 15'e çıktı
Dün, 15:19

2015'ten sonra doğan 2 bin 236 bebek resmi kayıtlara geçmedi

Güney Kore Denetim ve Teftiş Kurulundan yapılan açıklamada, ülkede 2015 ila 2022'de doğup hastane kaydı olan ancak nüfus kayıtlarına geçirilmeyen 2 bin 236 bebeğin bulunduğu belirtilmişti.
Resmi kayıtlara geçirilmeyen bebeklerden 1263'ünün, başkent Seul ve çevresindeki bölgelerden olduğu kaydedilmişti.
Kurulun, bebeklerin durumlarını öğrenmek için soruşturma başlatmayı planladığı aktarılmıştı.
Güney Kore yasalarına göre sağlık kurumlarının, yeni doğan bebekleri devlet kurumlarına bildirme zorunluluğu bulunmuyor.
Ebeveynlerin, doğumdan sonraki bir ay içerisinde çocuklarının kaydını yaptırması gerekiyor.
Doğumun bildirilmemesi durumunda ise caydırıcılığı olmayan düşük para cezaları veriliyor.
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