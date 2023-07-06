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Güney Afrika'da 10 ayda 17 belediye meclis üyesi suikast sonucu öldü
Güney Afrika'da 10 ayda 17 belediye meclis üyesi suikast sonucu öldü
Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde son 10 ayda 17 belediye meclis üyesi öldürüldü. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T02:28+0300
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dünya
afrika
güney afrika
kwazulu-natal
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde, son 10 ay içerisinde 17 belediye meclis üyesi suikast sonucu yaşamını yitirdi.Son bir hafta içerisinde KwaZulu-Natal eyaletindeki 2 belediye meclisinin öldürülmesi, dikkatleri bir kez daha bölgede yaşanan siyasi suikastlara çekti.Güney Afrika Eyalet Yerel Yönetimler Derneği (Salga) tarafından hazırlanan raporda, KwaZulu-Natal eyaletinde geçen yılın eylül ayından bu yana 17 belediye meclis üyesinin suikast neticesinde hayatını kaybettiği belirtildi.Raporda, bu suikastların yerel siyasetçiler için korku ve endişe yarattığına vurgu yapılarak, eyaletteki kamu çalışanlarının savunmasız durumuna işaret edildi.
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Güney Afrika'da 10 ayda 17 belediye meclis üyesi suikast sonucu öldü

02:28 06.07.2023
© AFP 2023
 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AFP 2023
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Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde son 10 ayda 17 belediye meclis üyesi öldürüldü.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde, son 10 ay içerisinde 17 belediye meclis üyesi suikast sonucu yaşamını yitirdi.
Son bir hafta içerisinde KwaZulu-Natal eyaletindeki 2 belediye meclisinin öldürülmesi, dikkatleri bir kez daha bölgede yaşanan siyasi suikastlara çekti.
Güney Afrika Eyalet Yerel Yönetimler Derneği (Salga) tarafından hazırlanan raporda, KwaZulu-Natal eyaletinde geçen yılın eylül ayından bu yana 17 belediye meclis üyesinin suikast neticesinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Raporda, bu suikastların yerel siyasetçiler için korku ve endişe yarattığına vurgu yapılarak, eyaletteki kamu çalışanlarının savunmasız durumuna işaret edildi.
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