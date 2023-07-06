https://sputniknews.com.tr/20230706/fsb-ukraynali-grubun-direktifleriyle-hareket-eden-bir-sahis-saldiri-hazirligi-sirasinda-olduruldu-1073236081.html

FSB: Ukraynalı grubun direktifleriyle hareket eden bir şahıs saldırı hazırlığı sırasında öldürüldü

FSB: Ukraynalı grubun direktifleriyle hareket eden bir şahıs saldırı hazırlığı sırasında öldürüldü

Rusya’nın Tümen bölgesinde bir gaz aktarım merkezinde patlama düzenlemeye girişen bir şahsın, gözaltına alınmak istendiği sırasında çıkan çatışmada öldürüldüğü... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T12:23+0300

2023-07-06T12:23+0300

2023-07-06T12:23+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

tümen

gaz

silahlı saldırı

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

operasyon

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkilileri, ‘Ukraynalı paramiliter oluşumunlarden birinin emirleriyle hareket eden bir Rusya vatandaşının, Tümen bölgesinde bir terör eylemi gerçekleştirmeye hazırlandığı sırada engellendiğini’ belirtti.Söz konusu şahsın Tümen’in İsetskiy bölgesindeki bir gaz aktarım merkezine sızmaya çalıştığı sırada FSB tarafından gözaltına alınmak istendiği, ancak şüphelinin ateş açtığı ve çıkan çatışmada öldürüldüğü kaydedildi.Rusya Soruşturma Komisyonu da söz konusu şahsın ‘radikal görüşlere sahip olduğu ve Rusya’da yasaklı bir Ukraynalı paramiliter grubun görüşlerini desteklediğinin belirlendiğini’ duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230705/fsb-sahalinde-planlanan-teror-saldirilari-onlendi-1073199084.html

tümen

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ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, tümen, gaz, silahlı saldırı, rus istihbarat teşkilatı (fsb), operasyon