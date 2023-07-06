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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230706/fsb-ukraynali-grubun-direktifleriyle-hareket-eden-bir-sahis-saldiri-hazirligi-sirasinda-olduruldu-1073236081.html
FSB: Ukraynalı grubun direktifleriyle hareket eden bir şahıs saldırı hazırlığı sırasında öldürüldü
FSB: Ukraynalı grubun direktifleriyle hareket eden bir şahıs saldırı hazırlığı sırasında öldürüldü
Rusya’nın Tümen bölgesinde bir gaz aktarım merkezinde patlama düzenlemeye girişen bir şahsın, gözaltına alınmak istendiği sırasında çıkan çatışmada öldürüldüğü... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T12:23+0300
2023-07-06T12:23+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
tümen
gaz
silahlı saldırı
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
operasyon
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkilileri, ‘Ukraynalı paramiliter oluşumunlarden birinin emirleriyle hareket eden bir Rusya vatandaşının, Tümen bölgesinde bir terör eylemi gerçekleştirmeye hazırlandığı sırada engellendiğini’ belirtti.Söz konusu şahsın Tümen’in İsetskiy bölgesindeki bir gaz aktarım merkezine sızmaya çalıştığı sırada FSB tarafından gözaltına alınmak istendiği, ancak şüphelinin ateş açtığı ve çıkan çatışmada öldürüldüğü kaydedildi.Rusya Soruşturma Komisyonu da söz konusu şahsın ‘radikal görüşlere sahip olduğu ve Rusya’da yasaklı bir Ukraynalı paramiliter grubun görüşlerini desteklediğinin belirlendiğini’ duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230705/fsb-sahalinde-planlanan-teror-saldirilari-onlendi-1073199084.html
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ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, tümen, gaz, silahlı saldırı, rus istihbarat teşkilatı (fsb), operasyon
ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, tümen, gaz, silahlı saldırı, rus istihbarat teşkilatı (fsb), operasyon

FSB: Ukraynalı grubun direktifleriyle hareket eden bir şahıs saldırı hazırlığı sırasında öldürüldü

12:23 06.07.2023
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FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
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Rusya’nın Tümen bölgesinde bir gaz aktarım merkezinde patlama düzenlemeye girişen bir şahsın, gözaltına alınmak istendiği sırasında çıkan çatışmada öldürüldüğü belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkilileri, ‘Ukraynalı paramiliter oluşumunlarden birinin emirleriyle hareket eden bir Rusya vatandaşının, Tümen bölgesinde bir terör eylemi gerçekleştirmeye hazırlandığı sırada engellendiğini’ belirtti.
Söz konusu şahsın Tümen’in İsetskiy bölgesindeki bir gaz aktarım merkezine sızmaya çalıştığı sırada FSB tarafından gözaltına alınmak istendiği, ancak şüphelinin ateş açtığı ve çıkan çatışmada öldürüldüğü kaydedildi.
Rusya Soruşturma Komisyonu da söz konusu şahsın ‘radikal görüşlere sahip olduğu ve Rusya’da yasaklı bir Ukraynalı paramiliter grubun görüşlerini desteklediğinin belirlendiğini’ duyurdu.
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
DÜNYA
FSB: Sahalin’de planlanan terör saldırıları önlendi
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