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https://sputniknews.com.tr/20230706/fransiz-meclisinden-zanlilarin-telefonlarindan-gizlice-goruntu-kaydi-almaya-yesil-isik-1073258680.html
Fransız meclisinden, zanlıların telefonlarından gizlice görüntü kaydı almaya yeşil ışık
Fransız meclisinden, zanlıların telefonlarından gizlice görüntü kaydı almaya yeşil ışık
Fransa'da Ulusal Meclis, polis ile jandarmanın terör ve organize suç gibi durumlarda zanlıların telefonlarından gizlice görüntü ve ses kaydı almasına izin... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T21:51+0300
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Fransız milletvekilleri "Adalet Yasası" olarak bilenen ve kolluk kuvvetlerine geniş yetki vermeyi öngören tasarıyı görüşüyor.Tasarının, terör ve organize suç gibi durumlarda polis ve jandarmaya, zanlıların dijital cihazlarından ses ve görüntü kaydı alma ile konum bilgisi alma imkanı tanıyan 3. maddesi kabul edildi.Görüşmeleri devam eden tasarının bu maddesi, parlamenter, hakim, avukat, doktor ve gazetecileri kapsamıyor.Aktivistler, kendilerine karşı kullanılabileceği gerekçesiyle tasarıyı eleştiriyor.Bazı siyasetçiler de tasarıyı özel hayata müdahale olarak değerlendiriyor.Yasa tasarısı neleri kapsıyor ?Ciddi suçlar için adreslere yapılan gece baskınlarının kapsamının genişletilmesini ve hükümete, belirli koşullar altında, ön soruşturma sürelerini uzatma olanağı veren tasarının, şüpheli kişilerin dijital cihazlarına uzaktan müdahale imkanı tanıyan bazı maddeleri, hakim kararıyla uygulanabilecek."10 yıl hapis öngörülen şüpheli durumlar"da cihazların konumlarının izlenmesine olanak sağlayan tasarı 13 Haziran'da Fransız Parlamentosunun diğer kanadını oluşturan Senato tarafından kabul edilmişti.​​​​​​​
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fransa, polis, suçlu
fransa, polis, suçlu

Fransız meclisinden, zanlıların telefonlarından gizlice görüntü kaydı almaya yeşil ışık

21:51 06.07.2023
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Fransa'da Ulusal Meclis, polis ile jandarmanın terör ve organize suç gibi durumlarda zanlıların telefonlarından gizlice görüntü ve ses kaydı almasına izin veren tasarının 3'üncü maddesini kabul etti.
Fransız milletvekilleri "Adalet Yasası" olarak bilenen ve kolluk kuvvetlerine geniş yetki vermeyi öngören tasarıyı görüşüyor.
Tasarının, terör ve organize suç gibi durumlarda polis ve jandarmaya, zanlıların dijital cihazlarından ses ve görüntü kaydı alma ile konum bilgisi alma imkanı tanıyan 3. maddesi kabul edildi.
Görüşmeleri devam eden tasarının bu maddesi, parlamenter, hakim, avukat, doktor ve gazetecileri kapsamıyor.
Aktivistler, kendilerine karşı kullanılabileceği gerekçesiyle tasarıyı eleştiriyor.
Bazı siyasetçiler de tasarıyı özel hayata müdahale olarak değerlendiriyor.

Yasa tasarısı neleri kapsıyor ?

Ciddi suçlar için adreslere yapılan gece baskınlarının kapsamının genişletilmesini ve hükümete, belirli koşullar altında, ön soruşturma sürelerini uzatma olanağı veren tasarının, şüpheli kişilerin dijital cihazlarına uzaktan müdahale imkanı tanıyan bazı maddeleri, hakim kararıyla uygulanabilecek.
"10 yıl hapis öngörülen şüpheli durumlar"da cihazların konumlarının izlenmesine olanak sağlayan tasarı 13 Haziran'da Fransız Parlamentosunun diğer kanadını oluşturan Senato tarafından kabul edilmişti.​​​​​​​
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