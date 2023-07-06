https://sputniknews.com.tr/20230706/fransiz-mahkemesi-17-yasindaki-genci-olduren-polisin-tutuklulugunun-devamini-kararlastirdi-1073240435.html
Fransız mahkemesi, 17 yaşındaki genci öldüren polisin tutukluluğunun devamını kararlaştırdı
Fransız mahkemesi, 17 yaşındaki genci öldüren polisin tutukluluğunun devamını kararlaştırdı
Fransa'da Versay Temyiz Mahkemesi, 17 yaşındaki Nael M'yi silahıyla öldüren polisin tahliye talebini reddederek tutukluluğunun devamına hükmetti. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T13:33+0300
2023-07-06T13:33+0300
2023-07-06T13:33+0300
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Versay Temyiz Mahkemesi'nde 27 Haziran’da genci silahıyla ateş açarak öldüren polisin tahliye istemine ilişkin duruşma yapıldı.Sanığın La Sante isimli hapishaneden video konferansla katıldığı duruşmada Fransız mahkemesi, tahliye talebini reddettiği polisin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.Öte yandan İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Nael'in ölümüyle patlak veren protestolarda 2 bin 508 binanın yanı sıra 12 bin 31 araç kundaklandı veya hasar gördü.Fransa'daki şiddetli protestolarFransız polisi, 27 Haziran'da Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.Ayrıca başkent Paris ile Marsilya ve Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230705/fransa-naeli-olduren-polisin-ailesi-icin-toplanan-16-milyon-euroyu-tartisiyor-1073213839.html
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avrupa, fransa, protesto, protesto gösterisi, yağma, polis, tutukluluk
avrupa, fransa, protesto, protesto gösterisi, yağma, polis, tutukluluk
Fransız mahkemesi, 17 yaşındaki genci öldüren polisin tutukluluğunun devamını kararlaştırdı
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Fransa'da Versay Temyiz Mahkemesi, 17 yaşındaki Nael M'yi silahıyla öldüren polisin tahliye talebini reddederek tutukluluğunun devamına hükmetti.
Versay Temyiz Mahkemesi'nde 27 Haziran’da genci silahıyla ateş açarak öldüren polisin tahliye istemine ilişkin duruşma yapıldı.
Sanığın La Sante isimli hapishaneden video konferansla katıldığı duruşmada Fransız mahkemesi, tahliye talebini reddettiği polisin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
Öte yandan İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Nael'in ölümüyle patlak veren protestolarda 2 bin 508 binanın yanı sıra 12 bin 31 araç kundaklandı veya hasar gördü.
Fransa'daki şiddetli protestolar
Fransız polisi, 27 Haziran'da Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.
Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.
Ayrıca başkent Paris ile Marsilya ve Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.