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https://sputniknews.com.tr/20230706/fransa-icisleri-bakani-eylemlerle-ilgili-verileri-acikladi-yuzde-10u-fransiz-uyruklu-degil-1073225789.html
Fransa İçişleri Bakanı, eylemlerle ilgili verileri açıkladı: Yüzde 10'u Fransız uyruklu değil
Fransa İçişleri Bakanı, eylemlerle ilgili verileri açıkladı: Yüzde 10'u Fransız uyruklu değil
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, on binlerce aracın yakıldığını, binlerce binanın hasar gördüğünü ve tutuklanan binlerce insandan yalnızca yüzde 10'unun... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T10:04+0300
2023-07-06T10:08+0300
dünya
fransa
gerald darmanin
eylem
protesto
açıklama
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Senato'ya ülkede devam eden eylemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Darmanin, 17 yaşındaki Nahel Merzouk isimli bir çocuğun polis tarafından öldürülmesinin ardından kitlesel eylemlerle bağlantılı olarak 3 bin 500'den fazla kişinin gözaltına alındığını söyledi. Gözaltına alınanların 1400'ünün Paris ve banliyölerinde alındığını söyleyen bakan, gözaltına alınanların çoğunun 17 ila 18 yaşları arasındaki gençlerden oluştuğunu, gözaltına alınan en genç kişinin ise 11 yaşında olduğunu açıkladı.Darmanin ayrıca, son birkaç gün içinde eylemlere toplam 8 bin ila 12 bin kişinin katıldığını, katılımcıların 'yüzde 10'unun Fransız uyruklu olmadığını' söyledi. Yaklaşık bir buçuk saat süren oturumda bakan ayrıca, eylemlere katılanların neredeyse üçte ikisinin sabıka kaydı olmadığını ve daha önce polis kaydı bulunmadıklarını belirtti.Açıklanan verilere göre eylemler, 273 polis binası, 105 belediye binası ve 168 okul dahil olmak üzere 12 binden fazla aracın yanmasına ve 2 bin 500'den fazla binanın yıkılmasına veya hasar görmesine neden oldu. Darmanin ayrıca, eylemlerde yetkililere yönelik 17 saldırı düzenlendiğini ve yaklaşık 800 polis memuru ve jandarmanın yaralandığını söyledi. Öte yandan bakan, sürücülerin polisin emirlerine uymayı reddetmesi üzerine polisin araçlara ateş açtığı iddialarına da itiraz etti. Bu tür olayların sayısının 2017'de 255'ten 2022'de 168'e düştüğünü söyleyen Darmanin, “Okuduğum gibi [sayı] beş kat arttı mı? Bu yanlış" dedi ve sürücüler arasında artan kurallara uymama oranına rağmen durumun tam tersi olduğunu ve polis memurlarının silahlarını 'giderek daha az' kullandığını iddia etti.
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fransa, gerald darmanin, eylem, protesto, açıklama
fransa, gerald darmanin, eylem, protesto, açıklama

Fransa İçişleri Bakanı, eylemlerle ilgili verileri açıkladı: Yüzde 10'u Fransız uyruklu değil

10:04 06.07.2023 (güncellendi: 10:08 06.07.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINFransa protesto
Fransa protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, on binlerce aracın yakıldığını, binlerce binanın hasar gördüğünü ve tutuklanan binlerce insandan yalnızca yüzde 10'unun Fransız uyruklu olmadığını söyledi.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Senato'ya ülkede devam eden eylemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Darmanin, 17 yaşındaki Nahel Merzouk isimli bir çocuğun polis tarafından öldürülmesinin ardından kitlesel eylemlerle bağlantılı olarak 3 bin 500'den fazla kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Gözaltına alınanların 1400'ünün Paris ve banliyölerinde alındığını söyleyen bakan, gözaltına alınanların çoğunun 17 ila 18 yaşları arasındaki gençlerden oluştuğunu, gözaltına alınan en genç kişinin ise 11 yaşında olduğunu açıkladı.
Darmanin ayrıca, son birkaç gün içinde eylemlere toplam 8 bin ila 12 bin kişinin katıldığını, katılımcıların 'yüzde 10'unun Fransız uyruklu olmadığını' söyledi.
Yaklaşık bir buçuk saat süren oturumda bakan ayrıca, eylemlere katılanların neredeyse üçte ikisinin sabıka kaydı olmadığını ve daha önce polis kaydı bulunmadıklarını belirtti.
Açıklanan verilere göre eylemler, 273 polis binası, 105 belediye binası ve 168 okul dahil olmak üzere 12 binden fazla aracın yanmasına ve 2 bin 500'den fazla binanın yıkılmasına veya hasar görmesine neden oldu.
Darmanin ayrıca, eylemlerde yetkililere yönelik 17 saldırı düzenlendiğini ve yaklaşık 800 polis memuru ve jandarmanın yaralandığını söyledi. Öte yandan bakan, sürücülerin polisin emirlerine uymayı reddetmesi üzerine polisin araçlara ateş açtığı iddialarına da itiraz etti.
Bu tür olayların sayısının 2017'de 255'ten 2022'de 168'e düştüğünü söyleyen Darmanin, “Okuduğum gibi [sayı] beş kat arttı mı? Bu yanlış" dedi ve sürücüler arasında artan kurallara uymama oranına rağmen durumun tam tersi olduğunu ve polis memurlarının silahlarını 'giderek daha az' kullandığını iddia etti.
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