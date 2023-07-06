https://sputniknews.com.tr/20230706/fatih-altayli-fethulah-gulen-orgutu-hl-her-yerde-sozde-mucadele-var-ama-samimi-degil-1073232076.html
Fatih Altaylı: Fethulah Gülen Örgütü hâlâ her yerde, sözde mücadele var ama samimi değil
Fatih Altaylı: Fethulah Gülen Örgütü hâlâ her yerde, sözde mücadele var ama samimi değil
Habertürk'ten ayrıldıktan sonra köşe yazılarına kendi kişisel internet sitesinden devam eden Fatih Altaylı, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T12:02+0300
2023-07-06T12:02+0300
2023-07-06T12:02+0300
politika
fatih altaylı
aziz yıldırım
fetö
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
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Gazeteci Fatih Altaylı, Aziz Yıldırım'ın "FETÖ hâlâ devlet içinde etkin. Hâlâ varlığını sürdürüyor ama iyi gizleniyor.” sözlerini hatırlatarak, "Aziz Yıldırım, bir kez daha FETÖ meselesine dikkat çekti. Ben de Aziz Yıldırım gibi düşünüyorum. Bugün Fethulah Gülen Örgütü hâlâ her yerde. Sözde bir mücadele var ama ben bu mücadelenin samimi olduğu kanaatinde değilim" değerlendirmesinde bulundu.Aziz Yıldırım'a hak verdiğini ancak hâlâ daha tek bir sorunun yanıtını alamadığını belirten Fatih Altaylı, "Aziz Bey, madem bu FETÖ’yü bu kadar iyi biliyordunuz da, şimdi hepsi kaçak ya da hapiste olan FETÖ’cü hakim ve savcıları niye kulübünüze üye yapıp, üye kartlarını bizzat elinizle götürüp verdiniz? Niye bu heriflerle Fenerbahçe tesislerinde aynı takımda maç yaptınız?' Söylediklerinizde haklısınız ama bu soruma yanıt istemekte de ben haklıyım" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230606/fatih-altayli-kemal-beyin-bir-kopegi-olsaydi-sahibi-eve-geldiginde-o-bile-heyecanlanmazdi-1072093455.html
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fatih altaylı, aziz yıldırım, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fatih altaylı, aziz yıldırım, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
Fatih Altaylı: Fethulah Gülen Örgütü hâlâ her yerde, sözde mücadele var ama samimi değil
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Habertürk'ten ayrıldıktan sonra köşe yazılarına kendi kişisel internet sitesinden devam eden Fatih Altaylı, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın FETÖ'yle mücadele konusundaki sözünü hatırlatarak, "Bugün Fethulah Gülen Örgütü hâlâ her yerde.Sözde bir mücadele var ama ben bu mücadelenin samimi olduğu kanaatinde değilim" dedi.
Gazeteci Fatih Altaylı, Aziz Yıldırım'ın "FETÖ hâlâ devlet içinde etkin. Hâlâ varlığını sürdürüyor ama iyi gizleniyor.” sözlerini hatırlatarak, "Aziz Yıldırım, bir kez daha FETÖ meselesine dikkat çekti. Ben de Aziz Yıldırım gibi düşünüyorum. Bugün Fethulah Gülen Örgütü hâlâ her yerde. Sözde bir mücadele var ama ben bu mücadelenin samimi olduğu kanaatinde değilim" değerlendirmesinde bulundu.
Aziz Yıldırım'a hak verdiğini ancak hâlâ daha tek bir sorunun yanıtını alamadığını belirten Fatih Altaylı, "Aziz Bey, madem bu FETÖ’yü bu kadar iyi biliyordunuz da, şimdi hepsi kaçak ya da hapiste olan FETÖ’cü hakim ve savcıları niye kulübünüze üye yapıp, üye kartlarını bizzat elinizle götürüp verdiniz? Niye bu heriflerle Fenerbahçe tesislerinde aynı takımda maç yaptınız?' Söylediklerinizde haklısınız ama bu soruma yanıt istemekte de ben haklıyım" dedi.