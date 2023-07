https://sputniknews.com.tr/20230706/eskisehirde-tugce-can-cinayeti-sanigina-agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasi--1073253627.html

Eskişehir'de Tuğçe Can cinayeti sanığı Onur Kaya'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Eskişehir'de, yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan üniversite öğrencisi erkek arkadaşı Onur Kaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

kadın cinayeti

eskişehir

türkiye

bıçaklama

bıçaklı saldırı

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 'kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'şantaj' suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık 22 yaşındaki Onur Kaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Öldürülen Tuğçe Can'ın annesi Emine, babası Bekir ve ikiz kardeşi Tuğba Can ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Onur Kaya, "Pişmanım, keşke bu olaylar yaşanmasaydı" dedi.Mahkeme heyeti, sanık hakkında 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'şantaj' suçundan ise 1 yıl hapis ve 5 gün adli para cezasına hükmetti.Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan anne Emine Can, kızının ölümüne neden olan tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.Dava sürecinde yanında olan herkese teşekkür eden Can, şöyle devam etti:Baba Bekir Can da "Bizim canımız bizden gitti. O yaşadığı sürece bizim içimizdeki ateş sönmeyecek. Hak ettiği cezayı aldı. Tüm avukatlarımıza, siz basın mensuplarına çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadınız. Davanın peşini bırakmadınız. O da hak ettiği cezayı aldı. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.İkiz kardeşi Tuğba Can ise sanığa, istediği cezanın verildiğini ifade ederek, "İçeride çürümesi daha iyi oldu. Ben ikizimi kaybedeli 6-7 ay oldu. Yaşamak nedir, bilmiyorduk, ama en azından bir nebze olsun içimize su serpilmiş oldu. Annemin de dediği gibi belki benim ikizim bir daha geri gelemeyecek ama en azından hak ettiği yerde olması, bizim içimize bir nebze su serpmiş oldu" şeklinde konuştu.Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokağı'nda bir apartman dairesinde ikizi ile yaşayan Tuğçe Can yaşlı bakım teknikeri olarak çalıştığı huzurevine gitmek üzere 12 Ocak'ta evinden ayrılırken apartmanda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.Fare zehri içerek intihar girişiminde bulunan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü öğrencisi Onur Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

eskişehir

türkiye

kadın cinayeti, eskişehir, bıçaklama, bıçaklı saldırı