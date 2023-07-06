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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230706/eski-roscosmos-baskani-rogozin-ele-gecirilen-storm-shadow-fuzesi-savunma-sirketine-teslim-edildi-1073258892.html
Eski Roscosmos Başkanı Rogozin: Ele geçirilen Storm Shadow füzesi savunma şirketine teslim edildi
Eski Roscosmos Başkanı Rogozin: Ele geçirilen Storm Shadow füzesi savunma şirketine teslim edildi
Rusya Uzay Ajansı Roscosmos’un eski başkanı ve ‘Çar'ın Kurtları’ adlı askeri danışmanlar grubu başkanı Dmitriy Rogozin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T21:52+0300
2023-07-06T21:52+0300
ukrayna krizi
dmitriy rogozin
rusya
ukrayna
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Rogozin, “Füze, bu tehlikeli silahın kontrol sistemi algoritmalarını ‘deşifre edecek’ ve bunları hava savunma uzmanlarıyla paylaşacak olan savunma kuruluşlarımızdan birine teslim edildi” ifadelerini kullandı.Rogozin, düşmanın, sabotaj ve keşif grubunu göndererek füzenin Rus güçleri tarafından ele geçirilmesini engellemeye çalıştığını, ancak Rus birliklerin bu görevi başarıyla yerine getirdiğini belirtti.Mayıs ayında İngiltere, Ukrayna'ya İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow uzun menzilli seyir füzeleri tedarik etmeye başlamıştı. Ancak Ukrayna ordusunun başlattığı başarısız karşı saldırıda bu füzelerin Kiev rejimine pek faydaları olmadı.5 Haziran'da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Herson bölgesi ile Kırım arasındaki Çongar köprüsüne yönelik saldırının Storm Shadow füzeleriyle düzenlendiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230629/dogruluk-kontrolu-londranin-kieve-verdigi-storm-shadow-ukrayna-muharebelerinde-etkili-oldu-mu-1073007878.html
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dmitriy rogozin, rusya, ukrayna, storm shadow
dmitriy rogozin, rusya, ukrayna, storm shadow

Eski Roscosmos Başkanı Rogozin: Ele geçirilen Storm Shadow füzesi savunma şirketine teslim edildi

21:52 06.07.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALLStorm Shadow
Storm Shadow - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALL
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Rusya Uzay Ajansı Roscosmos’un eski başkanı ve ‘Çar'ın Kurtları’ adlı askeri danışmanlar grubu başkanı Dmitriy Rogozin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusundan ele geçirilen Storm Shadow füzesinin nakline yönelik iki günlük operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Rogozin, “Füze, bu tehlikeli silahın kontrol sistemi algoritmalarını ‘deşifre edecek’ ve bunları hava savunma uzmanlarıyla paylaşacak olan savunma kuruluşlarımızdan birine teslim edildi” ifadelerini kullandı.
Rogozin, düşmanın, sabotaj ve keşif grubunu göndererek füzenin Rus güçleri tarafından ele geçirilmesini engellemeye çalıştığını, ancak Rus birliklerin bu görevi başarıyla yerine getirdiğini belirtti.
Mayıs ayında İngiltere, Ukrayna'ya İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow uzun menzilli seyir füzeleri tedarik etmeye başlamıştı. Ancak Ukrayna ordusunun başlattığı başarısız karşı saldırıda bu füzelerin Kiev rejimine pek faydaları olmadı.
5 Haziran'da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Herson bölgesi ile Kırım arasındaki Çongar köprüsüne yönelik saldırının Storm Shadow füzeleriyle düzenlendiğini duyurmuştu.
Britanya'nın RAF Tornado GR4 savaş uçağı, gövdesinin altında iki Storm Shadow füzesi taşırken - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
Ukrayna krizi
Doğruluk kontrolü: Londra'nın Kiev'e verdiği Storm Shadow, Ukrayna muharebelerinde etkili oldu mu?
29 Haziran , 23:29
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