https://sputniknews.com.tr/20230706/eski-roscosmos-baskani-rogozin-ele-gecirilen-storm-shadow-fuzesi-savunma-sirketine-teslim-edildi-1073258892.html

Eski Roscosmos Başkanı Rogozin: Ele geçirilen Storm Shadow füzesi savunma şirketine teslim edildi

Eski Roscosmos Başkanı Rogozin: Ele geçirilen Storm Shadow füzesi savunma şirketine teslim edildi

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos’un eski başkanı ve ‘Çar'ın Kurtları’ adlı askeri danışmanlar grubu başkanı Dmitriy Rogozin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T21:52+0300

2023-07-06T21:52+0300

2023-07-06T21:52+0300

ukrayna krizi

dmitriy rogozin

rusya

ukrayna

storm shadow

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Rogozin, “Füze, bu tehlikeli silahın kontrol sistemi algoritmalarını ‘deşifre edecek’ ve bunları hava savunma uzmanlarıyla paylaşacak olan savunma kuruluşlarımızdan birine teslim edildi” ifadelerini kullandı.Rogozin, düşmanın, sabotaj ve keşif grubunu göndererek füzenin Rus güçleri tarafından ele geçirilmesini engellemeye çalıştığını, ancak Rus birliklerin bu görevi başarıyla yerine getirdiğini belirtti.Mayıs ayında İngiltere, Ukrayna'ya İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow uzun menzilli seyir füzeleri tedarik etmeye başlamıştı. Ancak Ukrayna ordusunun başlattığı başarısız karşı saldırıda bu füzelerin Kiev rejimine pek faydaları olmadı.5 Haziran'da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Herson bölgesi ile Kırım arasındaki Çongar köprüsüne yönelik saldırının Storm Shadow füzeleriyle düzenlendiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230629/dogruluk-kontrolu-londranin-kieve-verdigi-storm-shadow-ukrayna-muharebelerinde-etkili-oldu-mu-1073007878.html

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dmitriy rogozin, rusya, ukrayna, storm shadow