https://sputniknews.com.tr/20230706/eski-roscosmos-baskani-rogozin-ele-gecirilen-storm-shadow-fuzesi-savunma-sirketine-teslim-edildi-1073258892.html
Eski Roscosmos Başkanı Rogozin: Ele geçirilen Storm Shadow füzesi savunma şirketine teslim edildi
Eski Roscosmos Başkanı Rogozin: Ele geçirilen Storm Shadow füzesi savunma şirketine teslim edildi
Rusya Uzay Ajansı Roscosmos’un eski başkanı ve ‘Çar'ın Kurtları’ adlı askeri danışmanlar grubu başkanı Dmitriy Rogozin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T21:52+0300
2023-07-06T21:52+0300
2023-07-06T21:52+0300
ukrayna krizi
dmitriy rogozin
rusya
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storm shadow
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Rogozin, “Füze, bu tehlikeli silahın kontrol sistemi algoritmalarını ‘deşifre edecek’ ve bunları hava savunma uzmanlarıyla paylaşacak olan savunma kuruluşlarımızdan birine teslim edildi” ifadelerini kullandı.Rogozin, düşmanın, sabotaj ve keşif grubunu göndererek füzenin Rus güçleri tarafından ele geçirilmesini engellemeye çalıştığını, ancak Rus birliklerin bu görevi başarıyla yerine getirdiğini belirtti.Mayıs ayında İngiltere, Ukrayna'ya İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow uzun menzilli seyir füzeleri tedarik etmeye başlamıştı. Ancak Ukrayna ordusunun başlattığı başarısız karşı saldırıda bu füzelerin Kiev rejimine pek faydaları olmadı.5 Haziran'da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Herson bölgesi ile Kırım arasındaki Çongar köprüsüne yönelik saldırının Storm Shadow füzeleriyle düzenlendiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230629/dogruluk-kontrolu-londranin-kieve-verdigi-storm-shadow-ukrayna-muharebelerinde-etkili-oldu-mu-1073007878.html
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dmitriy rogozin, rusya, ukrayna, storm shadow
dmitriy rogozin, rusya, ukrayna, storm shadow
Eski Roscosmos Başkanı Rogozin: Ele geçirilen Storm Shadow füzesi savunma şirketine teslim edildi
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Rusya Uzay Ajansı Roscosmos’un eski başkanı ve ‘Çar'ın Kurtları’ adlı askeri danışmanlar grubu başkanı Dmitriy Rogozin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusundan ele geçirilen Storm Shadow füzesinin nakline yönelik iki günlük operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Rogozin, “Füze, bu tehlikeli silahın kontrol sistemi algoritmalarını ‘deşifre edecek’ ve bunları hava savunma uzmanlarıyla paylaşacak olan savunma kuruluşlarımızdan birine teslim edildi” ifadelerini kullandı.
Rogozin, düşmanın, sabotaj ve keşif grubunu göndererek füzenin Rus güçleri tarafından ele geçirilmesini engellemeye çalıştığını, ancak Rus birliklerin bu görevi başarıyla yerine getirdiğini belirtti.
Mayıs ayında İngiltere, Ukrayna'ya İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow uzun menzilli seyir füzeleri tedarik etmeye başlamıştı. Ancak Ukrayna ordusunun başlattığı başarısız karşı saldırıda bu füzelerin Kiev rejimine pek faydaları olmadı.
5 Haziran'da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Herson bölgesi ile Kırım arasındaki Çongar köprüsüne yönelik saldırının Storm Shadow füzeleriyle düzenlendiğini duyurmuştu.