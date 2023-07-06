https://sputniknews.com.tr/20230706/eski-iaea-mufettisi-kiev-rejimi-kasten-zaporojye-ngs-ile-ilgili-gerilimi-tirmandiriyor-1073251977.html

Eski UAEA Müfettişi: Kiev rejimi kasten Zaporojye NGS ile ilgili gerilimi tırmandırıyor

Eski UAEA Müfettişi: Kiev rejimi kasten Zaporojye NGS ile ilgili gerilimi tırmandırıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) eski Baş Müfettişi Yusri Ebu Şadi, Kiev rejiminin kasıtlı olarak Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) ile ilgili... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T17:41+0300

2023-07-06T17:41+0300

2023-07-06T17:45+0300

dünya

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

zaporizhzhya nükleer santrali

zaporojye

zaporojskaya nükleer enerji santrali

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Eski IAEA Baş Müfettişi Yusri Ebu Şadi, Sputnik’e açıklamasında, Ajans’ın başlarda nükleer santralin bulunduğu bölgeyi askerlerden arındırarak gri bölgeye dönüştürmeyi tekli ettiğini anımsattı. Uzman, “Rusya bu planı reddetti, çünkü Zaporojye Bölgesi referandum sonucu Rusya Federasyonu’na dahil oldu. Sanırım, Zaporojye NGS’ye saldırı düzenleneceği iftirası da üzerindeki kontrolü kaybeden Ukrayna’nın çıkarına” ifadesini kullandı.Ebu Şadi, “Yerinde bulunan Ajans çalışanları, Rusya’ya karşı hiçbir suçlama yöneltmedi. Bu, daha önce Rusya’yı Kahovka Barajı’nı yıkmakla suçlayan Batı medyasının yalanı. Kahovka suçlamaları da bariz yalan” diye kaydetti.Dünyanın, Zelenskiy’in mühimmat ve diğer yardım karşılığında dünya toplumunu yıldırmak istediğini anlaması gerektiğini söyleyen Ebu Şadi, “Nükleer tesislerin güvenliğini tehdit ediyorsa hesaba çekilmesi gerekiyor. Belli ki ülkesinde ve genel olarak Doğu Avrupa’da yeni bir felaket gerçekleştirebileceğini anlamıyor” yorumunda bulundu.IAEA’nın Zaporojye NGS’ye 5 kişilik çalışma grubu gönderdiğini anımsatan eski müfettiş, “Santralin çalışmalarıyla şimdi denetim ve güvenlik olmak üzere iki bölüm ilgileniyor. Yani IAEA için her şey şeffaf ve kontrol altında” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230704/rosenergoatom-kiev-zaporojye-nukleer-santralini-nukleer-atik-fuzesiyle-vurmaya-hazirlaniyor-1073175617.html

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uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali