https://sputniknews.com.tr/20230706/eski-iaea-mufettisi-kiev-rejimi-kasten-zaporojye-ngs-ile-ilgili-gerilimi-tirmandiriyor-1073251977.html
Eski UAEA Müfettişi: Kiev rejimi kasten Zaporojye NGS ile ilgili gerilimi tırmandırıyor
Eski UAEA Müfettişi: Kiev rejimi kasten Zaporojye NGS ile ilgili gerilimi tırmandırıyor
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) eski Baş Müfettişi Yusri Ebu Şadi, Kiev rejiminin kasıtlı olarak Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) ile ilgili... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T17:41+0300
2023-07-06T17:41+0300
2023-07-06T17:45+0300
dünya
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
zaporizhzhya nükleer santrali
zaporojye
zaporojskaya nükleer enerji santrali
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Eski IAEA Baş Müfettişi Yusri Ebu Şadi, Sputnik’e açıklamasında, Ajans’ın başlarda nükleer santralin bulunduğu bölgeyi askerlerden arındırarak gri bölgeye dönüştürmeyi tekli ettiğini anımsattı. Uzman, “Rusya bu planı reddetti, çünkü Zaporojye Bölgesi referandum sonucu Rusya Federasyonu’na dahil oldu. Sanırım, Zaporojye NGS’ye saldırı düzenleneceği iftirası da üzerindeki kontrolü kaybeden Ukrayna’nın çıkarına” ifadesini kullandı.Ebu Şadi, “Yerinde bulunan Ajans çalışanları, Rusya’ya karşı hiçbir suçlama yöneltmedi. Bu, daha önce Rusya’yı Kahovka Barajı’nı yıkmakla suçlayan Batı medyasının yalanı. Kahovka suçlamaları da bariz yalan” diye kaydetti.Dünyanın, Zelenskiy’in mühimmat ve diğer yardım karşılığında dünya toplumunu yıldırmak istediğini anlaması gerektiğini söyleyen Ebu Şadi, “Nükleer tesislerin güvenliğini tehdit ediyorsa hesaba çekilmesi gerekiyor. Belli ki ülkesinde ve genel olarak Doğu Avrupa’da yeni bir felaket gerçekleştirebileceğini anlamıyor” yorumunda bulundu.IAEA’nın Zaporojye NGS’ye 5 kişilik çalışma grubu gönderdiğini anımsatan eski müfettiş, “Santralin çalışmalarıyla şimdi denetim ve güvenlik olmak üzere iki bölüm ilgileniyor. Yani IAEA için her şey şeffaf ve kontrol altında” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230704/rosenergoatom-kiev-zaporojye-nukleer-santralini-nukleer-atik-fuzesiyle-vurmaya-hazirlaniyor-1073175617.html
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uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), zaporizhzhya nükleer santrali, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali
Eski UAEA Müfettişi: Kiev rejimi kasten Zaporojye NGS ile ilgili gerilimi tırmandırıyor
17:41 06.07.2023 (güncellendi: 17:45 06.07.2023) Abone ol
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) eski Baş Müfettişi Yusri Ebu Şadi, Kiev rejiminin kasıtlı olarak Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) ile ilgili enformasyon gerilimini tırmandırdığını kaydederek, NGS’de bulunan IAEA çalışanlarının Rusya’ya karşı hiçbir suçlama yöneltmediğini belirtti.
Eski IAEA Baş Müfettişi Yusri Ebu Şadi, Sputnik’e açıklamasında, Ajans’ın başlarda nükleer santralin bulunduğu bölgeyi askerlerden arındırarak gri bölgeye dönüştürmeyi tekli ettiğini anımsattı. Uzman, “Rusya bu planı reddetti, çünkü Zaporojye Bölgesi referandum sonucu Rusya Federasyonu’na dahil oldu. Sanırım, Zaporojye NGS’ye saldırı düzenleneceği iftirası da üzerindeki kontrolü kaybeden Ukrayna’nın çıkarına” ifadesini kullandı.
Ebu Şadi, “Yerinde bulunan Ajans çalışanları, Rusya’ya karşı hiçbir suçlama yöneltmedi. Bu, daha önce Rusya’yı Kahovka Barajı’nı yıkmakla suçlayan Batı medyasının yalanı. Kahovka suçlamaları da bariz yalan” diye kaydetti.
Dünyanın, Zelenskiy’in mühimmat ve diğer yardım karşılığında dünya toplumunu yıldırmak istediğini anlaması gerektiğini söyleyen Ebu Şadi, “Nükleer tesislerin güvenliğini tehdit ediyorsa hesaba çekilmesi gerekiyor. Belli ki ülkesinde ve genel olarak Doğu Avrupa’da yeni bir felaket gerçekleştirebileceğini anlamıyor” yorumunda bulundu.
IAEA’nın Zaporojye NGS’ye 5 kişilik çalışma grubu gönderdiğini anımsatan eski müfettiş, “Santralin çalışmalarıyla şimdi denetim ve güvenlik olmak üzere iki bölüm ilgileniyor. Yani IAEA için her şey şeffaf ve kontrol altında” diye ekledi.