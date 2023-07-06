https://sputniknews.com.tr/20230706/esenyurtta-hdp-ilce-binasina-operasyon-1073247269.html
Esenyurt'ta HDP ilçe binasına operasyon
Esenyurt'ta HDP ilçe binasına operasyon
İstanbul'da Esenyurt HDP ilçe binasına operasyon düzenlendi. Operasyonda, PKK terör örgütüne ait dökümanların hepsine el konuldu. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T16:09+0300
2023-07-06T16:09+0300
2023-07-06T16:09+0300
türkiye
esenyurt
hdp
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Esenyurt HDP ilçe binası içerisinde Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu belirlendi.Esenyurt ilçesinde bulunan HDP ilçe binasına operasyon gerçekleştirildi.İlçe binasında yapılan aramada, 20 adet meşale, 4 adet havai fişek rampası, çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan posterleri, yasaklı yayınlar, suç unsuru içerikli pankartlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
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esenyurt, hdp
Esenyurt'ta HDP ilçe binasına operasyon
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İstanbul'da Esenyurt HDP ilçe binasına operasyon düzenlendi. Operasyonda, PKK terör örgütüne ait dökümanların hepsine el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Esenyurt HDP ilçe binası içerisinde Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu belirlendi.
Esenyurt ilçesinde bulunan HDP ilçe binasına operasyon gerçekleştirildi.
İlçe binasında yapılan aramada, 20 adet meşale, 4 adet havai fişek rampası, çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan posterleri, yasaklı yayınlar, suç unsuru içerikli pankartlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.