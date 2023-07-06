Erdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin mesaj: 'Talimatı verdim'
16:31 06.07.2023 (güncellendi: 17:19 06.07.2023)
© AA / Murat KulaErdoğan
© AA / Murat Kula
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin alacağı maaşlar belli oldu. İyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Cumartesi günü önce Bayburt sonra Gümüşhane'ye geçeceğiz.
Türkiye çok kritik bir seçim yaşadı.
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri ders olarak okutulmaya devam edilecektir.
Tüm bu sıkıntıların kaynağını, il il, sandık sandık inceliyoruz. İstişareleri tamamlayıp doğru teşhislerimizi koyduktan sonra süratle müdahale edeceğiz.
Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz.
31 Mart 2024'te kötü gidişe dur diyecek, başta İstanbul, Ankara olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirleri hizmet ve eser siyasetiyle buluşturacağız.
Muhalefetin yönettiği illerin belediye başkanları şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgası veriyor. Vatandaş hizmet beklerken bunlar tüm mesailerini parti içi çekişmelerde harcıyor. Muhalefetin kavgalı, dağınık haline bakıp da gelecek seçimler dahil hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz. Dün baba-oğul videosu çekenler bugün gırtlak gırtlağa geldi.
Bugün değişim diye Bolu'dan yürüyenlere şimdi 'yollar yürümekle aşınmaz' demeye başladılar.
Meydanlarda söz verdiğimiz gibi en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz.
Ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getiriyoruz.
Emeklilerimizin alacağı maaşlar belli oldu. İyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı.