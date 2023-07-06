Erdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin mesaj: 'Talimatı verdim'

Cumartesi günü önce Bayburt sonra Gümüşhane'ye geçeceğiz. Cumartesi günü önce Bayburt sonra Gümüşhane'ye geçeceğiz.

Türkiye çok kritik bir seçim yaşadı. Türkiye çok kritik bir seçim yaşadı.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri ders olarak okutulmaya devam edilecektir. 14 Mayıs ve 28 Mayısders olarak okutulmaya devam edilecektir.

Tüm bu sıkıntıların kaynağını, il il, sandık sandık inceliyoruz. İstişareleri tamamlayıp doğru teşhislerimizi koyduktan sonra süratle müdahale edeceğiz. Tüm bu sıkıntıların kaynağını, il il, sandık sandık inceliyoruz. İstişareleri tamamlayıp doğru teşhislerimizi koyduktan sonra süratle müdahale edeceğiz.

Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz. Hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz.

31 Mart 2024'te kötü gidişe dur diyecek, başta İstanbul, Ankara olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirleri hizmet ve eser siyasetiyle buluşturacağız. 31 Mart 2024'te kötü gidişe dur diyecek, başta İstanbul, Ankara olmak üzere 4 yıldır hizmet alamayan şehirleri hizmet ve eser siyasetiyle buluşturacağız.

Muhalefetin yönettiği illerin belediye başkanları şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgası veriyor. Vatandaş hizmet beklerken bunlar tüm mesailerini parti içi çekişmelerde harcıyor. Muhalefetin kavgalı, dağınık haline bakıp da gelecek seçimler dahil hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz. Dün baba-oğul videosu çekenler bugün gırtlak gırtlağa geldi. Muhalefetin yönettiği illerin belediye başkanları şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgası veriyor. Vatandaş hizmet beklerken bunlar tüm mesailerini parti içi çekişmelerde harcıyor. Muhalefetin kavgalı, dağınık haline bakıp da gelecek seçimler dahil hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz.

Bugün değişim diye Bolu'dan yürüyenlere şimdi 'yollar yürümekle aşınmaz' demeye başladılar. Bugün değişim diye Bolu'dan yürüyenlere şimdi 'yollar yürümekle aşınmaz' demeye başladılar.

Meydanlarda söz verdiğimiz gibi en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Meydanlarda söz verdiğimiz gibi en düşük22 bin 17 liraya yükseltiyoruz.

Ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getiriyoruz. Ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getiriyoruz.