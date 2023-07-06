https://sputniknews.com.tr/20230706/erbakan-enflasyon-oraninda-zam-yapilmasi-emeklilerimizin-enflasyona-ezdirilmesi-anlamina-gelecek-1073258025.html
Erbakan: Enflasyon oranında zam yapılması, emeklilerimizin enflasyona ezdirilmesi anlamına gelecek
Erbakan: Enflasyon oranında zam yapılması, emeklilerimizin enflasyona ezdirilmesi anlamına gelecek
Emeklilerin maaş zamlarını değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Emeklilerimize sadece yüzde 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T21:27+0300
2023-07-06T21:27+0300
2023-07-06T21:27+0300
türkiye
emekli
emekli maaşı
refah
fatih erbakan
yeniden refah partisi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emeklilere yüzde 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılmasının emeklilerin enflasyona ezdirilmesi anlamına geleceğini ifade etti.Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, parti olarak memurların enflasyona ezdirilmemesi amacıyla yapılanları desteklediklerini, emeklilerin karşı karşıya bırakıldıkları duruma ise dikkati çektiklerini kaydetti.'Emeklimizin açlık sınırının çok altında yaşamaya mahkum edilmesi büyük hata olacaktır'Erbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Açlık sınırının altında yaşayan emeklilerin de tıpkı memurlar gibi seyyanen zammı hak ettiğini" belirten Erbakan, açıklamasında, "Parti olarak hükümetimize, emeklilerimize tıpkı memurlara verildiği gibi refah payının verilmesi, intibak düzenlemesiyle eski ve yeni emeklilere uygulanan aylık bağlama oranları farklılıklarının giderilmesi, bu konuda da haksızlığın sona erdirilmesi, milyonlarca vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesinin bir an önce çıkarılması için çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
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emekli, emekli maaşı, refah, fatih erbakan, yeniden refah partisi, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
emekli, emekli maaşı, refah, fatih erbakan, yeniden refah partisi, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
Erbakan: Enflasyon oranında zam yapılması, emeklilerimizin enflasyona ezdirilmesi anlamına gelecek
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Emeklilerin maaş zamlarını değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Emeklilerimize sadece yüzde 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması, emeklilerimizin enflasyona ezdirilmesi anlamına gelecektir" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emeklilere yüzde 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılmasının emeklilerin enflasyona ezdirilmesi anlamına geleceğini ifade etti.
Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, parti olarak memurların enflasyona ezdirilmemesi amacıyla yapılanları desteklediklerini, emeklilerin karşı karşıya bırakıldıkları duruma ise dikkati çektiklerini kaydetti.
'Emeklimizin açlık sınırının çok altında yaşamaya mahkum edilmesi büyük hata olacaktır'
Erbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Memurlarımıza yapılacak zam oranını netleştiren yasa teklifinde emeklilere ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almaması, bu vefakar, cefakar, emektar insanlarımızı ziyadesiyle üzmüştür. Alacakları zam için günlerdir TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarını bekleyen SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize sadece yüzde 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması, emeklilerimizin enflasyona ezdirilmesi anlamına gelecektir. Bu artışın sadece kök aylıklara uygulanacak olması da işin başka sıkıntılı tarafıdır. Milyonlarca emeklimizin bu yıl da açlık sınırının çok altında yaşamaya mahkum edilmesi büyük hata olacaktır. Memurlarımıza yapılan seyyanen zam, milyonlarca memur emeklilerini maalesef kapsamamaktadır."
"Açlık sınırının altında yaşayan emeklilerin de tıpkı memurlar gibi seyyanen zammı hak ettiğini" belirten Erbakan, açıklamasında, "Parti olarak hükümetimize, emeklilerimize tıpkı memurlara verildiği gibi refah payının verilmesi, intibak düzenlemesiyle eski ve yeni emeklilere uygulanan aylık bağlama oranları farklılıklarının giderilmesi, bu konuda da haksızlığın sona erdirilmesi, milyonlarca vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesinin bir an önce çıkarılması için çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.