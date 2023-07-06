https://sputniknews.com.tr/20230706/erbakan-enflasyon-oraninda-zam-yapilmasi-emeklilerimizin-enflasyona-ezdirilmesi-anlamina-gelecek-1073258025.html

Erbakan: Enflasyon oranında zam yapılması, emeklilerimizin enflasyona ezdirilmesi anlamına gelecek

Erbakan: Enflasyon oranında zam yapılması, emeklilerimizin enflasyona ezdirilmesi anlamına gelecek

Emeklilerin maaş zamlarını değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Emeklilerimize sadece yüzde 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T21:27+0300

2023-07-06T21:27+0300

2023-07-06T21:27+0300

türkiye

emekli

emekli maaşı

refah

fatih erbakan

yeniden refah partisi

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emeklilere yüzde 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılmasının emeklilerin enflasyona ezdirilmesi anlamına geleceğini ifade etti.Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, parti olarak memurların enflasyona ezdirilmemesi amacıyla yapılanları desteklediklerini, emeklilerin karşı karşıya bırakıldıkları duruma ise dikkati çektiklerini kaydetti.'Emeklimizin açlık sınırının çok altında yaşamaya mahkum edilmesi büyük hata olacaktır'Erbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Açlık sınırının altında yaşayan emeklilerin de tıpkı memurlar gibi seyyanen zammı hak ettiğini" belirten Erbakan, açıklamasında, "Parti olarak hükümetimize, emeklilerimize tıpkı memurlara verildiği gibi refah payının verilmesi, intibak düzenlemesiyle eski ve yeni emeklilere uygulanan aylık bağlama oranları farklılıklarının giderilmesi, bu konuda da haksızlığın sona erdirilmesi, milyonlarca vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesinin bir an önce çıkarılması için çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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emekli, emekli maaşı, refah, fatih erbakan, yeniden refah partisi, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)