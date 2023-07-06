https://sputniknews.com.tr/20230706/emre-asik-ile-yagmur-sarnicin-bosanma-davasinda-karar-verildi-1073249346.html

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın boşanma davasında karar verildi

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın boşanma davasında karar verildi

Eski futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın yıllardır süren boşanma davası sonuçlandı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T16:53+0300

2023-07-06T16:53+0300

2023-07-06T16:53+0300

spor

emre aşık

yağmur sarnıç

boşanma davası

manevi tazminat

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İki isim 2021’de çekişmeli olarak boşanmış, Yağmur Sarnıç’ın tehdit, öldürmeye teşebbüs ve zina eylemlerinin dava açıldıktan sonra gündeme gelmiş olması gerekçesiyle dikkate alınmadığını öne süren Emre Aşık, Şubat 2022’de yeniden boşanma davası açtı.Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Aile Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında söz alan Yağmur Aşık, “Boşanmak istiyorum. Çocuklarımın velayetini istemiyorum. Çocuklarla sadece yatılı görüş günü istiyorum. 2 yaşında bir çocuğum var. Bu çocuğum Emre Aşık’tan değildir. Kimden olduğunu söylemek istemiyorum” dedi.Mahkeme, Emre Aşık’ın açtığı davayı kabul ederek çiftin ‘zina’ ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanmalarına karar verdi.35 bin lira manevi tazminatÇiftin üç çocuğunun velayetini Emre Aşık’a veren mahkeme, Yağmur Aşık ile çocuklar arasında haftanın belirli günleri şahsi ilişki kurulmasına hükmetti.Mahkeme ayrıca Yağmur Aşık’ın boşandığı eşi Emre Aşık’a 35 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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emre aşık, yağmur sarnıç, boşanma davası, manevi tazminat