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Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın boşanma davasında karar verildi
Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın boşanma davasında karar verildi
Eski futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın yıllardır süren boşanma davası sonuçlandı. 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T16:53+0300
2023-07-06T16:53+0300
spor
emre aşık
yağmur sarnıç
boşanma davası
manevi tazminat
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İki isim 2021’de çekişmeli olarak boşanmış, Yağmur Sarnıç’ın tehdit, öldürmeye teşebbüs ve zina eylemlerinin dava açıldıktan sonra gündeme gelmiş olması gerekçesiyle dikkate alınmadığını öne süren Emre Aşık, Şubat 2022’de yeniden boşanma davası açtı.Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Aile Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında söz alan Yağmur Aşık, “Boşanmak istiyorum. Çocuklarımın velayetini istemiyorum. Çocuklarla sadece yatılı görüş günü istiyorum. 2 yaşında bir çocuğum var. Bu çocuğum Emre Aşık’tan değildir. Kimden olduğunu söylemek istemiyorum” dedi.Mahkeme, Emre Aşık’ın açtığı davayı kabul ederek çiftin ‘zina’ ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanmalarına karar verdi.35 bin lira manevi tazminatÇiftin üç çocuğunun velayetini Emre Aşık’a veren mahkeme, Yağmur Aşık ile çocuklar arasında haftanın belirli günleri şahsi ilişki kurulmasına hükmetti.Mahkeme ayrıca Yağmur Aşık’ın boşandığı eşi Emre Aşık’a 35 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221123/yagmur-sarnicin-eski-sevgilisi-erdi-sungura-hapis-cezasi-1063755857.html
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emre aşık, yağmur sarnıç, boşanma davası, manevi tazminat
emre aşık, yağmur sarnıç, boşanma davası, manevi tazminat

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın boşanma davasında karar verildi

16:53 06.07.2023
© Fotoğraf : Instagram / Emre Aşık - Yağmur Aşık
Emre Aşık - Yağmur Aşık - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© Fotoğraf : Instagram /
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Eski futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın yıllardır süren boşanma davası sonuçlandı.
İki isim 2021’de çekişmeli olarak boşanmış, Yağmur Sarnıç’ın tehdit, öldürmeye teşebbüs ve zina eylemlerinin dava açıldıktan sonra gündeme gelmiş olması gerekçesiyle dikkate alınmadığını öne süren Emre Aşık, Şubat 2022’de yeniden boşanma davası açtı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Aile Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında söz alan Yağmur Aşık, “Boşanmak istiyorum. Çocuklarımın velayetini istemiyorum. Çocuklarla sadece yatılı görüş günü istiyorum. 2 yaşında bir çocuğum var. Bu çocuğum Emre Aşık’tan değildir. Kimden olduğunu söylemek istemiyorum” dedi.
Mahkeme, Emre Aşık’ın açtığı davayı kabul ederek çiftin ‘zina’ ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanmalarına karar verdi.

35 bin lira manevi tazminat

Çiftin üç çocuğunun velayetini Emre Aşık’a veren mahkeme, Yağmur Aşık ile çocuklar arasında haftanın belirli günleri şahsi ilişki kurulmasına hükmetti.
Mahkeme ayrıca Yağmur Aşık’ın boşandığı eşi Emre Aşık’a 35 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Erdi Sungur, Yağmur Aşık, Emre Aşık - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2022
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