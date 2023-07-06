https://sputniknews.com.tr/20230706/emekli-maas-zammi-icin-olasi-tarih-ve-oran-verildi-1073227731.html

Emekli maaş zammı için olası tarih ve oran verildi

Emekli maaş zammı için olası tarih ve oran verildi

Zamlı memur maaşlarının belli olmasının ardından emekliler, ücret düzenlemesini merakla bekliyor. Kanun teklifine bir ekleme yapılmazsa zamma ilişkin... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T11:10+0300

2023-07-06T11:10+0300

2023-07-06T11:10+0300

ekonomi

emekli maaşı

memur maaşı

meclis

memur zammı

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Memurlar yüzde 17.55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zam alacak. En düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak. Memur maaşlarına zammın belli olması sonrası emeklilere yapılacak düzenleme merakla bekleniyor.Memur maaşına zammı içeren kanun teklifi dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Ancak teklifte, emekli maaş zammına ilişkin düzenleme yer almadı. Zam düzenlemesi eklenebilirNTV'nin haberine göre, yarın komisyonda görüşülmesine başlanacak teklife emeklilere ilişkin zam düzenlemesi eklenebilir. Ancak edinilen bilgiler, emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin sonbahar döneminde yapılacağı yönünde.Kademeli artış gündemdeSonbahardan itibaren yıl sonuna doğru yapılacak çalışmalarda emeklilere kademeli artışın yapılacağı yönünde bilgiler geliyor. Bu yasama dönemi içinde yeni adım atılmazsa en erken takvim ekim ayı ortası olarak öne çıkıyor.Emekliler ne kadar zam alacak?SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 kez zam alıyor. Emeklilerin zammında 6 aylık enflasyon oranı belirleyici oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti.Farklı bir düzenleme yapılmadığı sürece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 19.77 artacak.Mevcut durumda memur emeklileri yılın 2. yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı kaynaklı olarak yüzde 17.55 zam alacak.En düşük memur emekli aylığı ne kadar olacak?Yüzde 17.55'lik artış sonrası en düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek.En düşük emekli maaşı nisan ayında yapılan düzenlemeyle 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230706/zam-sonrasi-hangi-memur-ne-kadar-maas-alacak-1073223530.html

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